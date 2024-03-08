Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: боец ММА окончательно похоронит карьеру Эй Джея? LIVE

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер. В главном событии яркого турнира сойдутся бывший двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну, для которого это лишь второй поединок в профессиональной боксёрской карьере.

В соглавном событии пройдёт ещё один бой в тяжёлом весе — китаец Чжан Чжилэй против Джозефа Паркера, который недавно остановил грозного Деонтея Уайлдера. На кону будут стоять временный пояс WBO, принадлежащий Чжилэю.

Кроме того, в карде два титульных поединка. Рэй Варгас и Ник Болл сойдутся в бою за титул чемпиона WBC в полулёгком весе. А россиянин Магомед Курбанов оспорит вакантный титул WBA в первом среднем весе во встрече с Исраилом Мадримовым и попытается стать четвёртым действующим чемпионом мира из России.

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