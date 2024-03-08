Худшее поражение Джошуа. Ловил все удары головой и проиграл нокаутом

8 марта в Эр-Рияде пройдёт большой вечер бокса, а возглавит его бой между бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-звездой UFC Фрэнсисом Нганну, который проводит лишь второй поединок в профессиональной боксёрской карьере.

Опыт Нганну в профи ограничивается поражением от Тайсона Фьюри, пускай и в довольно близком бою. Во многом недостаток практики на высшем уровне и делает Фрэнсиса андердогом в поединке с Джошуа. Однако у камерунца всегда есть так называемый шанс панчера, а у Эй Джея уже был похожий болезненный опыт. Британцу довелось побывать в нокауте, так что вопросы к тому, насколько крепка его челюсть, имеются.

Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

1 июня 2019 года Энтони Джошуа должен был проводить очередную защиту титула чемпиона мира в бою со здоровяком Джарреллом Миллером, однако у американца нашли три вида допинга и, разумеется, дисквалифицировали. Но поединок отменять не хотели, так как это был долгожданный дебют Эй Джея в США и билеты хорошо продавались. Тут и появился Энди Руис — пухлый мексиканец, который шёл жутким андердогом по всем котировкам. Он согласился, так как это, как ни крути, был титульный шанс.

Первые два раунда боя прошли под диктовку чемпиона, который пользовался тем, что его размах рук больше, и не подпускал к себе Руиса. Энтони работал джебом, Энди пытался прорваться на ближнюю дистанцию и был готов принимать контратаки. В третьем раунде это едва не привело к краху Руиса, который побывал в нокдауне после мощного левого крюка от Джошуа. Но локальный успех стал началом конца для британца. Он чересчур агрессивно бросился в размен за добиванием, но мексиканец сложил чемпиона, а к концу раунда ещё раз отправил Эй Джея в нокдаун, причём настолько сильно, что тот едва не вывалился из ринга.

Руис уже поймал кураж и захватил инициативу. Энди отрабатывал по корпусу и постепенно перемалывал оппонента. В пятом раунде Джошуа снова побывал в нокдауне, а в седьмой трёхминутке наступила развязка. Руис настолько начал уничтожать чемпиона, что трижды (!) отправил того в нокдаун, и после третьего раза рефери уже не позволил Энтони вернуться. Хотя Руис был готов и к этому: «Допускаю, что он мог продолжать, но тогда я нокаутировал бы его ещё эффектнее».

Победа Руиса над небитым чемпионом и звездой Великобритании — грандиозный апсет, которого вообще никто не ожидал. Энди был просто счастлив, благодарил бога, Эдди Хирна, всю свою команду светился от удовольствия и не верил в то, что сотворил.

Энди Руис после боя с Энтони Джошуа Фото: Al Bello/Getty Images

Джошуа, несмотря на поражение, улыбался и говорил о реванше: «Мне нужно быть более заряженным, когда я выхожу на ринг. Ставки очень высоки. Выйду на следующую схватку с серьёзным настроем, а в первом бою с Руисом я был расслаблен. Я пережил траур из-за поражения и задал себе вопросы, о которых вы думаете. Все говорят, что я проиграл, но я называю это случайностью. Не могу дождаться реванша с Руисом».

На деле же Джошуа после поражения явно стал очень нервным, раздражался на вопросы журналистов о нокауте и твердил, что оторвёт голову Руису. На это накладывались слухи о том, что Энтони во время подготовки к первому бою побывал в тяжёлом нокауте, что тоже повлияло на его «держак» и ментальное состояние. Так или иначе, поражение от Руиса сильно изменило Эй Джея, он стал гораздо более осторожным, начал сушить поединки, и его психологическое состояние вызывало немало вопросов.

Потенциальное поражение от Нганну — это, вероятнее всего, похороны большой карьеры экс-чемпиона, на которого возлагали очень большие надежды. Пока настрой Джошуа не вызывает опасений, британец выглядит собранно. И, возможно, бой Нганну с Фьюри дал команде Эй Джея правильную пищу для размышлений — недооценивать Фрэнсиса нельзя ни в коем случае.