Нокаут от Джошуа — не приговор. Но в элите бокса Нганну мы больше не увидим

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прошлой осенью буквально ураганом залетел в профессиональный бокс. Фрэнсис давно хотел пойти по стопам Конора Макгрегора, но Дана Уайт никак не давал Хищнику разрешение на проведение боксёрского поединка. Ради своей мечты Нганну пришлось уйти из UFC, что многие посчитали безумием.

Фрэнсис поначалу пропал, но постоянно уверял, что скоро будут новости в боксе. И в итоге новость стала бомбой: Нганну получил в соперники одного из лучших тяжей мира – Тайсона Фьюри. Дальше была волна скепсиса, с которой экс-чемпион UFC справился и выдал бой жизни. Фрэнсис прошёл с чемпионом мира все 10 раундов, более того, Нганну удалось усадить Фьюри на пятую точку. И это в дебютном боксёрском поединке!

Понятно, что акции Фрэнсиса взлетели до небес, и счастливый Нганну, заработавший за один бой больше, чем за всю карьеру в UFC, сразу получил ещё одного топового соперника – экс-чемпиона мира по трём версиям Энтони Джошуа. Повторить успех Нганну не сумел: Фрэнсис дважды побывал в нокдауне, а затем Джошуа буквально сложил Фрэнсиса пополам своим фирменным прямым.

Энтони настолько быстро и на первый взгляд легко расправился с Фрэнсисом, что у многих возник вопрос: на этом Нганну-боксёр закончился? Экс-чемпион UFC выглядел в этот вечер парнем, которого сводили в школу бокса.

Означает ли это, что Нганну плохой боксёр? Вряд ли. Скорее, неопытный. Вдумайтесь, это был лишь второй его поединок на профессиональном ринге, и в обоих случаях он боксировал с такими парнями, как Фьюри и Джошуа. Очевидно, что Цыганский король не особо готовился к бою с Фрэнсисом, за что едва не поплатился, а Нганну, напротив, к своему дебюту подошёл на максимуме возможностей. Вот только у Энтони было преимущество в том, что он спокойно мог изучить ошибки Нганну в бою с Тайсоном, разобрать всё по полочкам и уничтожить соперника. Что, собственно, Эй-Джей и сделал.

У Фрэнсиса выявились серьёзные проблемы с защитой, Джошуа просто пробивал через блок и раз за разом достигал цели за счёт скорости. Во время первого нокдауна Нганну оказался в стойке левши: эту авантюру Фрэнсис проворачивал и в бою с Фьюри, видимо, пытаясь удивить профессионального боксёра сменой стоек. И Тайсон, и тем более Энтони этому не удивились, а, напротив, пользовались этими моментами и накидывали Нганну серии. Эй-Джей в этом плане был даже лучше. Когда бой пошёл не по плану, Нганну просто не сумел перестроиться и прийти в себя и был финиширован. Опять же, всё это говорит об отсутствии опыта Фрэнсиса как боксёра.

Джошуа подошёл к бою во всеоружии, предельно мотивированным, с грамотным геймпланом и желанием победить. Такого сосредоточенного Энтони мы давно не видели, ведь на кону у него стоял потенциальный поединок с победителем пары Усик – Фьюри, проигрывать было никак нельзя. А для Нганну, пожалуй, это был один из самых неудачных дней в карьере. Конечно, речь только о спортивной составляющей: чек в $ 20 млн за два неполноценных раунда явно сделал этот вечер гораздо приятнее для Фрэнсиса.

Нганну не показал ничего из того, что он на самом деле умеет. Фрэнсис классно перестроился под бокс и выдал отличный бой против Фьюри, закрывая глаза на то, что британец был явно сам не свой. Но Джошуа спустил Нганну не землю. Да, донеси Фрэнсис свою колотушку до не самой крепкой челюсти Эй-Джея, и всё могло закончиться по-другому. Но это лишь сослагательное наклонение, которое очень не любит спорт.

Фрэнсис Нганну Фото: Richard Pelham/Getty Images

К сожалению для самого Фрэнсиса, в сентябре ему будет уже 38 лет. Навёрстывать отсутствие опыта просто некогда, да и вряд ли получится.

Спрос на Нганну как на боксёра есть, это очевидно. Особенно в Саудовской Аравии, где любят шоу и громкие имена. Вопрос в том, что думает сам Фрэнсис о продолжении своей карьеры. Понятно, что после такого выступления с Эй-Джеем Фрэнсису нужно забыть о фамилиях Усик, Джошуа и Фьюри – боёв с ними звезде смешанных единоборств не видать. Арабы вполне могут устроить бой Нганну с Уайлдером, который провёл невзрачный бой с Джозефом Паркером и как будто выпал из элиты дивизиона. Обоим победа в этом бою вновь откроет двери к вершине, а также принесёт круглую сумму на счёт. Да и звёздный бой привлечёт внимание аудитории.

Но при этом Фрэнсису нужно понять, да и, кажется, он понял, что в кошки-мышки с ним больше никто играть не будет. Заряженный Уайлдер, а он после фиаско с Паркером будет точно заряженным, может в прямом смысле покалечить Фрэнсиса. Согласитесь, нокаут от Джошуа и кислородная макса после боя выглядели жутко? А Деонтей умеет бить как минимум не хуже.

У Нганну, безусловно, есть свои преимущества, и прежде всего в феноменальной физической силе. Но этого для конкуренции на самом высоком уровне в боксе мало. Нганну за счёт своего громкого имени в единоборствах может получить ещё один-два громких боя, заработать ещё несколько мешков арабских денег. Но на этом всё.