Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: боец ММА окончательно похоронит карьеру Эй Джея? LIVE

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский вечер. В главном событии яркого турнира сойдутся бывший двукратный чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-звезда UFC Фрэнсис Нганну, для которого это лишь второй поединок в профессиональной боксёрской карьере.
В соглавном событии пройдёт ещё один бой в тяжёлом весе — китаец Чжан Чжилэй против Джозефа Паркера, который недавно остановил грозного Деонтея Уайлдера. На кону будут стоять временный пояс WBO, принадлежащий Чжилэю.
Кроме того, в карде два титульных поединка. Рэй Варгас и Ник Болл сойдутся в бою за титул чемпиона WBC в полулёгком весе. А россиянин Магомед Курбанов оспорит вакантный титул WBA в первом среднем весе во встрече с Исраилом Мадримовым и попытается стать четвёртым действующим чемпионом мира из России.
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👀 Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну
«Я думаю, Джошуа должен разобраться с Нганну, я в этом уверен. Думаю, Джошуа лучше разберётся, чем разобрался в предыдущем бою Фьюри. Я видел, каким был Фьюри. Я думаю, он не готов был, 100 процентов», – сказал Александр Поветкин в интервью «Матч ТВ».
Где смотреть бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну
В России показывать турнир с главным боем Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🔮 Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа — Нганну
«Я считаю, что Джошуа победит. Нужно отдать должное Нганну, он очень усердно тренируется, а его выступление в дебютном профессиональном поединке было прекрасным. Он проиграл, но выглядел очень хорошо. Всё же между профессиональным боксом и MMA есть разница. Но я уверен, что Джошуа справится с задачей», — приводит слова Чжилэя издание BoxingScene.
Когда состоится турнир с боем Джошуа — Нганну
Боксёрский турнир Knockout Chaos состоится 8 марта на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боёв — в 18:00 по московскому времени.
🤨Джошуа считает, что никуда не уходил с вершины тяжёлого веса
«Я не покидал вершину супертяжёлого веса. Я всегда находился здесь. Как только я зашнуровал перчатки, я попытался вывести своё имя на вершину любительской и профессиональной боксёрской сцены. Такова правда. И так будет до тех пор, пока у меня не пропадёт желание драться», — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.
Полный кард турнира с главные боем Джошуа — Нганну
Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну;
Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер;
Рэй Варгас — Ник Болл;
Исраил Мадримов — Магомед Курбанов;
Марк Чемберлен — Гэвин Гвинн;
Джастис Хани — Кевин Лерена;
Андрей Новицкий — Хуан Торрес.