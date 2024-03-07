Пресс-конференция UFC 299: Ян блеснёт знаниями английского, О’Мэлли устроит шоу. LIVE

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) пройдёт номерной турнир UFC 299. Самым интересным боем для российских болельщиков станет противостояние бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна и китайца Сонг Ядонга. Для россиянина это возможность закрыть серию из трёх поражений и вернуться в титульную гонку.
Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии звезда UFC Дастин Порье встретится с французом Бенуа Сен-Дени.
В ночь на 8 марта состоится пресс-конференция перед турниром UFC 299.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!
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🤕Ян рассказал, какая травма помешала ему в бою с Двалишвили
«Что касается боя с Мерабом, у меня правая рука была нерабочая. За пять раундов я ей раза 3-4 ударил, и то, я ее интуитивно выбросил. Я поллитровую бутылку с водой не мог держать, у меня передняя губа (в плечевом суставе) была в частичном надрыве. С О’Мэлли нормально вроде всё было, только некоторые моменты исправить, со Стерлингом тоже в принципе», — сказал Ян в интервью «Матч ТВ».
🥹Сонг Ядонг считает, что Ян победил О’Мэлли
«Мы с Яном должны были подраться в декабре, но по какой-то причине он снялся с боя. Получил травмы или что-то ещё. Но сейчас хорошее время, у меня было время подготовиться.
Безусловно, Ян — это бывший чемпион, он является бойцом топ-уровня, у него отличная ударка. Я считаю, что он победил О’Мэллли, так что он определённо классный боец. Думаю, длинный перерыв на него не повлияет. Возможно, это помогло ему улучшить свои навыки», — сказал Ядонг на медиа-дне UFC.
🧐Ян скептически относится к нынешнему чемпиону и претенденту
«Считаю, что Вере сделали подарок, так как он не заслуживает драться за пояс. Он проиграл Кори Сэндхагену. В целом не мне решать, кому драться за пояс, но я намерен серьёзно вернуться и забрать пояс.
О’Мэлли выбрал себе удобного соперника. Он понимает, что может его победить, так как понимает, что других претендентов он не победит. И я напомню, как он победил в поединке со мной. Ему подарили пояс», — заявил Пётр Ян на медиа-дне UFC накануне своего боя против китайского бойца Сонг Ядонга.
😀Пётр Ян собирается «сводить в школу» Сонг Ядонга
«Как он может быть лучшим боксёром в дивизионе? Я не знаю, кого он побеждал и занимался ли он боксом. В субботу я покажу ему, чей бокс лучше. Я не хочу заглядывать за спину Сонгу, это серьёзный соперник, но я намерен сводить его в школу», — сказал Пётр Ян на медиа-дне UFC.
Где смотреть пресс-конференцию перед UFC 299
Прямая трансляция пресс-конференции UFC 299 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.
🤩 Иван Штырков уверен в победе Яна
«Знаю, что Пётр Ян заряжен. Я делаю выводы из того, что я видел. Он хочет вернуться на победную серию. Всё в его силах. Если бы это было не так, он бы не тратил столько времени, средств и сил на подготовку. Он бы не вёл такие долгие кэмпы, не вёл бы их так ответственно. Я думаю, что он заряжен и у него огромное желание. Всё зависит от состояния физического: если всё будет замечательно, то мы увидим Петра, по которому мы соскучились. Мои ожидания от боя? NO MERCY», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Когда состоится пресс-конференция перед турниром UFC 299
Пресс-конференция перед UFC 299 пройдёт в ночь на 8 марта в Майами (США). Начало мероприятия запланировано на 2:00 по московскому времени.
🧐Пётр Ян тяжело тренировался перед боем
Где смотреть турнир UFC 299
Посмотреть трансляцию турнира UFC 299 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😏Шон О’Мэлли не сомневается в своей победе над Марлоном Верой
«Вере придётся придумать что-то новое, новую стойку. Если левая нога будет впереди – нокаут. Если правая – нокаут. Так что я не знаю, что именно, но ему придётся что-то придумать. [Иначе] мы увидим то, чего не видели раньше, а именно то, как он отправится в глухой нокаут», – приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.
Когда пройдёт турнир UFC 299
Турнир UFC 299 состоится в ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
💪 Двалишвили будет страховать главный бой вечера
Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили будет страховать титульный поединок между американцем Шоном О'Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой, который состоится на турнире UFC 299.
Полный кард турнира UFC 299
Основной кард:
Шон О’Мэлли — Марлон Вера;
Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;
Кевин Холланд — Майкл Пейдж;
Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;
Пётр Ян — Сонг Ядонг.
Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс — Жаилтон Алмейда;
Матеуш Гамрот — Рафаэль дос Аньос;
Кэтлин Чукагян — Мэйси Барбер;
Педро Муньос — Кайлер Филлипс;
Робелис Деспанье — Джош Парисян;
Мишель Перейра — Михал Олексейчук;
Асу Алмабаев — Си-Джей Вергара;
Марина Мороз — Джоанн Вуд.