Ян на минималках. Ядонг отлично знает ушу, но слабее Петра во всём

Осталось всего несколько дней до UFC 299. Как и полагается номерному турниру, состав участников собран весьма представительный. Основное внимание российских болельщиков, конечно, будет приковано к поединку Петра Яна. Наш соотечественник возвращается после длительного простоя и серии поражений, что, кстати, не помешало ему остаться в топ-5 рейтинга легчайшего дивизиона. Но ещё одной неудачи Петру точно не простят — ему нужно обязательно побеждать Сонг Ядонга. Давайте изучим китайского соперника Яна.

Сонг Ядонг Фото: «Чемпионат»

Ядонг попал в главный промоушен мира совсем молодым: когда китайцу удалось подписать контракт с UFC, ему не было и 20 лет. Зато за спиной Сонга уже имелся солидный опыт, ведь талантливый парень стал выступать в профессиональных ММА, ещё будучи подростком, успев засветиться сразу в нескольких лигах. Не обошлось и без поражений, в том числе от россиян — в 2016 году Ядонг проиграл нокаутом во втором раунде Алексею Полпудникову на турнире Kunlun Fight.

Ещё до своего перехода в ММА Сонг стал достаточно заметной силой в ушу, где, кстати, в своё время блистал и российский спортсмен Муслим Салихов. Навыки ушу очень пригодились Ядонгу в UFC, где китаец показал великолепный старт. Из первых шести боёв были выиграны пять, ещё один завершился вничью. Кстати, в числе поверженных Сонгом оказался и Марлон Вера, который на грядущем турнире как раз подерётся за чемпионский титул с Шоном О'Мэлли.

В 2021 году китаец проиграл Кайлеру Филлипсу, чуть позже — Кори Сэндхагену, но всё равно оставался на хорошем счету. Тем более что после поражения от Сэндхагена удалось одолеть Рики Симона и Криса Гутьерреса. Кстати, Ядонг весьма похож на Яна по стилю: использует боксёрские связки ударов, любит выбрасывать хай-кики и хорошо двигается. Однако есть ощущение, что навыки Петра на другом уровне. Да и челюсть россиянина крепче, ведь он, в отличие от Сонга, никогда не бывал в нокауте.

Пётр Ян — Сонг Ядонг Фото: «Чемпионат»

Впрочем, это всё рассуждения «на бумаге». В октагоне, как знают все спортсмены и зрители, может случиться всё что угодно. Да и россиянину в последнее время откровенно не везло. Тем не менее мы искренне верим в победу Яна. Россиянин превосходит китайца практически во всех компонентах, главное — выйти на поединок в оптимальной форме. Мы все соскучились по победам Петра, и кажется, что сейчас оптимальный момент для возвращения на победную тропу.