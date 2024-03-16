«У меня появилось несколько врагов». Съёмки в кино дались Конору сложнее любого боя

Менее чем через неделю болельщики смогут увидеть дебют звезды UFC и бывшего двойного чемпиона промоушена Конора Макгрегора в кино. Ирландец появится на экранах в ремейке фильма «Дом у дороги». Это ремейк одноимённой картины 1989 года, который не выйдет в кинотеатрах, но будет показан на Amazone Prime Video.

Съёмки стартовали в августе 2022 года в Доминиканской республике. Фанаты ещё в марте прошлого года могли увидеть некоторые кадры из фильма, так как они снимались непосредственно на турнире UFC 285. Главный герой картины Джейк Джилленхол и экс-боец Джей Хирон провели церемонию взвешивания, а также сняли сцены выхода в октагон и самого боя.

Съёмки фильма «Дом у дороги» Фото: Кадр из фильма «Дом у дороги»

Конкретно о роли Конора ещё не говорили, но, по информации разных источников, он сыграл одного из антагонистов главного героя, то есть это не просто камео, а полноценный дебют в кино. Как рассказывал сам Макгрегор, ему очень помогал Джейк Джилленхол, с которым они подружились: «Джилленхол — отличный парень. Просто великолепный. Он был очень терпелив со мной, а я был очень терпелив с ним. Мы оба понимали и уважали друг друга, знали наши сильные стороны. Теперь он мой близкий друг. Мы сняли прекрасный фильм, и я выложился по полной».

Разумеется, Конор ещё и заявил, что стал самым высокооплачиваемым дебютантом в истории кинематографа. Но потом удалил эту запись со своей страницы.

Ещё одна любопытная деталь — Конор сам выполнял все трюки. Ему предоставляли каскадёров, которые могли разгрузить звезду, но ему не понравилось то, что они на него не похожи: «Я посмотрел на одного дублёра и подумал, нет, он не выглядит как я». Поэтому я выполнял все трюки сам, и, конечно, это было очень сложно. Целыми днями я репетировал сцены драк, швырял громадных парней через стойки, разбивал бутылки об их головы. Сумасшедший опыт».

Параллельно со съёмками Конор посещал самые разные мероприятия, включая боксёрские турниры, где рассказывал о сложности съёмок и желании вернуться в бои. По словам Макгрегора, подготовка к дебюту была сложнее, чем любой бой: «Да, процесс съёмок мне понравился. Но было очень тяжело. Настолько тяжело, что теперь всё остальное кажется невероятно лёгким. Ни один тренировочный лагерь, ни один поединок и ни одна пресс-конференция не сравнится с процессом создания фильма. Мы работали по 15 часов в сутки, заучивали реплики и постоянно репетировали. Потом возвращаешься со смены и понимаешь, что через четыре часа надо просыпаться. Было жёстко».

Конор Макгрегор Фото: Kate Green/Getty Images

На вопросы о том, будет ли Конор дальше развивать голливудскую карьеру, он отвечает чётко: «Продолжу ли я карьеру в Голливуде? Возможно, у меня есть предложения сделать что-то в будущем, но сейчас… Я надеюсь, что у меня уже есть дата боя. Планирую выступить пару раз до конца года. Хотел бы успеть провести два боя. Моя карьера в октагоне ещё далека от завершения».

Возвращение в октагон было бы отличным продолжением пути Конора. Он уже не раз говорил, что хочет вернуться, но его слова расходятся со словами боссов UFC. Дана Уайт не считает, что Макгрегор готов к бою уже в июне, так что рассчитывает на осень.

Тем не менее экс-чемпион очень доволен дебютом: «Пока я шёл вверх по карьере в ММА, я отказался от нескольких ролей в кино. Ко мне на тренировки приходили известные режиссёры, снимающие первоклассные фильмы. Они приходили снова и снова, но я им отказывал. Я «прокатывал» этих людей. Вероятно, у меня появилось несколько врагов в Голливуде, потому что я всегда отвечал: «Возможно, я сделаю это».

Съёмки в «Доме у дороги»? Я был в восторге от всего процесса. Я не знал, понравится это мне или нет. Ведь я боец — это мой хлеб. Я не актёр, но я — шоу-бизнес. Я наслаждался каждой секундой съёмок. Это тяжёлая работа. Я привык трудиться, но график был очень напряжённым. Не уверен, что хочу проходить через это снова. Главное, что я получил этот опыт. Деньги могут приходить и уходить, но этот фильм останется со мной навсегда».

Конор Макгрегор Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

Нюанс, который не понравился Конору — слишком часто пришлось щеголять без нижнего белья: «В фильме «Дом у дороги» слишком много моей задницы. Например, последний кадр был не очень нужен, там могла быть просто спина».

Совсем скоро увидим, каким получился дебют Макгрегора в Голливуде. Возможно, всё вышло настолько хорошо, что Конор действительно решит, что в октагоне он уже сказал всё, что мог.