Судья поторопился, но лишь спас здоровье Курбанову. Россиянин был очень плох

В главном карде турнира по профессиональному боксу в Саудовской Аравии зрители увидели бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между россиянином Магомедом Курбановым и узбекским боксёром Исраилом Мадримовым.

Бывший абсолютный чемпион мира в дивизионе Джермелл Чарло уже давно не выступал в своём весе: свой последний бой он провёл против Сауля Альвареса, поднявшись на две категории. Боксёрские организации начали лишать Чарло поясов, так как Джермелл не проводил защиты. Титул WBA стал вакантным, и на него претендовали два непобеждённых боксёра.

Магомед Курбанов выступает в профессионалах с 2015 года. В целом его карьера неразрывно связана с Екатеринбургом, где он начинал боксировать и провёл большинство своих поединков. В последние годы у Магомеда была вполне серьёзная оппозиция. Так, Курбанов победил экс-чемпиона мира из Англии Лиама Смита, следом одолел ещё одного экс-чемпиона мира Патрика Тейшейру, а в последнем поединке в одолел мощного француза Мишеля Сорро. Курбанов уже должен был боксировать за титул чемпиона мира: в 2019 году был объявлен поединок за вакантный пояс WBA между Магомедом и Сорро, но тогда россиянин не смог вылететь в Париж из-за проблем с визой. Спустя пять лет Курбанов, имеющий внушительный рекорд 25-0, впервые выступил за пределами России, получив ещё один титульный шанс.

В соперниках был непобеждённый узбек Исраил Мадримов. В отличие от Курбанова, у Исраила была внушительная любительская карьера, за время которой он стал чемпионом Азии. В профессионалах он дебютировал в 2018 году, постепенно набирал обороты и стал одним из топовых боксёров своего дивизиона. Всего на профессиональном ринге Мадримов провёл десять боёв, в девяти одержал победы, а один завершил вничью.

Мадримов с первых секунд боя начал оказывать давление, старался занимать центр ринга и работать первым номером. Но на старте поединка боксёры присматривались друг к другу. Исраил работал по корпусу, Магомед отвечал мощными одиночными ударами, вкладываясь в каждый из них. Было видно напряжение, оба боксёра понимали, что на кону стоит титул чемпиона мира. Исраил оказывал давление, неплохо попадал двойками, Курбанов старался отвечать на каждую атаку соперника.

Бой Магомед Курбанов — Исраил Мадримов Фото: Richard Pelham/Getty Images

К третьему раунду боксёры стали больше раскрываться. Мадримов по-прежнему работал первым номером, выглядел быстрее и диктовал ход поединка. Магомед искал моменты, старался проваливать соперника и отвечать мощными ударами. Исраил особое внимание уделял именно ударам по корпусу, стараясь замедлить соперника.

В пятом раунде Исраил хорошо зацепил россиянина двойкой, после чего Магомед стал прижиматься к канатам. Курбанов показывал сопернику, что он в порядке, а Исраил продолжал атаковать. Мадримов выбрасывал мощные серии, и россиянину приходилось всё сложнее. Исраилу удалось выбросить несколько мощных оверхэндов, которые пришлись в цель. Курбанов перекрылся в глухой защите, Мадримов продолжил выбрасывать удары, и рефери вмешался в поединок. Возможно, остановка была ранняя, так как Магомед, казалось, готов был продолжать бой, но у судьи было на это своё мнение. Рефери зафиксировал победу Исраила Мадримова, который стал новым чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе.