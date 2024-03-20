Актёр из «Слова пацана» устроил дебош в баре. Кологривый — талантливый боксёр

Но в этот раз Никита укусил официантку и накинулся с кулаками на персонал.

Никита Кологривый – звезда популярного сериала «Слово пацана». Он быстро набрал медийность, стал раздавать интервью и часто мелькать в различных телевизионных передачах. А ещё получил приглашение на турнир TOPDOG, на который давно хотел попасть. Там Никита стал одним из главных действующих лиц, раздавал бонусы и с восторгом наблюдал за поединками. В этом нет ничего удивительного, поскольку сам Кологривый занимался единоборствами и даже демонстрировал очень неплохие результаты. Однако накануне актёр угодил в крайне неприятный скандал.

По информации телеграм-канала Mash Никита устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Очевидцы рассказали, что Кологривый в компании друзей заказал алкоголь и начал отдыхать. Но затем его поведение очень сильно изменилось. Никита начал приставать к официантке, позволял себе непристойные жесты. Девушка попыталась уйти, но артист укусил её за ногу, а затем начал конфликтовать с персоналом. Работники заведения пытались разрешить ситуацию мирно, однако Кологривый пустил в ход кулаки. Он несколько раз ударил двух парней, работающих в баре. Любопытно, что чувствовалась подготовка актёра. Он довольно легко перемещался на ногах, а также выбрасывал размашистые атаки. Правда, в его арсенале был и довольно неожиданный удар головой в грудь. Такое в боксе вряд ли бы оценили.

Позже «Российская газета» привела и показания персонала: «Применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил».

Стоит отметить, что Кологривый действительно имеет очень неплохую боксёрскую подготовку. Он переехал к отцу в Новосибирск, когда был юношей. Парень часто вступал в конфликты на улице, поэтому была предпринята попытка направить энергию Никиты в нужное русло. Отец отдал мальчика на бокс, а ещё будущий актёр занимался дзюдо и самбо. Парню очень «зашли» единоборства, в которых он чувствовал себя уверенно. Но самых больших успехов получилось добиться именно в боксе.

Никита Кологривый Фото: РИА Новости

Никита становился победителем турниров, часто принимал участие в соревнованиях. И в итоге имеет первый разряд по боксу. Стоит отметить, что в ринг Кологривый выходил не так давно. В социальных сетях появлялись видео с его тренировок. А ещё сам актёр рассказывал, что в своё время мог даже стать кандидатом в мастера спорта по боксу. Но Никита признался, что оступился буквально в шаге от попадания в призовую тройку на одном из турниров. И именно это перечеркнуло все шансы добиться успеха.

Когда певцы, актёры и представители поп-культуры занимаются спортом, в том числе единоборствами, это здорово. Особенно если таким образом происходит популяризация здорового образа жизни. Но очень не хочется, чтобы затем это приводило к подобным историям.