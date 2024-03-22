«Готовы подписать всех желающих». В PFL переманивают двух самых ярких звёзд UFC

Лига PFL в 2024 году начинает постепенно претворять в жизнь те планы, которые обрисовала после покупки Bellator. Уже прошёл турнир чемпионов, который порадовал фанатов смешанных единоборств интереснейшими противостояниями. И всё-таки пока что чувствуется, что звёзд и громких имен промоушену откровенно не хватает. А пока Фрэнсис Нганну занимается своей карьерой профессионального боксёра, ситуация становится ещё более грустной. Но организация внезапно решила заявить о своих притязаниях на лучших бойцов планеты.

Совладелец PFL Донн Дэвис дал любопытное интервью, в котором оценил вероятность подписания контракта с Конором Макгрегором. Кроме того, он сообщил об интересе к другим ярким персонам из лучшей лиги на планете: «И не только Конора. Вы знаете, будь то Джон Джонс, Конор Макгрегор, кто угодно. Рынок понимает, что теперь у нас есть капитал, и наши партнёры из Саудовской Аравии хотят проводить крупнейшие бои в мире. Так что мы готовы подписать всех желающих, когда они станут свободными агентами. Это касается всех, а не только Макгрегора. Мы самые креативные, самые агрессивные и самые заинтересованные».

Стоит отметить, что пока лига ведёт себя довольно корректно. Она осторожно намекнула бойцам на то, что обладает мощным капиталом, а значит, способна выписать очень достойные контракты. Все прекрасно знают о щедрости арабских шейхов. Поэтому сами спортсмены совершенно точно могут заинтересоваться такой возможностью. Но при этом Дэвис прямо указал на то, что подписать Конора и Джонса лига будет готова в тот момент, когда они станут свободными агентами. Заниматься попытками вырвать бойцов с действующих контрактов в PFL не собираются.

Джон Джонс Фото: Chris Graythen/Getty Images

Возможно, такой жест связан с тем, что совсем недавно лига потеряла одного из самых ярких бойцов – Майкла Пейджа. Тот перебрался в UFC и выдал огненный дебютный поединок. А все моментально стали расхваливать скаутский отдел лучшего промоушена на планете. Теперь в PFL вполне могут желать заполучить лучших представителей главного конкурента. Тем более их ситуация в UFC на данный момент находится в подвешенном состоянии.

Конор Макгрегор не появлялся в октагоне практически три года. И продолжает избегать потенциального возвращения. Сначала проблемы с допинг-контролем, затем постоянные переносы. И, складывается ощущение, особенно конкурентоспособным для топовых представителей своего дивизиона в UFC он быть не сможет. Совсем другое дело – PFL. В лимите полусреднего веса там нет суперзвёздных бойцов. А вот гонорары Конора будут запредельными, в этом можно практически не сомневаться. Поэтому несколько лёгких денежных поединков действительно могут привлечь Ноториуса.

Конор Макгрегор Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Джон Джонс, очевидно, уже находится на пороге завершения профессиональной карьеры. А серьёзнейшая травма, которую получил Костяной, дополнительно ухудшила ситуацию. Бой со Стипе Миочичем американец провести должен. А вот потом в дивизионе его ждут голодные и молодые соперники. Это и Сергей Павлович, и Том Аспиналл. И принимать такие опасные противостояния Джонсу будет непросто.

Что может дать Джону PFL? Это и запредельные по уровню финансов контракты, и самое топовое возможное противостояние. Речь идёт о долгожданном поединке с Фрэнсисом Нганну. Складывается ощущение, что за такую битву арабы будут готовы заплатить бойцам на уровне профессиональных боксёрских поединков. А затем уже и можно будет завершать карьеру. А все фанаты смешанных единоборств из России с большим удовольствием посмотрели бы на поединок Костяного с Вадимом Немковым.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Слова одного из руководителей PFL выглядят абсурдно лишь на первый взгляд. Смешанные единоборства – это большой бизнес. А с поддержкой арабских шейхов возможности организации выросли в разы. А суперзвёзды UFC не могут определиться с будущим, испытывают довольно серьёзные проблемы. И это может привести к громким переходам в самое ближайшее время.