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Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну, 8 марта 2024 года, онлайн-трансляция, дата и время боя, где смотреть, полный кард

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: боец ММА окончательно похоронит карьеру Эй Джея? LIVE
Яхья Гасанов
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну
Комментарии
Британец может стать трамплином для Фрэнсиса.

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер. В главном событии яркого турнира сойдутся бывший двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну, для которого это лишь второй поединок в профессиональной боксёрской карьере.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Фрэнсис Нганну

В соглавном событии пройдёт ещё один бой в тяжёлом весе — китаец Чжан Чжилэй против Джозефа Паркера, который недавно остановил грозного Деонтея Уайлдера. На кону будут стоять временный пояс WBO, принадлежащий Чжилэю.

Кроме того, в карде два титульных поединка. Рэй Варгас и Ник Болл сойдутся в бою за титул чемпиона WBC в полулёгком весе. А россиянин Магомед Курбанов оспорит вакантный титул WBA в первом среднем весе во встрече с Исраилом Мадримовым и попытается стать четвёртым действующим чемпионом мира из России.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Магомед Курбанов - Исраил Мадримов
08 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Магомед Курбанов
Не началось
Исраил Мадримов
Сколько заработают Джошуа и Нганну?
Боксёр без побед и экс-чемпион поделят огромную сумму. Всё о гонорарах Нганну и Джошуа
Боксёр без побед и экс-чемпион поделят огромную сумму. Всё о гонорарах Нганну и Джошуа

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Где смотреть бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну Когда состоится турнир с боем Джошуа — Нганну Полный кард турнира с главные боем Джошуа — Нганну
Live Яхья Гасанов

👀 Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну

«Я думаю, Джошуа должен разобраться с Нганну, я в этом уверен. Думаю, Джошуа лучше разберётся, чем разобрался в предыдущем бою Фьюри. Я видел, каким был Фьюри. Я думаю, он не готов был, 100 процентов», – сказал Александр Поветкин в интервью «Матч ТВ».

06:09 Яхья Гасанов

Где смотреть бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

В России показывать турнир с главным боем Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

06:07 Яхья Гасанов

🔮 Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа — Нганну

«Я считаю, что Джошуа победит. Нужно отдать должное Нганну, он очень усердно тренируется, а его выступление в дебютном профессиональном поединке было прекрасным. Он проиграл, но выглядел очень хорошо. Всё же между профессиональным боксом и MMA есть разница. Но я уверен, что Джошуа справится с задачей», — приводит слова Чжилэя издание BoxingScene.

06:05 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир с боем Джошуа — Нганну

Боксёрский турнир Knockout Chaos состоится 8 марта на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боёв — в 18:00 по московскому времени.

06:03 Яхья Гасанов

🤨Джошуа считает, что никуда не уходил с вершины тяжёлого веса

«Я не покидал вершину супертяжёлого веса. Я всегда находился здесь. Как только я зашнуровал перчатки, я попытался вывести своё имя на вершину любительской и профессиональной боксёрской сцены. Такова правда. И так будет до тех пор, пока у меня не пропадёт желание драться», — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

06:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главные боем Джошуа — Нганну

Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;
Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;
Рэй Варгас — Ник Болл;
Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;
Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;
Джастис Хани — Кевин Лерена;
Андрей Новицкий — Хуан Торрес.

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