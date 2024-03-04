Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: бывший чемпион UFC отправит британца на пенсию. LIVE

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-обладателя пояса UFC Фрэнсиса Нганну, у которого пока всего один бой в боксе. Для Джошуа это возможность одержать четвёртую победу подряд и снова заявить о себе как о полноценном претенденте на чемпионство, а Нганну постарается одержать дебютную победу на профессиональном ринге и закрепиться в этом виде спорта в статусе одной из главных звёзд.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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