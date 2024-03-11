Бой экс-соперника Бивола и возвращение Уайта после дисквалификации. Топ-6 поединков недели

Началась новая неделя, а значит, будут новые турниры в мире единоборств и нам пора узнать, что нас ждёт в в ближайшие дни. Эти семь дней, откровенно говоря, не самые событийные, но в любом случае будет на что посмотреть. После дисквалификации за допинг в ринг возвращается опасный тяжеловес Диллиан Уайт. Ему придётся начинать путь к звёздам сначала, и за этим интересно понаблюдать. Кроме того, никуда без UFC. Конечно, турнир ожидается не такой огненный, как в прошедшие выходные, однако всё равно есть на кого посмотреть. Представляем вам топ-6 событий в мире единоборств на предстоящей неделе с 11 по 17 марта.

С 13 на 14 марта. Радивое Калайджич — Салливан Баррера

В ночь на 14 марта в Плэнт-Сити (США) пройдёт боксёрский турнир, который возглавит бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Салливан Баррера. Нам он в первую очередь известен как человек, который бился с Дмитрием Биволом. И это был последний на данный момент поединок, где россиянин сумел нокаутировать оппонента. С тех пор Салливан совсем раскис, собрал ещё два поражения в трёх боях, а потом взял паузу почти на три года. И вот теперь Баррера возвращается, а его соперником будет боснийский нокаутёр Радивое Калайджич, у которого 20 нокаутов при 28 победах. Калайджич, в свою очередь, проигрывал Артуру Бетербиеву пять лет назад, но с тех пор выдал четыре победы. Вот такая, в чём-то знаковая для россиян, любопытная встреча в ринге.

16 марта. Эрик Роблес — Лиам Дэйвис

16 марта в Бирмингеме (Англия) определится чемпион мира во втором легчайшем весе по версии IBO. Да, это пока не самый значимый пояс, но уже важный шаг для обоих боксёров, которые будут его оспаривать. Мексиканец Эрик Роблес, который владеет поясом, проводит защиту титула. И в соперниках будут непобеждённый британец Лиам Дэйвис с симпатичным рекордом 15-0. Роблес, к слову, свой титул завоевал тоже в Великобритании, и в соперниках тогда тоже был небитый местный спортсмен, так что обстановка привычная. А потом победителю можно и попытаться пойти в погоню за другими, более важными поясами.

16 марта. Джо Джойс — Каш Али

На этом же турнире в Бирмингеме пройдёт бой в тяжёлом весе. Джо Джойс, в последнее время натерпевшийся от Чжана Чжилэя и проигравший китайцу дважды подряд, возвращается, чтобы закрыть поражения. Британца ещё недавно видели угрозой топовым тяжеловесам, но вся эта аура разрушена. Начать восстановление придётся при своей публике в бою с Кашем Али. Это местный боксёр, и он тоже идёт после поражения. Здесь будет битва двух больших парней за престиж и попытку восстановить громкое имя. Такое мы смотрим.

Джо Джойс Фото: Stephen Pond/Getty Images

С 16 на 17 марта. Уильям Сепеда — Макси Хьюз

В ночь на 17 марта в Лас-Вегасе (США) также состоится боксёрский вечер, где наибольший интерес вызывает поединок за право стать претендентом на титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. Тут всё внимание на мексиканского нокаутёра Уильяма Сепеду. У него 26 побед нокаутом в 29 боях и ни одного поражения. В соперниках практически полный антипод Сепеды — Макси Хьюз. У него боёв побольше и есть поражения в карьере, но вот из 26 побед лишь пять были досрочными. Чья натура в итоге возьмёт верх — нокаутёра или «решенатора»?

С 16 на 17 марта. Тай Туиваса — Марчин Тыбура

В эти же даты в том же Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир UFC серии Fight Night. Это, конечно, кард не уровня предыдущего ивента, но есть на что посмотреть. Например, на разборку тяжеловесов из топ-10 рейтинга. Тай Туиваса в последних двух боях столкнулся с силой россиян и проиграл досрочно Сергею Павловичу и Александру Волкову. До этого ещё потерпел поражение от Сириля Гана. Положение не из лучших, так что надо исправляться. Тыбура, в свою очередь, летом проиграл нынешнему временному чемпиону Тому Аспиналлу и с тех пор не появлялся в октагоне. Судя по всему, время пришло. Вероятно, кто-то в случае поражения покинет топ-10.

17 марта. Диллиан Уайт — Кристиан Хаммер

В Каслбаре (Ирландия) 17 марта состоится боксёрский вечер, где выступит тяжеловес из Ямайки Диллиан Уайт. В прошлом году Уайту, казалось бы, дали шанс заработать и возглавить турнир вместе с Энтони Джошуа, но Диллиан попался на допинге и слетел с боя за неделю до турнира. В итоге с Джошуа подрался Хелениус, а Уайт отправился в бан на следующие полгода. Теперь дисквалификация истекла и 35-летний боксёр возвращается в ринг, а соперником будет опытный Кристиан Хаммер. Это довольно известный парень, когда-то он бился с Тайсоном Фьюри и Александром Поветкиным, но теперь его время прошло. Тем не менее легко Уайту не будет.