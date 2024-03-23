Тренировки без девушек и качели диеты. Интервью с Дарьей Железняковой перед дебютом в UFC

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» состоится турнир UFC Вегас 89. Особый интерес для болельщиков из России представляет бой с участием Дарьи Железняковой, которая дебютирует в UFC. Россиянка встретится с Монтсеррат Рендон, представляющей Мексику. Мы подготовили большое интервью с нашей соотечественницей и выяснили эксклюзивные подробности дебюта. Кроме того, получилось обсудить с Дарьей самые острые темы из мира MMA и профессионального бокса.

– Как настроение перед первым поединком в UFC?

– У меня шикарное настроение. Но сейчас я уже потихонечку начинаю настраиваться на бой. Сначала была весёлая и расслабленная, а теперь чувствую, что совсем скоро будет битва. Я стала более собранная, меньше улыбаюсь. Тренироваться уже особенно нет смысла. Нужно сделать вес. А вообще я настраиваюсь с помощью музыки, у меня есть свои ритуалы.

– Что интересного было в процессе подготовки? Она полностью проходила в России?

– Да. Я изначально планировала поехать во Францию, но не получилось. Провела лагерь в своём родном Санкт-Петербурге. Хотела пораньше приехать в Америку, но тоже не получилось.

К сожалению, мы не нашли спарринг-партнёров, которые подходили бы под антропометрию соперницы. В моём лагере практически отсутствовали девочки. Приходила одна, но очень-очень редко. Я работала с парнями. Они просто технически старались подстраиваться, работали в манере моей соперницы. Где-то они что-то мне подсказывали, действовали, как она.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Дарьи Железняковой

– А насколько это необычно – лагерь с одними парнями?

– Безумно непривычно. Есть и плюс. Практически все ребята были очень смышлёными. Они постоянно помогали и подсказывали мне, я училась каждую тренировку. Постоянно я получала большое количество грамотных и нужных советов. Но непривычно работать с парнями. Все работают по-разному. Есть ребята, которые работают грамотно, технично. Умеют сдерживать удар и не бьют сильно. А так, конечно, чуток продуктивнее был бы лагерь с девочками моего веса. Это совершенно другая работа.

– Как вам атмосфера последней недели перед боем?

– У нас было несколько тренировок. Занимаемся один раз в день. Это тренировки для весогонки и отработки тактико-технических моментов. Атмосфера нравится, со мной мой тренер – Фернан Лопес, он мне помогает. Я тут не одна, это очень важно, меня всё устраивает. Настроение очень хорошее.

– А российский флаг для выхода уже заготовлен?

– Флаг? Если честно, я даже не думала над этим. Думала над лагерем и подготовкой. Он будет на экране телевизора. А над выходом с флагом, если честно, не думала.

– Вы говорили, что персонально поддерживаете Петра Яна. Совсем недавно он одержал долгожданную победу. Это означает возвращение в чемпионскую гонку?

– Я очень сильно порадовалась за него. Очень рада, что он вернулся. Самое главное, что он заряжен ментально. У него горят глаза. Я надеюсь, что у него всё будет отлично, верю в него.

– После поединков часто приходится брать длительные паузы. У вас сейчас довольно серьёзный простой. Как часто вы планируете выходить в октагон UFC?

– Я бы очень сильно хотела драться чаще. Прервать свою традицию драться раз в полгода. К тому же у меня сейчас простой почти в год. Я последний раз дралась во Франции в прошлом апреле. Это очень долгий перерыв, я считаю. Когда мне обещали бой в декабре, а затем услышала про март – чуть не заплакала. Но в итоге время пролетело очень быстро. Я уже в Вегасе. Совсем скоро буду драться. Я хочу слушать своего тренера, придерживаться его советов. Хотела бы подраться уже через полтора-два месяца. Не хочу делать больших перерывов. Нужно драться и компенсировать простой.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Дарьи Железняковой

– До этого вы дрались в Европе, теперь добавляется Америка. А как относитесь к турнирам в Абу-Даби и Саудовской Аравии? Готовы попробовать свои силы там?

– Если мне там поставят бой, я не откажусь. Наверное, интересно там подраться. Но это совершенно другой климат. Не совсем понятно, как поведет себя организм. Я летела в Лас-Вегас через Абу-Даби, пробыла там сутки. И когда побыла на солнце два часа, поняла, что мне стало немного дурно. И я решила вернуться в номер под кондиционер. Думаю, организм может привыкнуть ко всему. Но возможны какие-то трудности.

– Совсем скоро запланирован грандиозный UFC 300. Не планируете ли посетить его лично?

– Нет. Я бы с удовольствием посетила такое событие. Но к тому времени уже улечу из Лас-Вегаса.

– На одной из пресс-конференций произошёл любопытный инцидент с Арманом Царукяном. Как вы на него отреагировали?

– Я зашла на страницу своего знакомого, который очень позитивно отреагировал на его слова. Это вызвало у меня много эмоций негативных. Потому что ранее мне Арман очень нравился. Я даже зашла к нему на страничку и отписалась на эмоциях. Потому что мне не понравилось всё в этом видео. А потом я пересмотрела видео и поняла, что сам вопрос неудобный. И если бы Арман промолчал, это тоже было бы глупо. Поэтому, думаю, он воспитанный и хороший парень. Просто он ответил, вот и всё. Можно было не отписываться. Я поторопилась, во мне взыграла женщина. Вопрос не к Арману, а к человеку, который это спрашивал.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Дарьи Железняковой

– Если Арман победит Оливейру, он сможет провести реванш с Исламом Махачевым. Как вы оцениваете его шансы?

– Я не хочу отвечать на этот вопрос. Мне нравится Арман. Но тут вопрос в том, что и Ислам, и Арман – очень сильные бойцы. Это будет суперпоединок, который будут ждать абсолютно все. Царукян уже проигрывал, поэтому он выйдет в клетку злой и очень мотивированный. Но ему будет тяжело. Не хочу ни на кого ставить. Ислам – очень крутой боец.

– Вернёмся к вашему дебюту в UFC. Насколько сильно чувствуется разница с остальными лигами, как сильно изменилась финансовая ситуация?

– Тут очень здорово. Меня снабдили целым комплектом экипировки, накормили. Потом я провела тренировку, и мне посчастливилось пообщаться с учёными по поводу диеты, мне объяснили какие-то моменты. И я поняла, что в Америке совершенно другой уровень. Что касается финансов, это будет самый большой гонорар в карьере. Но моё состояние – не лучшее после простоя. Поэтому деньги уйдут на отдачу долгов. Классическая история всех спортсменов.

– Перед предыдущим боем были проблемы с весогонкой. Как обстоят дела теперь?

– Мы учли предыдущие проблемы. И начали гонять за два месяца. Это хороший срок. Вес падал, падал, падал. А прямо перед отлётом немного подскочил. Были некие качели. Но в UFC PI мне сказали, что я очень мало вешу и мне нужно кушать. Сейчас мы просто держим вес.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Дарьи Железняковой

– А вы сторонница того, чтобы сразу после взвешивания пытаться набрать назад килограммы?

– Сколько людей, столько и мнений. Я слушаю правильных людей, но нахожусь в процессе самопознания. В прошлый раз я восполняла всеми силами, мне понравилось. Но это чревато отёками и получением сечек. А у меня бывали с этим проблемы.

– У вас в углу будет Фернан Лопес. Он тренировал Сириля Гана, Фрэнсиса Нганну. Как вы оцениваете работу с этим специалистом?

– Знаете, он дает всё в совокупности. Каждый спортсмен выбирает тренера не просто так. И на уровне психологии, нравится или не нравится. Это связка – тренер и спортсмен. Это очень важно. Они должны друг друга понимать, мотивировать. Это не всегда бывает так. Меня очень устраивает Фернан. Он очень умный и образованный человек, очень опытный. И за эту поездку я поняла, что не прогадала. Мне выдали экипировку с ошибкой в моей фамилии. Я её не заметила, а он увидел за долю секунды. Он решает любые вопросы. Он крутой, ему можно доверять.

Фернан Лопес и Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Дарьи Железняковой

– Вы признавались в том, что симпатизируете Дмитрию Биволу. Как оцениваете его шансы в бою с Артуром Бетербиевым? Насколько хорошо, что за титул абсолютного чемпиона будут биться два россиянина?

– Это спорт. Чемпион будет биться с чемпионом. Я очень верю в Диму. Переживаю за него, болею. Геннадий Машьянов очень умный, Бивол – сильный парень. Думаю, что они в своей связке подберут подход к сопернику.

– А если вам придётся биться с другими россиянками в UFC?

– Мне вообще не нравится эта история. Не нравится, что свои дерутся со своими. Но это будет. Есть понимание команды. И чтобы был прогресс, нужно помогать друг другу. А когда у ребят есть понимание, что вы в будущем встретитесь в ринге, может закрасться мысль: «А может, не стоит что-то подсказывать?»

– А есть ли девушка-боец, которая вам нравится в плане ведения боя, поведения вне октагона? Вы на кого-то ориентируетесь?

– Наверное, сейчас такой нет. Я стараюсь ориентироваться на себя. А раньше была Джина Карано. Она мне нравилась тем, что была очень женственной. Она не старалась косить под пацана. Сочетала в себе красоту и силу.

– Она потом ушла в съёмки в фильмах. Вы бы хотели себя попробовать в таком амплуа?

– Почему бы и нет? Но мои знакомые, которые снимаются в кино, говорят, что это скучно. Я не видела сильно восторженных людей. Но я бы попробовала. Особенно если это будет подкреплено финансово.

– Заговорили про актёров. Есть артист Никита Кологривый, который угодил в очень неприятную историю. Человек раньше занимался боксом, а теперь устроил дебош в баре. Как вы оцените эту ситуацию?

– Ничего хуже нет. Не уважаю людей, которые позволяют себе лишнее. Особенно тех, которые проявляют свою силу на тех, кто заведомо слабее. Я за справедливость. Мне это всё очень сильно не нравится.

– Вы уже выбрали песню, под которую будете выходить на дебютный бой в UFC?

– Я уже выходила во Франции под песню «Стволок за поясок». На этот раз я долго сомневалась. Но дала послушать песню тренеру, и он просто захлопал в ладоши. Так и было принято окончательное решение.