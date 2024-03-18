Поединок за бывший пояс Немкова и дебют россиянки в UFC. Топ-6 боёв недели

Стартовала новая неделя, так что пришло время узнать, что интересного нас ожидает в мире единоборств в ближайшие семь дней. На этой неделе будет на что посмотреть. Бокс взял небольшую паузу и порадует нас лишь одним женским титульником. Зато в выходные ждём очередной турнир UFC, на котором дебютирует россиянка Дарья Железнякова. Кроме того, возвращается Bellator и проводит первый ивент с момента перехода под крыло PFL. Представляем вам топ-6 событий в мире единоборств на предстоящей неделе с 18 по 24 марта.

22 марта. Кори Андерсон — Карл Мур

22 марта в Северной Ирландии пройдёт турнир Bellator 302. Это первый самостоятельный ивент промоушена после того, как он перешёл под контроль PFL. В главном событии вечера сойдутся Кори Андерсон и Карл Мур. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе. Этот пояс ранее принадлежал Вадиму Немкову, но россиянин отправился покорять тяжёлый дивизион. Андерсон в июне прошлого года закрыл поражение от Немкова, одолев раздельным решением Фила Дэвиса. Карл Мур идёт на серии из четырёх побед и бьётся почти при своей публике, так что предельно мотивирован стать чемпионом.

22 марта. Патрисио Фрейре — Джереми Кеннеди

На этом же турнире пройдёт титульник в полулёгком весе. Легенда Bellator Патрисио Фрейре выступит после двух поражений. Благо для бразильца в этих боях его пояс на кону не стоял, так что он по-прежнему остаётся чемпионом и будет в очередной раз защищать титул. Соперником Питбуля станет опаснейший канадец Джереми Кеннеди, который выиграл три последних поединка. В Bellator обещали давать в каждый ивент по два титульника и держат слово. А мы посмотрим, закончился ли Фрейре или он ещё может пошуметь на высоком уровне.

Патрисио Фрейре Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

22 марта. Тофик Мусаев — Альфи Дэвис

Будет и ещё один любопытный поединок на турнире Bellator 302. Нокаутёр из Азербайджана Тофик Мусаев в последние годы мечется между Bellator и Rizin, проводя бои в обоих промоушенах. Чаще всего успешно, но в Bellator последний поединок был проигран Александру Шаблию. После этого Тофик добыл два нокаута в Rizin, и теперь он снова в Bellator. Мусаев попытается продолжить победную серию в поединке с Альфи Дэвисом. Забавно, что последнее поражение британцу тоже нанёс Шаблий. Так что будет противостояние, которое определит, кто больше достоин навязать конкуренцию топам.

23 марта. Сэнди Райан — Терри Харпер

23 марта в Шеффилде (Англия) пройдёт боксёрский вечер. В рамках турнира состоится поединок между Сэнди Райан и Терри Харпер за титул чемпионки мира по версии WBO в полусреднем весе. Райан провела всего восемь профессиональных поединков, но уже владеет титулом. Более того, в предыдущем бою могла взять ещё два пояса, но поединок с Джессикой Маккаскилл завершился ничьей. Теперь Сэнди будет защищать пояс в поединке со своей соотечественницей Терри Харпер. Забавно, что и она подходит к бою после ничьей в титульнике, так что девушки явно будут настроены на бескомпромиссный поединок.

Сэнди Райан Фото: James Chance/Getty Images

В ночь с 23 на 24 марта. Аманда Рибас — Роуз Намаюнас

В ночь на 24 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «Apex» пройдёт турнир UFC Fight Night 240. В главном событии вечера будет женский бой, но это тот случай, когда обе девушки умеют и любят биться в стойке. Аманда Рибас — яркая бразильянка, которая практически в каждом бою устраивает отличное шоу. А Роуз Намаюнас не нуждается в представлении. Бывшая чемпионка в минимальном весе по-прежнему пытается штурмовать наилегчайший дивизион. Первая попытка с Манон Фьоро получилась неудачной, теперь новый шанс. Вернётся ли привычная всем Роуз?

В ночь с 23 на 24 марта. Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова

На этом же турнире должен состояться долгожданный дебют очередной россиянки в UFC. Дарья Железнякова пришла в главный промоушен мира ещё в прошлом году и должна была дебютировать осенью. Однако её бой с Тайнарой Лисбоа был отменён из-за проблем Дарьи с визой. Теперь Железнякова проведёт бой с непобеждённой мексиканкой Монтсеррат Рендон. Хорошая проверка для россиянки, которая позволит оценить Дарью на уровне UFC. До этого Железнякова билась во французском промоушене Ares. Время делать новый шаг.