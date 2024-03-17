Россияне «сломили» самого колоритного тяжеловеса UFC? Тыбура красиво финишировал Туивасу

В ночь с 16 на 17 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся яркий турнир UFC Fight Night 239. В главном событии вечера сошлись Тай Туиваса и Марчин Тыбура. Соперники выступают в тяжёлом дивизионе, поэтому фанаты рассчитывали на яркий досрочный финиш. Оба бойца славятся своей ударной мощью. А главное, они по-прежнему рассчитывают на возвращение в чемпионскую гонку. И победа в этом поединке совершенно точно повышала шансы на получение статусного оппонента уже в следующем бою. Поэтому соперники устроили в октагоне настоящее шоу.

Туиваса переживал откровенно не лучшие времена. Пока он проигрывает в UFC исключительно сериями. Вот и перед этим поединком Тай оступился трижды подряд. Сначала великана размолотил Сириль Ган. А затем боец стал настоящим клиентом для россиян. Сергей Павлович отправил Туивасу в нокаут, причем сделал это уже в первом раунде, без раскачки разбил оппонента. А затем по Таю прошёлся и Александр Волков. Причём он был намного более изобретательным – во втором раунде провёл очень редкое удушение Иезекииля. Поэтому колоритному австралийцу было очень важно показать себя с лучшей стороны.

Тыбура шёл в UFC на серии из пяти побед, пока на его пути не оказался Волков. Поляк выстоял против россиянина, но единогласное решение судей было на стороне Александра. Затем Марчин дважды победил – снёс Александра Романова и Благоя Иванова. Но следующим у Тыбуры был грозный Том Аспиналл. Справиться с ним не получилось – уже в первом раунде британец оформил технический нокаут. И всё-таки Марчин рассчитывал, что победа над австралийцем позволит вернуться в гонку с топами.

Бой Марчин Тыбура — Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Поединок начался с активных разменов, соперники решили не отсиживаться в обороне, бросились брутально молотить друг друга. Удачнее действовал Туиваса, который выбросил локоть и рассек сопернику голову. Показалось, что Тай сможет развить этот успех. Воодушевлённый австралиец бросился в атаку и попытался финишировать соперника. Но допустил роковую ошибку, не смог обрушить соперника на канвас. А Тыбура воспользовался возможностью и занял очень выгодную позицию. В этот момент стало понятно, что дела Туивасы плохи.

Сначала Марчин пытался финишировать соперника мощными ударами. Но Тай включил режим терпения и просто выживал. В итоге Марчин улучшил позицию и забрал спину. Он растягивал соперника, вынуждая его выкручиваться. И в одном из моментов закрыл на чужой шее замок. Стоит отдать Туивасе должное – австралиец даже в этой ситуации терпел очень долго. На лице Тая застыла гримаса безысходности, он прекрасно понял своё положение. Мужество Бам Бама позволило ему не сдаться под таким гнётом. Но судья решил вмешаться в ситуацию и остановить поединок, чтобы не подвергать опасности здоровье австралийца.

Похоже, оправиться от поражений в поединках с россиянами Туиваса так и не смог. Тай уступил четырежды подряд и оказался на грани вылета из лучшего промоушена на планете. Конечно, австралиец очень колоритен, но держать его в ростере без улучшения результатов никто не станет. А Тыбура одержал очень яркую победу и вполне может рассчитывать на повышение оппозиции в следующем поединке. Поляк способен зацепиться за чемпионскую гонку. Возможно, следующим соперником станет именно Павлович, который ждёт своего шанса.