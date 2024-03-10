Порье — следующий соперник Махачева? Последний шанс американца стать чемпионом

На турнире UFC 299 в рамках соглавного события прошёл важный поединок для лёгкого дивизиона между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени. Бой должен был дать ответы на некоторые вопросы. Например, готов ли Дастин к ещё одному титульному забегу после нокаута Джастина Гэтжи? И способен ли Сен-Дени тягаться с признанной элитой?

По итогу Порье грамотно провёл бой с точки зрения распределения сил. Если Сен-Дени рванул, что называется, на все деньги, то Дастин пережил стартовый натиск и просто наглухо срубил француза. Этой победой Бриллиант напомнил всем, что его рано списывать со счетов, и заодно окончательно запутал ситуацию с претендентами на титул в лёгком весе.

На данный момент чемпион дивизиона Ислам Махачев не знает, с кем ему драться следующим. Он просил бой до начала Рамадана, но не получил его, а все потенциальные претенденты на пояс будут драться между собой уже в апреле на юбилейном турнире UFC 300.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Джастин Гэтжи был главным претендентом, и этот бой был вполне логичен, но в итоге получил в соперники Макса Холлоуэя и будет защищать пояс BMF. Про реванш Ислама с Чарльзом Оливейрой неоднократно говорил Дана Уайт, но в итоге отправил бразильца в претендентский бой с Арманом Царукяном.

С учётом того, что Махачев хочет драться уже в июне, сложно представить, что кто-то из вышеперечисленных бойцов будет готов вернуться в октагон уже спустя два месяца. Особенно это касается Гэтжи, который вряд ли выйдет из боя с Холлоуэем целым и невредимым. И это мы не затрагиваем вопрос того, что укладывать две весогонки в столь короткие сроки не очень хорошо для организма.

На этом фоне Порье превращается в идеального претендента. Визуально кажется, что он вышел без серьёзных травм из боя с Сен-Дени. До июня у него есть как минимум три месяца на подготовку. У Дастина будет даже небольшое преимущество в этом плане, потому что Ислам вернётся к активным тренировкам только в апреле после Рамадана.

Дастин Порье Фото: Megan Briggs/Getty Images

С точки зрения медийности это тоже хороший вариант. Порье — звезда с именем, третий номер рейтинга прямо сейчас, получить такое имя в резюме было бы неплохо для россиянина. Кроме того, Махачев уже отмечал, что ему интереснее биться с новыми соперниками, а не проводить реванши. И конкретно Порье чемпион тоже выделял.

Перед взвешиванием на UFC 299 Порье пересекался с менеджером Махачева Али Абдель-Азизом, и их разговор попал на камеры. Абдель-Азиз сказал Дастину, чтобы тот побеждал Сен-Дени и выходил на бой с Махачевым в июне, а Бриллиант, разумеется, согласился. Такой вариант позволит Исламу не простаивать слишком долго. К июню простой российского бойца составит уже более семи месяцев.

Для Порье это и вовсе последний шанс побороться за пояс. Американцу не везёт в титульных боях, но он в очередной раз подтвердил, что у него остались силы на финальный забег за поясом. Вполне вероятно, что Дастин не сладит с Махачевым, но и отказываться от возможности будет глупо.

Как раз Ислам в очередной раз публично обратился к Дане Уайту с просьбой дать ему бой. Порье — отличный вариант. Когда ещё, если не сейчас?