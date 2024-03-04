UFC 299: возвращение Петра Яна в титульную гонку и первая защита пояса О’Мэлли. LIVE

В карде также огненный бой Дастина Порье и Бенуа Сен-Дени.

В ночь с 9 на 10 марта в Майами пройдёт большой турнир UFC 299, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии Дастин Порье встречается с восходящей звездой Бенуа Сен-Дени.

Однако особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России привлекает поединок с участием экс-обладателя титула Петра Яна. Россиянин возвращается после трёх поражений и постарается победить Сонга Ядонга, чтобы вернуться в титульную гонку.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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