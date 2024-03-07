Пресс-конференция UFC 299: Ян блеснёт знаниями английского, О’Мэлли устроит шоу. LIVE

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) пройдёт номерной турнир UFC 299. Самым интересным боем для российских болельщиков станет противостояние бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна и китайца Сонг Ядонга. Для россиянина это возможность закрыть серию из трёх поражений и вернуться в титульную гонку.

Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии звезда UFC Дастин Порье встретится с французом Бенуа Сен-Дени.

В ночь на 8 марта состоится пресс-конференция перед турниром UFC 299.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

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