UFC 299: возвращение Петра Яна в титульную гонку и первая защита пояса О’Мэлли. LIVE

В ночь с 9 на 10 марта в Майами пройдёт большой турнир UFC 299, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии Дастин Порье встречается с восходящей звездой Бенуа Сен-Дени.
Однако особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России привлекает поединок с участием экс-обладателя титула Петра Яна. Россиянин возвращается после трёх поражений и постарается победить Сонга Ядонга, чтобы вернуться в титульную гонку.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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👀 Перелёт Петра Яна из Таиланда в США на UFC 299 занял 25,5 часа
Перелёт россиянина Петра Яна в США на турнир UFC 299 в общей сложности занял 25,5 часа. Об этом рассказал сам Ян, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.
😏Шон О’Мэлли не сомневается в своей победе над Марлоном Верой
«Вере придётся придумать что-то новое, новую стойку. Если левая нога будет впереди – нокаут. Если правая – нокаут. Так что я не знаю, что именно, но ему придётся что-то придумать. [Иначе] мы увидим то, чего не видели раньше, а именно то, как он отправится в глухой нокаут», – приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.
Где смотреть турнир UFC 299
Посмотреть трансляцию турнира UFC 299 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😱 Соннен: Порье — андердог в бою с Сен-Дени, что является колоссальной ошибкой
Бывший боец UFC Чейл Соннен, ныне являющийся экспертом, поделился мыслями о предстоящем поединке американского легковеса Дастина Порье с французом Бенуа Сен-Дени.
«Порье – андердог в бою с Бенуа, что является колоссальной ошибкой. Нет оправдания тому, кто выставил такую линию. Им лучше надеяться, что они окажутся правы, потому что в цифрах нет ничего, что оправдывало бы такие коэффициенты. Это основано просто на том факте, что Сен-Дени выиграл последний бой, а Порье проиграл», — приводит слова Чейла Соннена издание BJ Penn.
Когда пройдёт турнир UFC 299
Турнир UFC 299 состоится в ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
💪 «Ждём от него новых побед». Фёдор Емельяненко высказался о Петре Яне
«Пётр изначально показал себя как боец. Я его увидел ещё на чемпионате России среди любителей, он тогда стал серебряным призёром. И вот с того момента я следил за его карьерой.
Ждём его возвращения. Дай бог Петру, чтобы все неприятности, все испытания, которые возникали в его карьере, прошли. И ждём от него новых побед», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном пресс-службой бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Полный кард турнира UFC 299
Предварительный кард
Марина Мороз (11-5, Украина) – Джоанн Вуд (16-8, Шотландия);
Асу Алмабаев (18-2, Казахстан) – Си-Джей Вергара (12-4-1, США);
Мишель Перейра (29-11, 2 NC, Бразилия) – Михал Олексейчук (19-6, 1 NC, Польша);
Робелис Деспанье (4-0, Куба) – Джош Парисян (15-7, США);
Педро Муньоc (20-8, 2 NC, Бразилия) – Кайлер Филлипс (11-2, США);
Кэтлин Чукагян (18-5, США) – Мэйси Барбер (13-2, США);
Матеуш Гамрот (23-2, 1 NC, Польша) – Рафаэль дос Аньос (32-15, Бразилия);
Кертис Блэйдс (17-4, 1 NC, США) – Жаилтон Алмейда (20-2, Бразилия);
Основной кард
Пётр Ян (16-5, Россия) – Ядонг Сонг (21-7-1, 1 NC, Китай).
Кевин Холланд (25-10, 1 NC, США) – Майкл Пейдж (21-2, Англия);
Гилберт Бёрнс (22-6, Бразилия) – Джек Делла Маддалена (16-2, Австралия);
Дастин Порье (29-8, 1 NC, США) – Бенуа Сен-Дени (13-1, 1 NC, Франция);
Шон О’Мэлли (17-1, 1 NC, США) – Марлон Вера (23-8-1, Эквадор).