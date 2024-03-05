Грустно, но Порье «едет с ярмарки». Громадный спецназовец вырубит ветерана

В ночь с 9 на 10 марта в Майами состоится масштабный турнир UFC 299. В соглавном событии пройдёт поединок в лёгком весе между бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье и перспективным проспектом Бенуа Сен-Дени.

Порье – прославленный ветеран UFC. Бриллиант выступал ещё в забытой лиге WEC, а в 2011 году присоединился к UFC. Уже 13 лет Порье находится в лиге, но полноценным чемпионом так и не стал. В начале своего пути он выступал в полулёгком весе, где, например, стал первым и единственным на сегодняшний день бойцом, которому удалось победить Макса Холлоуэя сабмишеном. Тогда же он дрался с набирающим обороты Конором Макгрегором и с Корейским Зомби.

Но всё-таки свои лучшие выступления Дастин выдал именно в лёгком весе. Джим Миллер, Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварес, Макс Холлоуэй – такая победная серия была у Дастина, когда в 2019 году он стал временным чемпионом организации. Пожалуй, это был пик его карьеры, и он должен был стать самым опасным соперником в карьере Хабиба, но россиянин был на другом уровне, хотя и чуть не попался на приём американца.

Дастин Порье Фото: Carmen Mandato/Getty Images

После этого Порье закатил бойню с Дэном Хукером, которого вряд ли можно назвать топовым бойцом, дважды победил вернувшегося с гулянок Конора Макгрегора, но свои главные бои он всё же проиграл. Сначала уступил Чарльзу Оливейре в титульном поединке, а потом и Джастину Гэтжи в бою за статус одного из главных претендентов на бой с Исламом Махачевым.

Дастину стукнуло 35 лет, и, конечно, его карьера идёт на спад. Вернуться в титульную гонку будет крайне сложно, учитывая, что в дивизионе появляется свежая кровь в виде Армана Царукяна или всё того же Сен-Дени. Да и неизвестно, как скажется на его состоянии нокаут от Гэтжи: всё-таки нокаут был тяжёлым и вполне может отразиться на следующих выступлениях.

Ощущение, что поединок с Сен-Дени – это билет на пенсию, который собственноручно выписали боссы UFC. Невзирая на успехи и заслуги Дастина, на его потрясающую карьеру, Бриллианта откровенно бросили под амбициозного проспекта. Третий номер рейтинга против 12-го – подарок, который получают далеко не все. У Бенуа появился шанс очень быстро взлететь в топ лёгкого дивизиона, вытеснив оттуда Порье. В случае поражения Дастину уже крайне тяжело будет включиться в ещё один титульный забег. Скорее, он будет драться с такими же ветеранами или же послужит трамплином для молодых бойцов. А может, и вовсе завершит карьеру.

А вот у Сен-Дени действительно отличный шанс заявить о себе. 28-летний француз дебютировал в ММА только в 2019 году, когда Порье уже дрался с Нурмагомедовым за титул UFC. Бенуа начинал с местных лиг, после чего оказался в известной организации Brave CF, где выступали такие бойцы, как, например, Хамзат Чимаев. В Brave Бенуа продолжил победную серию, одержал четыре досрочные победы подряд и был подписан в UFC.

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Сен-Дени – универсальный боец, обладатель чёрного пояса по дзюдо, имеющий отличные навыки в бразильском джиу-джитсу. При этом в UFC он раскрылся ещё и как неплохой ударник: из последних четырёх побед три были одержаны нокаутами. А то, как Бенуа вырубил Мэтта Фреволу хай-киком, заслуживает отдельных комплиментов. Поэтому Сен-Дени так полюбили в UFC и выдают ему авансы в виде поединка с Порье. Все его 13 побед были досрочными: девять приёмами и четыре – нокаутами. Интересно, что у букмекеров фаворитом в предстоящем поединке открылся именно Сен-Дени. Правда, Порье это не задело.

«Я не до конца уверен, почему меня считают андердогом в этом поединке. Возможно, это потому, что я проиграл свой последний бой. У Сен-Дени серия из пяти досрочных побед. В целом он одержал все победы в своей карьере досрочно. Возможно, в этом причина. Я был андердогом почти всю свою жизнь и в этом статусе выступаю лучше. Так что для меня это идеальный расклад», – сказал Порье.

Посмотрим, остаётся ли Дастин топовым бойцом. Или пора отдать этот статус Сен-Дени.

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