Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: бывший чемпион UFC отправит британца на пенсию. LIVE

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-обладателя пояса UFC Фрэнсиса Нганну, у которого пока всего один бой в боксе. Для Джошуа это возможность одержать четвёртую победу подряд и снова заявить о себе как о полноценном претенденте на чемпионство, а Нганну постарается одержать дебютную победу на профессиональном ринге и закрепиться в этом виде спорта в статусе одной из главных звёзд.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🏆 Нганну: получается, теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?
Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, прокомментировал новость о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 17 февраля, как планировалось ранее, из-за травмы британца.
«Получается, что теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?» — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Где смотреть бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну
В России показывать турнир с главным боем Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🔮 Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа — Нганну
Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй раскритиковал организацию поединка между британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
«Я считаю, что Джошуа победит. Нужно отдать должное Нганну, он очень усердно тренируется, а его выступление в дебютном профессиональном поединке было прекрасным. Он проиграл, но выглядел очень хорошо. Всё же между профессиональным боксом и MMA есть разница. Но я уверен, что Джошуа справится с задачей», — приводит слова Чжилэя издание BoxingScene.
Когда состоится турнир с боем Джошуа — Нганну
Боксёрский турнир Knockout Chaos состоится 8 марта на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боёв — в 18:00 по московскому времени.
👻 Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа
«Никогда не говори никогда. Нет ничего невозможного. Мы не знаем, насколько силён Энтони Джошуа. Хоть я и не верю, что у него есть большая сила, мы всё равно выясним это через месяц. Но я собираюсь забрать его душу», — сказал Нганну в подкасте High Performance.
Полный кард турнира с главным боем Джошуа — Нганну
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;
Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;
Рэй Варгас — Ник Болл;
Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;
Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;
Джастис Хани — Кевин Лерена;
Андрей Новицкий — Хуан Торрес.