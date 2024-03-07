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Пётр Ян — Сонг Ядонг, UFC 299, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв, пресс-конференция, О’Мэлли — Вера

Пресс-конференция UFC 299: Ян блеснёт знаниями английского, О’Мэлли устроит шоу. LIVE
Яхья Гасанов
Петр Ян — Сонг Ядонг, Шон О’Мэлли — Марлон Вера
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Последние приготовления перед крупным турниром.

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) пройдёт номерной турнир UFC 299. Самым интересным боем для российских болельщиков станет противостояние бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна и китайца Сонг Ядонга. Для россиянина это возможность закрыть серию из трёх поражений и вернуться в титульную гонку.

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Пётр Ян - Сонг Ядонг
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Сонг Ядонг

Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии звезда UFC Дастин Порье встретится с французом Бенуа Сен-Дени.

В ночь на 8 марта состоится пресс-конференция перед турниром UFC 299.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

Изучаем соперника Петра Яна
Ян на минималках. Ядонг отлично знает ушу, но слабее Петра во всём
Ян на минималках. Ядонг отлично знает ушу, но слабее Петра во всём

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Где смотреть пресс-конференцию перед UFC 299 Когда состоится пресс-конференция перед турниром UFC 299 Где смотреть турнир UFC 299 Когда пройдёт турнир UFC 299 Полный кард турнира UFC 299
Live Яхья Гасанов

🤕Ян рассказал, какая травма помешала ему в бою с Двалишвили

«Что касается боя с Мерабом, у меня правая рука была нерабочая. За пять раундов я ей раза 3-4 ударил, и то, я ее интуитивно выбросил. Я поллитровую бутылку с водой не мог держать, у меня передняя губа (в плечевом суставе) была в частичном надрыве. С О’Мэлли нормально вроде всё было, только некоторые моменты исправить, со Стерлингом тоже в принципе», — сказал Ян в интервью «Матч ТВ».

12:40 Яхья Гасанов

🥹Сонг Ядонг считает, что Ян победил О’Мэлли

«Мы с Яном должны были подраться в декабре, но по какой-то причине он снялся с боя. Получил травмы или что-то ещё. Но сейчас хорошее время, у меня было время подготовиться.

Безусловно, Ян — это бывший чемпион, он является бойцом топ-уровня, у него отличная ударка. Я считаю, что он победил О’Мэллли, так что он определённо классный боец. Думаю, длинный перерыв на него не повлияет. Возможно, это помогло ему улучшить свои навыки», — сказал Ядонг на медиа-дне UFC.

12:30 Яхья Гасанов

🧐Ян скептически относится к нынешнему чемпиону и претенденту

«Считаю, что Вере сделали подарок, так как он не заслуживает драться за пояс. Он проиграл Кори Сэндхагену. В целом не мне решать, кому драться за пояс, но я намерен серьёзно вернуться и забрать пояс.

О’Мэлли выбрал себе удобного соперника. Он понимает, что может его победить, так как понимает, что других претендентов он не победит. И я напомню, как он победил в поединке со мной. Ему подарили пояс», — заявил Пётр Ян на медиа-дне UFC накануне своего боя против китайского бойца Сонг Ядонга.

12:18 Яхья Гасанов

😀Пётр Ян собирается «сводить в школу» Сонг Ядонга

«Как он может быть лучшим боксёром в дивизионе? Я не знаю, кого он побеждал и занимался ли он боксом. В субботу я покажу ему, чей бокс лучше. Я не хочу заглядывать за спину Сонгу, это серьёзный соперник, но я намерен сводить его в школу», — сказал Пётр Ян на медиа-дне UFC.

12:16 Яхья Гасанов

Где смотреть пресс-конференцию перед UFC 299

Прямая трансляция пресс-конференции UFC 299 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.

12:14 Яхья Гасанов

🤩 Иван Штырков уверен в победе Яна

«Знаю, что Пётр Ян заряжен. Я делаю выводы из того, что я видел. Он хочет вернуться на победную серию. Всё в его силах. Если бы это было не так, он бы не тратил столько времени, средств и сил на подготовку. Он бы не вёл такие долгие кэмпы, не вёл бы их так ответственно. Я думаю, что он заряжен и у него огромное желание. Всё зависит от состояния физического: если всё будет замечательно, то мы увидим Петра, по которому мы соскучились. Мои ожидания от боя? NO MERCY», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

12:12 Яхья Гасанов

Когда состоится пресс-конференция перед турниром UFC 299

Пресс-конференция перед UFC 299 пройдёт в ночь на 8 марта в Майами (США). Начало мероприятия запланировано на 2:00 по московскому времени.

12:10 Яхья Гасанов

🧐Пётр Ян тяжело тренировался перед боем

12:08 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 299

Посмотреть трансляцию турнира UFC 299 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:06 Яхья Гасанов

😏Шон О’Мэлли не сомневается в своей победе над Марлоном Верой

«Вере придётся придумать что-то новое, новую стойку. Если левая нога будет впереди – нокаут. Если правая – нокаут. Так что я не знаю, что именно, но ему придётся что-то придумать. [Иначе] мы увидим то, чего не видели раньше, а именно то, как он отправится в глухой нокаут», – приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

12:04 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC 299

Турнир UFC 299 состоится в ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.

12:02 Яхья Гасанов

💪 Двалишвили будет страховать главный бой вечера

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили будет страховать титульный поединок между американцем Шоном О'Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой, который состоится на турнире UFC 299.

12:00 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 299

Основной кард:
Шон О’Мэлли — Марлон Вера;
Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;
Кевин Холланд — Майкл Пейдж;
Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;
Пётр Ян — Сонг Ядонг.

Предварительный кард:
Кёртис Блэйдс — Жаилтон Алмейда;
Матеуш Гамрот — Рафаэль дос Аньос;
Кэтлин Чукагян — Мэйси Барбер;
Педро Муньос — Кайлер Филлипс;
Робелис Деспанье — Джош Парисян;
Мишель Перейра — Михал Олексейчук;
Асу Алмабаев — Си-Джей Вергара;
Марина Мороз — Джоанн Вуд.

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