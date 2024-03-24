Самое необычное поражение в UFC. Боец попытался повторить приём Тайсона, судьи не оценили

В ночь на 24 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 89. Помимо прочих, в рамках ивента прошёл поединок двух ранее непобеждённых бразильцев Игора да Силвы Северино (8-0) и Андре Лимы (7-0).

Стоит отметить, что оба бойца подписались в UFC лишь в прошлом году, выиграв свои поединки на Претендентской серии Даны Уайта. Игор да Силва забрал досрочно все восемь поединков в профессиональной карьере. У Андре Лимы не было такого внушительного процента финишей, но тем не менее в пяти случаях из семи он побеждал до финального гонга. Так что поединок таких бойцов обещал получиться запоминающимся.

Бой начался без разведки. Северино занял центр октагона, начал постепенно подбирать дистанцию к сопернику и не стеснялся применять борьбу при необходимости. Больших дивидендов это не приносило, так как Лима успешно выбирался из захватов и контратаковал. Чаще всего Андре использовал локти и однажды даже сумел потрясти соперника таким образом. Игор пробовал отвечать, но раунд всё же проиграл.

Во второй пятиминутке картина практически не изменилась. Северино миксовал борьбу с ударкой, зажимал оппонента к сетке, но не мог доставить Лиме по-настоящему больших проблем. Андре спокойно защищался, но в одном из эпизодов Игор в очередной раз прижал его к сетке и затем… просто укусил его за бицепс.

Лима тут же начал сигнализировать об этом рефери, и тот остановил поединок. Андре показал след от укуса, и после недолгих совещаний с судьями Крис Тоньони объявил, что бой не будет продолжен, а Северино дисквалифицирован. Соответственно, Лима был объявлен победителем поединка, а Игор да Силва поначалу умудрялся даже оспаривать решение и утверждал, что не кусал оппонента.

Андре Лима демонстрирует место укуса Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

После боя журналист Кевин Айол сообщил, что Северино будет уволен из UFC. Позже это подтвердил и Дана Уайт: «Это были два перспективных непобеждённых бойца. Если ты разочарован и хочешь выйти из этого боя, то есть много способов это сделать, но худшее, что можно придумать — укусить своего соперника. Теперь он уволен и потерял самую большую возможность в своей жизни. Не говоря уже о том, что у него будут серьёзные проблемы с Атлетической Комиссией».

Таких прецедентов в UFC ещё не было. Северино однозначно не удался косплей Майка Тайсона и его знаменитого эпизода в бою с Эвандером Холифилдом. В ММА такое поведение не оценили. Андре Лима же продолжил победную серию, а менеджер бразильского бойца заявил, что его подопечному дадут первый в истории бонус за укус.

Лима в итоге даже сделал татуировку, увековечив этот момент на своей руке. А Уайт так впечатлился, что повысил сумму обещанного бонуса: «Я хотел дать ему $ 25 тыс., но теперь дам $ 50 тыс. Это прекрасно». И Андре действительно получил бонус — «Укус вечера».