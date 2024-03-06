Избиение Альдо, хай-кик с Фейбером или колено со Стерлингом? Выбираем лучший бой Петра Яна

В ночь с 9 на 10 марта в Майами состоится турнир UFC 299. В главном карде проведёт свой поединок российский боец, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, который разделит октагон с китайцем Сонг Ядонгом. В карьере Петра было много ярких боёв. Накануне его возвращения в клетку вспоминаем лучшие выступления Яна, какое из них было самым запоминающимся – решаете вы.
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Бой против Юрайи Фейбера (14 декабря 2019 года)
Ян феноменально ворвался в UFC, за год провёл пять боёв и во всех одержал победы. На пути к титулу очередным соперником россиянина стал экс-претендент на пояс, член Зала славы UFC Юрайя Фейбер. На тот момент это был самый именитый соперник Петра, и то, с какой лёгкостью россиянин разобрался с Фейбером, просто поразило. Ян доминировал на протяжении всего поединка, жёстко работал в стойке, разбирая Юрайю на части. После двух раундов на лице Фейбера не было живого места, но он вышел на третий раунд, в котором Ян поставил убедительную точку. На выходе из очередного клинча Пётр выбросил хай-кик, которым снёс Фейбера: за яркий нокаут и зрелищный поединок россиянин получил бонус за выступление вечера.
Второй бой против Магомеда Магомедова (15 апреля 2017 года)
После первого поражения в карьере от Магомеда Магомедова Пётр победил Эда Артура, а затем провёл реванш с Магомедовым, который приковывал интерес всех российских любителей ММА. В реванше Пётр выступил гораздо увереннее, доминировал в бою, который вновь дошёл до судейского решения. На этот раз судьи единогласно отдали победу Петру, который завоевал пояс чемпиона ACB.
Бой против Жозе Альдо (12 июля 2020 года)
В июле 2020 года Ян на серии из шести побед в UFC получил титульный бой против легендарного бразильца Жозе Альдо. Поединок получился зрелищным и бескомпромиссным, местами Яну приходилось непросто, особенно хорошо бразилец использовал фирменные лоу-кики, отбив Петру ноги. Но Ян довёл дело до победы. В начале пятого раунда россиянин мощной двойкой отправил Альдо на пол и в течение трёх минут избивал Жозе в партере, нанеся бразильцу колоссальный урон. Рефери всё же вмешался в поединок и остановил избиение Альдо, а Ян стал новым чемпионом UFC.
Первый бой против Магомеда Магомедова (26 марта 2016 года)
Противостояние с Магомедовым было самым интригующим за всё время выступления Петра в российских лигах. В марте 2016 года бойцы закатили крутой пятираундовый поединок за титул чемпиона ACB. Жёсткие размены в стойке, яркая и зрелищная борьба – бой действительно был качественным и соответствовал уровню ведущих мировых лиг. Дело дошло до судейского решения, где победа досталась Магомедову. Решение это вызвало массу споров, так как многие посчитали, что Ян должен был победить, в том числе и глава лиги Майрбек Хасиев.
Бой против Кори Сэндхагена (30 октября 2021 года)
В октябре 2021 года Ян, уставший ждать реванш с Алджамейном Стерлингом, провёл бой за временный пояс против Кори Сэндхагена. Ян и Кори устроили яркий поединок в стойке, в котором Пётр имел преимущество. За счёт хороших тайминга и скорости россиянин перебивал Кори в стойке, раз за разом доставая соперника сериями на руках. Поединок прошёл все пять раундов, оба бойца получили бонус за лучший бой вечера, а Ян одержал уверенную победу, вновь заявив о себе как об одном из лучших представителей дивизиона.
Бой против Шона О’Мэлли (22 октября 2022 года)
После поражения от Алджамейна Стерлинга в реванше Пётр Ян согласился на бой с проспектом и любимцем UFC Шоном О’Мэлли. Бойцы закатили шикарный поединок, оба сумели потрясти друг друга в стойке, Ян ко всему этому добавлял красивые броски. Поединок дошёл до судейского решения, в котором победа досталась О’Мэлли, вопреки мнению большинства экспертов. Ян вновь подарил публике яркий бой, но снова был ограблен судьями.
Бой против Тэруто Исихары (23 июня 2018 года)
В июне 2018 года Пётр Ян дебютировал в UFC против японца Тэруто Исихары. С первых же минут поединка Ян включил свой привычный прессинг, постоянно шёл вперёд на японца, которому ничего не оставалось, кроме как отступать и пытаться уйти в борьбу. Пётр жёстко разбирал оппонента на руках, демонстрируя отличную боксёрскую базу, несколько раз пошатнул Исихару, а под занавес раунда мощным правым прямым сложил Тэруто пополам. Россиянин бросился было добивать, но этого не потребовалось – рефери остановил бой, а Ян ярко дебютировал в промоушене.
Бой против Алджамейна Стерлинга (7 марта 2021 года)
Первую защиту пояса чемпиона UFC Пётр Ян провёл против Алджамейна Стерлинга, который шёл на серии из пяти побед. Пётр доминировал в бою, причём как в стойке, так и в борьбе, хотя Алджо казался более сильным борцом, чем базовый боксёр Ян. Пётр перебивал Стерлинга, валял соперника и шёл к уверенной защите пояса, однако затем случилось то злосчастное колено, которое разделило карьеру россиянина на до и после. Пётр нанёс запрещённый приём, чем воспользовался Стерлинг, устроив целый спектакль и став новым чемпионом, откровенно проигрывая бой.