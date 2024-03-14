Джошуа накажет всех, кто в него не верил. Олимпийский чемпион перезагрузил карьеру

Карьера Энтони Джошуа всегда напоминала американские горки. Парень, которому грозила тюрьма, начал заниматься боксом только в 18-летнем возрасте, но быстро дорос до великого достижения — золотой медали Олимпийских игр. Потом Джошуа перешёл в профессионалы, и поначалу его путь был абсолютно радужным: бесконечные досрочные победы, первый полноценный пояс и признание болельщиков. Потом Энтони в невероятно драматичном стиле одолел легендарного Владимира Кличко, став чемпионом мира сразу по трём версиям.

Но следом случилась первая большая осечка — встреча с Энди Руисом. На маленького и пухлого мексиканского американца не ставил почти никто, но Энди взял и нокаутировал Джошуа! Британец выглядел абсолютно беспомощно, но в реванше ему удалось одолеть Руиса, пусть и в откровенно тоскливом стиле. Только-только Энтони вернулся на трон и одержал пару уверенных побед, как за ним пришёл Александр Усик. Ещё один парень, которого называли откровенно маленьким для тяжёлого дивизиона и которого считали откровенным андердогом.

Энтони Джошуа — Энди Руис Фото: Al Bello/Getty Images

Но украинский боксёр в первом поединке буквально уничтожил Джошуа. Скорость и техника Александра оказались сильнее могучей прямолинейности британца. При этом Энтони никак нельзя назвать необученным боксёром: золото ОИ не добыть без навыков классического любительского бокса, да и боксёрский интеллект у Джошуа на высоком уровне. Но изначальный план на бой у тройного чемпиона не сработал, после чего Энтони впал в лёгкую панику и едва не оказался нокаутирован в концовке.

Второе поражение в карьере подтвердило психологическую неустойчивость Джошуа. Как только у британца начинаются проблемы в ринге, хладнокровие ему изменяет. Реванш с Усиком тоже не удался: Энтони сменил тактику, выложился по полной программе, но всё-таки проиграл судейским решением. После чего в слезах произнёс странную речь на ринге, швырнул пояса на настил, а потом едва не избил глумящегося фаната. После такой эскапады многие окончательно вычеркнули Джошуа из списка топовых боксёров.

Вот только сам Энтони не собирался заканчивать со спортом высших достижений. Боксёр сменил тренерскую команду и пошёл по неспешному, зато верному пути возвращения на олимп. Сначала Джошуа одолел судейским решением плотного Джермейна Франклина, пусть и снова не удалось обойтись без нервов. Следом олимпийский чемпион снёс двух опытных европейцев: Роберт Хелениус и Отто Валлин оказались беспощадно избиты и нокаутированы. Чуть позже и появился вариант с Фрэнсисом Нганну.

Бой с экс-чемпионом был для Джошуа огромным риском. Нганну только-только навязал равную схватку Тайсону Фьюри и находился на невероятном кураже. А вот Энтони, кроме денег, ничего особо не выигрывал в случае своей победы. Зато неудача точно оборвала бы карьеру Джошуа: поражение в бою против бойца с рекордом 0-1 — приговор для любого топового боксёра, кроме, пожалуй, Фьюри. Но Джошуа подготовился к Нганну просто превосходно и, что важно, был просто несокрушим психологически.

Энтони не просто жёстко нокаутировал Нганну во втором раунде, а сделал это осмысленно и умно. Каждый удар Джошуа был максимально выверенным и точным, словно он дрался против зелёного новичка, а не против парня с одним из самых сильных ударов на планете. При этом голова британца оставалась холодной — даже нокаутировав соперника, Энтони оставался спокоен и сосредоточен. После поединка Джошуа ещё и поддержал Хищника, продемонстрировав джентльменский настрой. Кажется, настоящий Эй Джей вернулся!

Над британским атлетом порой принято подшучивать, но не стоит забывать, что этот парень выигрывал ОИ и был тройным чемпионом не просто так. Ведь Джошуа на пике формы едва ли не идеальный боксёр. Высокий, физически мощный, с нокаутирующим ударом и качественной работой ног, плюс умением работать комбинационно — на бумаге Джошуа самый одарённый боксёр королевского дивизиона. С мотивацией у этого парня сейчас тоже полный порядок. Возможно, Фьюри и Усику пора начинать бояться?