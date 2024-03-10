Бриллиант вернулся. Порье уже списывали со счетов — а он вырубил спецназовца

В Майами (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В соглавном событии вечера зрители увидели рейтинговый бой в лёгком весе между бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье и перспективным французом Бенуа Сен-Дени.

Дастин Порье – настоящая легенда лиги. Бриллиант дебютировал в UFC в 2011 году, изначально выступал в полулёгком весе, где бился, например, с Максом Холлоуэем, Корейским Зомби и молодым Конором Макгрегором, но основных успехов Дастин добился именно в лёгком весе. Пик карьеры американца пришёлся на период с 2017 по 2019 год, Порье выдал серию побед над Энтони Петтисом, Эдди Альваресом, Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, став временным чемпионом лиги, а после проиграл в титульном поединке Хабибу Нурмагомедову.

Дастин дрался со всей топовой оппозицией лёгкого дивизиона, поэтому боем с французским проспектом его было не удивить. В последнем поединке Порье проиграл нокаутом Джастину Гэтжи и, конечно, хотел закрыть обидное поражение и вернуться в титульную гонку.

А Бенуа Сен-Дени – представитель нового поколения бойцов UFC. Французу 28 лет, он дебютировал в смешанных единоборствах в 2019 году, когда Порье уже был временным чемпионом UFC. В лучшую лигу мира Бенуа попал из Brave CF с рекордом 8-0 и в первом же поединке уступил раздельным решением судей. Это было единственное поражение Сен-Дени в карьере, дальше француз одержал пять досрочных побед подряд, забрал три бонуса и получил отличный шанс взлететь в рейтингах в виде боя с Дастином Порье.

Бенуа Сен-Дени Фото: Chris Unger/Getty Images

Сен-Дени на первых же секундах совершил проход в ноги, вырвался из «гильотины» от Порье и захватил спину Дастина в клинче. Бриллианту удалось выбраться, но Бенуа продолжил мощно работать в стойке первым номером, подключал колени и локти в клинче. Порье пытался сдерживать француза, перекрывался и отвечал Сен-Дени в разменах. Концовка первого раунда прошла в борьбе, Бенуа захватил спину Порье и угрожал удушающим приёмом, но провести его не сумел.

На старте второго раунда Порье пробил мощный апперкот и потряс Бенуа, а затем снова попытался выйти на «гильотину». Сен-Дени вновь справился с угрозой и перешёл в атаку в партере, захватил спину. На этот раз Порье сумел подняться в стойку, где начались жёсткие размены. Дастин стал попадать, а француз «поплыл» после пропущенного апперкота. Бриллиант продолжал выбрасывать жёсткие удары и мощнейшим правым боковым просто срубил Бенуа. Дастин Порье одержал яркую победу и вернулся в титульную гонку.