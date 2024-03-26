Дудакова превзойдёт даже Шевченко. В России давно не было такой талантливой девушки-бойца

В ночь с 30 на 31 марта состоится очередной турнир UFC, который пройдёт в Атлантик-Сити (США). В предварительном карде турнира выступит представительница России Виктория Дудакова. Ей предстоит поединок против бразильянки Мелиссы Гатто.

Виктория Дудакова является одной из самых перспективных и талантливых российских девушек в мире смешанных единоборств. Удивительно, но действующий боец UFC единоборствами начала заниматься в 16 лет, а до этого у неё были солидные успехи в плавании – звание мастера спорта России, всевозможные награды на юниорском уровне, национальная команда по своему возрасту.

Виктория Дудакова Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но тяга к боевым искусствам всё это перевесила, и с 16 лет Виктория начала заниматься кикбоксингом и панкратионом, где у неё также молниеносно пришли результаты. Она побеждала на Кубке России по кикбоксингу, стала чемпионкой страны по рукопашному бою, после чего увлеклась смешанными единоборствами. В любительской карьере ей удалось выиграть чемпионат Европы и завоевать бронзу чемпионата мира, причём россиянка побеждала крепких соперниц, которые занимались в ведущих залах мира.

С 2020 года Виктория выступает в профессионалах. Дудакова пробовала себя в различных российских организациях, и в стартовых поединках результат был один — досрочная победа. Виктория вышла на серию из пяти побед и обратила на себя внимание в UFC. Через Претендентскую серию Даны Уайта Дудакова получила контракт с лучшим промоушеном мира, причём бой с Майрой Силвой россиянка вытащила на характере, получив травму по ходу поединка.

Первые два поединка в UFC получились для Виктории разными: сначала Дудакова победила Истелу Нунес, после того как бразильянка получила серьёзную травму во время боя. А в последнем бою Виктория в тяжелейшем поединке одолела Джин Ю Фрей.

Здесь вновь проявился характер россиянки. У Виктории были проблемы со сгонкой веса, с инфекцией перед боем и в целом с физическим состоянием. Всё это сказалось в поединке.

«План на бой изначально был бороться, затаскать её. Из-за того, что у неё много мышц, она бы отекла. Но тяжело бороться, когда ты не хочешь, когда твоё тело не хочет. Тяжело что-то делать через силу. Гасанали кричал проходить, и я делала это на автомате. А потом такая: «Да я не хочу это делать». Это даже не проходы были, а заход в корпус, и оттуда не пыталась ничего делать. Со стороны если смотреть, там вообще нет движений в борьбе. Просто заход — и я отпускала. Такой тяжёлый бой был. Не физически тяжёлый, а в эмоциональном плане. Настолько не хотелось драться, что я вышла будто на спарринг, потому что было нужно», — рассказывала Виктория.

Дудакова в бою с Джин Ю Фрей Фото: Chris Unger/Getty Images

На данный момент рекорд Виктории 8-0, и она действительно самая перспективная российская девушка-боец на сегодняшний день. У Дудаковой отличные навыки борьбы, которыми она активно пользуется, с таким тренером, как Гасанали Гасаналиев это неудивительно. Россиянка признавалась, что засматривалась на бои Ронды Роузи и вдохновлялась ими, и, к слову, четыре из восьми побед Виктория одержала в партере.

При этом Дудакова имеет хорошую стойку, активно работает на руках, что показала в последнем поединке: Виктория почти вдвое перебила Ю Фрей как по общему количеству ударов, так и по количеству акцентированных попаданий, даже будучи функционально неготовой к бою. Да и в целом база кикбоксинга и рукопашного боя даёт Виктории возможность комфортно чувствовать себя в стойке даже с жёсткими ударницами.

Виктории всего 25 лет – это отличный задел, чтобы стать чемпионкой. Навыки для этого у россиянки есть, характер тоже. Медийно Виктория тоже начинает прибавлять, один перформанс с выходом на бой под песню «Я русский» чего стоит. Сама Дудакова поставила перед собой цель стать чемпионкой UFC за три года, и цели этой придерживается. При этом Виктория не стесняется и самокритики.

«Мне много всего нужно подтягивать. В той же борьбе доводить что-то до автоматизма. Нет предела совершенству, я ещё молодая, мне 25 лет. Хорошо, когда есть куда расти. Было бы странно, если бы не было. Никогда не нужно останавливаться. Мне нужно и ударку подтянуть, и борьбу, и партер. Есть куда расти и ещё кучу работы проделать. Когда ты помоложе, то бои сумбурно проводишь и чувствуешь это. Бои идут не по накатанной, а как-то рывками. Нужно как-то профессиональнее относиться, и это придёт с опытом. Иногда смотрю на взрослых и состоявшихся бойцов, на Ислама того же. Смотрю его первые бои — это же два совершенно разных бойца, какой он сейчас и каким был в моём возрасте. Так что нужно расти, становиться лучше — и ментально в том числе, потому что будет хейт и надо быть готовым», — говорила Виктория Дудакова.

Виктория Дудакова Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Женские бои сейчас находятся если не в кризисе, то в поиске новых имён точно. Дерзкая россиянка, имеющая рекорд 8-0, вполне подходит на роль восходящей звезды. Ещё одна победа в UFC поможет Виктории оказаться в топ-15 и, соответственно, приблизить её к боям с топовой оппозицией.