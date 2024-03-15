Победителя боя Бивол — Бетербиев будет ждать украинец. Гвоздик быстро взлетает в рейтингах

1 июня в Саудовской Аравии состоится поединок, которого так долго ждали любители бокса по всему миру. Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт объединительный бой с другим российским чемпионом и обладателем трёх титулов в Артуром Бетербиевым. Россияне выявят нового абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Интересно, что Бивол и Бетербиев ещё не подрались, но уже есть предположения о том, кто может стать следующим соперником победителя. В июне, а по сообщениям СМИ конкретно 15 июня, должен состояться поединок между украинцем Александром Гвоздиком и непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом.

Александр Гвоздик Фото: Abbie Parr/Getty Images

Бенавидес свои последние поединки проводил во втором среднем весе, где царствует Сауль Альварес. Но даже завоевание Дэвидом временного пояса по версии WBC не убедило Канело дать шанс американцу шанс: мексиканец решил провести поединок со своим соотечественником Хайме Мунгией. Бенавидес же не стал дожидаться Канело и отправился на повышение в весе. При этом сразу получил претендентский поединок: в WBC анонсировали бой за временный титул организации между Бенавидесом и Александром Гвоздиком. Дэвид может стать основным претендентом сразу в двух весах, но помешать этому стремится опытный украинец.

36-летний Александр Гвоздик стремительно идёт к своему очередному титульному шансу. Профессиональной карьере украинца предшествовал серьёзный бэкграунд в любителях. Александр выступал на чемпионатах мира, правда, медали завоевать так и не сумел. Зато сумел пробиться на Олимпиаду в Лондоне и выиграть бронзу в своём главном турнире в любительском боксе. А спустя два года Александр подписал контракт с Top Rank и в 2014 году дебютировал в профессионалах.

Гвоздик стал выступать в США, набивать рекорд и постепенно подниматься в рейтингах. Александр разбирался со своими оппонентами, завоёвывал локальные титулы и набирал популярность. После победы над Айзеком Чилембой о Гвоздике заговорили как о серьёзном претенденте на чемпионский пояс. В марте 2018 года с рекордом 14-0 украинец вышел на бой за временный пояс WBC с Мехди Амаром и одержал уверенную победу, а в декабре того же года финишировал Адониса Стивенсона и стал новым чемпионом мира WBC.

Александр Гвоздик Фото: Christian Petersen/Getty Images

Проведя одну защиту против Дуду Нгумбу, Гвоздик получил шанс завоевать и второй пояс. В октябре 2019 года Александр встретился с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым, Гвоздик несколько раз побывал в нокдауне, а в 11-м раунде рефери остановил поединок. Россиянин стал двойным чемпионом, а Гвоздик чуть позже объявил о завершении карьеры.

Александр заявил, что собирается больше времени заниматься собственным бизнесом, поэтому решил уйти из спорта. Однако спустя три с половиной года Гвоздик неожиданно решил возобновить карьеру. В феврале 2023 года он уверенно победил Жозуэ Обандо, а после одержал две досрочные победы над Ричардом Болотником и Исааком Родригесом.

Несмотря на простой в три с половиной года, Гвоздик тут же взлетел в мировых рейтингах. На данный момент украинец занимает вторую позицию в WBC, седьмую в WBA, шестую в IBF и вторую – в WBO. 36-летний Александр идёт с профессиональным рекордом 20-1, причём из 20 побед 16 он одержал досрочно.

Впереди его ждёт непростое испытание в виде Бенавидеса, от которого сбежал даже Канело. Несмотря на то что американец поднимается в весе, он практически не уступает Гвоздику в габаритах, так как для второго среднего веса он был слишком крупный.

Дэвид Бенавидес Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Для обоих боксёров это отличный шанс претендовать на бой с победителем пары Бивол – Бетербиев, так как в российском поединке будет разыгран титул абсолютного чемпиона мира. Для 36-летнего Гвоздика это, наверное, один из последних шансов поучаствовать в титульной гонке. Ради этого он вернулся в ринг, ну, и, конечно, единственное поражение от Бетербиева и мысли о потенциальном реванше с Артуром должны дополнительно мотивировать украинца. Яркая победа над небитым Бенавидесом принесёт Гвоздику самый важный бой в его жизни. Но для начала эту победу нужно одержать.