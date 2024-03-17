Что не так с женскими ММА в России? Ни одной чемпионки и всего три громких имени

В последние годы российские ММА развиваются очень неплохими темпами. Помимо того, что местные промоушены подтягиваются на очень неплохой уровень, бойцы из России постепенно захватывают главные мировые организации. К примеру, у нас есть чемпионы во всех топовых лигах: UFC, PFL, Bellator, One Championship. И это не считая ещё целой россыпи бойцов, которые на подходе к своим поясам.

Однако, как говорится, есть небольшой нюанс. Всё это относится к мужским ММА, тогда как в женском секторе всё далеко не так радужно. Если мы уберём в сторону бесспорно топовую Валентину Шевченко, так как она представляет всё же Кыргызстан, то у нас остаётся совсем мало россиянок, выступающих в UFC. Женские смешанные единоборства у нас по-прежнему не так хорошо развиты.

Валентина Шевченко Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Главная девушка-боец из России на данный момент не выступает в лучшей лиге мира. Это Марина Мохнаткина, и она уже довольно давно пытается покорить PFL. Для начала Марина выиграла примерно всё в самбо, причём не по одному разу, и начала выступать в смешанных единоборствах. Мохнаткина останавливалась в шаге от титула чемпионки Fight Nights и добиралась до финала Гран-при PFL. В последний раз её остановила Ларисса Пачеко, но Марина снова попытается взять титул, и у неё на это, пожалуй, есть неплохие шансы.

В UFC у россиянок дела на данный момент не так хороши. Однако в своё время экс-чемпионка Invicta Яна Куницкая (ныне Сантос) очень бодро влетела в промоушен и сразу же получила титульник, выйдя на замену. Лисичка проиграла Крис Сайборг, но закрепилась в промоушене. На данный момент это единственная россиянка в рейтингах UFC, Яна занимает седьмое место в легчайшем весе и в принципе находится не так далеко от титульника, несмотря на текущую серию из трёх поражений.

Кроме Куницкой, Россию в UFC представляют ещё три девушки. Это довольно титулованная дзюдоистка и самбистка Ирина Алексеева, у которой на данный момент рекорд в промоушене 1-1. Ирине 33 года, она выступает в той же категории, что и Куницкая, но, откровенно говоря, на данный момент очень сложно говорить о реальных перспективах Алексеевой добраться до титула.

Бой в UFC с участием Ирины Алексеевой Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ещё одна девушка, которой лишь предстоит в скором времени дебютировать в главной ММА-лиге планеты — Дарья Железнякова. Она в последние годы выступала во французском Ares и в прошлом году была подписана в UFC. Осенью дебютировать не удалось из-за визы, но теперь Железнякова, как и Алексеева, попытается покорить женский легчайший дивизион. Правда, пока мы Дарью на этом уровне не видели, но есть интересное пересечение — и Алексеева, и Железнякова проигрывали Мелиссе Диксон, но в разных лигах. И это не лучший сигнал.

Пожалуй, наиболее перспективная россиянка в ММА — Виктория Дудакова. В свои 25 лет она уже успела стать первой в истории российской чемпионкой Европы по ММА, выиграла пояс в Open FC, а потом победила на Претендентской серии Даны Уайта с разрывом крестообразной связки и завоевала контракт с UFC. Пока у Виктории всё хорошо, профессиональный рекорд 8-0, в UFC две победы в двух боях, и совсем скоро будет третий поединок. Постепенно Дудаковой повышают оппозицию, и, возможно, совсем скоро мы увидим её в топ-15 минимального веса. Сама девушка неоднократно говорила о претензиях на титул, и пока она идёт к этому довольно уверенно. Викторию можно назвать главной российской надеждой в женских ММА.

В Bellator стоит выделить Диану Авсарагову. С декабря 2019 года она подписана в промоушен, но по разным причинам за это время провела лишь пять поединков, в которых, впрочем, набила приличный рекорд — 4-1. В последних боях главной проблемой Дианы была весогонка, она дважды не уложилась в лимит наилегчайшего дивизиона и в одном из боёв потерпела поражение. В Bellator женские дивизионы немного застоялись, и у Авсараговой неплохие перспективы. Однако пока Пантере нужно определиться с весовой категорией и начать биться с более высокоуровневыми оппонентками.

Проблема женских ММА в России весьма прозаичная — этому сектору не уделяется соответствующее внимание. За океаном и в Европе стали куда чаще обращать внимание на девушек-бойцов, там появляются свои звёзды. В России не готовы вкладывать в женский спорт такие же средства.

Виктория Дудакова Фото: Chris Unger/Getty Images

Дудакова отмечала проблему не таких высоких гонораров для девушек: «Самый большой гонорар, который был в России, — это 300 тысяч рублей, когда я дралась в Гран-при. Девочкам, в принципе, так много не платят. Сейчас, конечно, может, чуть больше, но на данный момент и расходы другие, чем раньше. Если тогда могли и в городе готовиться у себя, то сейчас приходится надолго уезжать — соответственно, и затраты другие».

А Марина Мохнаткина говорила о разнице в восприятии девушек, выступающих в боевых искусствах: «В Америке действительно другой менталитет. Для них женщина-боец – это нормальное явление, а у нас есть некая дискриминация к женским ММА. До сих пор в России живут в каком-то каменном веке, что место женщины видят на кухне и не воспринимают в этом виде спорта. Здесь все вместе нормально тренируются и поддерживают друг друга. Женский промоушен в России? Когда нет единомышленников, это сложно реализовать. Я могу говорить много, у меня действительно очень много планов на дальнейшую самореализацию. Спорт спортом, но нужно понимать, что дальше делать. С нашим менталитетом и видением в одиночку сложно будет решить этот вопрос. Эта идея сидит у меня, а когда у тебя пояс на плече, открываются все двери. Поэтому я иду к этому, хотя пока об этом не задумываюсь. Нужно становиться чемпионом, чтобы диктовать хоть какие-то правила».

К тому же большую роль играет тот факт, что раньше ситуация с женскими ММА в России была ещё хуже, для девушек не создавали необходимых условий для развития. Отсюда и текущее состояние этой отрасли смешанных единоборств. Та же Дудакова рассказывала, с какими сложностями приходилось поначалу сталкиваться: «Я первые три боя провела бесплатно. Гасанали (тренер Дудаковой. — Прим. «Чемпионата») находил деньги и платил соперницам, чтобы они со мной подрались. На Fight Nights, например, нам предоставляли только площадку, ничего не оплачивали больше. Питание, проживание, гонорар сопернице оплачивал Гасанали. Во втором бою тоже не заплатили, там другая история. Мы нашли человека, он должен был всё организовать, а не сама лига, в итоге с гонораром не получилось. И третий бой на Fight Nights тоже оплачивали сами. Гонорар сопернице и мне, мои честно заработанные 10 тысяч, может. Но тогда нам уже оплатили хотя бы гостиницу».

Сейчас ситуация постепенно улучшается. Всё больше промоушенов начинают включать в свои карды женские бои, но это пока на относительно зачаточном уровне, впереди предстоит большая работа. Возможно, нынешнее поколение в лице Мохнаткиной, Железняковой, Дудаковой поднимет популярность ММА среди женского населения страны, и тогда мы увидим больше ярких бойцов и, возможно, чемпионок топовых промоушенов из России.