Избиение Альдо, хай-кик с Фейбером или колено со Стерлингом? Выбираем лучший бой Петра Яна

В ночь с 9 на 10 марта в Майами состоится турнир UFC 299. В главном карде проведёт свой поединок российский боец, экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, который разделит октагон с китайцем Сонг Ядонгом. В карьере Петра было много ярких боёв. Накануне его возвращения в клетку вспоминаем лучшие выступления Яна, какое из них было самым запоминающимся – решаете вы.

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