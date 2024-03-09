Самый скандальный бой года? Непобеждённую звезду PFL остановил осколок стекла

7 марта в Париже (Франция) прошёл первый турнир регулярного сезона PFL Europe. Главным событием вечера стал бой местной восходящей звезды Седрика Думбе с Байсангуром Шамсудиновым. Оба бойца подошли к поединку с чистым рекордом и большими ожиданиями.

Думбе в прошлом титулованный кикбоксёр, который громко заявил о себе в промоушене Glory. В чём-то его путь напоминает дорогу чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры. Вот только опыта у Думбе поменьше. К бою с Шамсудиновым он подошёл с рекордом 5-0, и ни разу его поединки не доходили до судейских решений. Кроме того, никто не скрывал, что PFL планировала сделать из Седрика настоящую звезду. А он, в свою очередь, отказался переходить в UFC.

В последнем поединке Думбе эффектно нокаутировал Жордана Зебо и заявил о себе. Причём боец привлекает внимание и перформансами вне клетки. На бой с Зебо он вышел с матрасом, на котором было написано «Спокойной ночи, Джордан», а перед поединком с Шамсудиновым забронировал оппоненту палату в местной больнице. Неудивительно, что противостояние неплохо раскрутилось.

Седрик Думбе Фото: pflmma.com

Байсангур на этом фоне выглядел поскромнее, несмотря на то что его рекорд был 8-0 и он тоже представляет Францию. Чеченец давно живёт в этой стране, так что уже успел обосноваться и практически стать своим. До этого Шамсудинов бился в Ares, и бой с Думбе был для него дебютным в новой лиге. При этом стоит отметить, что бо́льшая часть поединков Байсангура доходила до решения.

С точки зрения стилистики бойцы абсолютно разные. Думбе — ярко выраженный ударник, который бьёт одновременно и жёстко, и разнообразно. Шамсудинов при первой возможности уходит в борьбу.

В первом раунде бойцы нащупывали дистанцию, но Думбе явно недооценил навыки оппонента в партере. Ленивые кики тут же превращались в тейкдауны в пользу Шамсудинова. В итоге Байсангур свёл весь бой в ту плоскость, где ему было комфортнее. Практически не наносил урона, работал на контроль, позволял вставать из-под себя, но раунд забрал. А потом Седрик включился, хоть и действовал с опаской. Самое главное, что удалось нейтрализовать борьбу и максимально её избегать. На дистанции у Думбе было закономерное преимущество, и он им просто пользовался, пробивая Байсангура.

Бой Седрик Думбе — Байсангур Шамсудинов Фото: pflmma.com

А вот в третьем раунде случилось нечто странное и отчасти невероятное. Почти сразу после начала боя Думбе начал привлекать внимание рефери Марка Годдарда, показывая на свою ногу. Тот подошёл и жестами показал, что никаких тайм-аутов, надо драться. Бой вроде продолжился, но соперники стояли друг напротив друга. Думбе опять показал на палец, и Годдард, разозлившись, зафиксировал отказ Седрика от продолжения поединка! То есть формально это поражение техническим нокаутом.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

По сути, Годдард поступил по букве закона. Никакие тайм-ауты не предусмотрены, а жесты Думбе вполне можно трактовать как нежелание или отсутствие возможности продолжать бой. В таких случаях фиксируют поражение. Седрик пытался объяснить, что наступил на мелкий осколок стекла, который торчал из пальца и создавал дискомфорт. Но всё было тщетно. Очень странное и нелепое поражение восходящей звезды PFL.

Наверняка Думбе невероятно обидно, что его победный путь в ММА остановил не другой боец, а просто осколок стекла. Но, как оказалось, в ММА и такое бывает.