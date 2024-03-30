Уиттакер — проходимый соперник для Чимаева. Борз может удивить экс-чемпиона в стойке

22 июня UFC проведёт первый в истории промоушена турнир в Саудовской Аравии. Возглавит ивент поединок австралийца Роберта Уиттакера и непобеждённого Хамзата Чимаева. Кроме того, бой носит статус претендентского, и его победитель в будущем сможет сразиться за титул чемпиона в среднем весе.

Роберт Уиттакер Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

На бумаге поединок с Уиттакером выглядит непростым и, по сути, это первый реально топовый соперник Чимаева в среднем весе. На этом фоне есть чего опасаться, но и дивиденды высокие — Роберт располагается на третьем месте в рейтинге, а Хамзат — на 11-м. Победа Борза тут же подбросит его в число лучших средневесов организации. К слову, по первым котировкам чеченский боец выступает фаворитом этого противостояния.

За счёт чего Чимаев может одержать победу над столь грозным оппонентом? На стороне Уиттакера гигантский опыт, он был чемпионом, претендовал на титул после этого и в последние годы бился исключительно с высокоуровневыми соперниками. Однако Роберту ещё ни разу не доводилось встречаться с теми, кто работает в партере настолько интенсивно.

Главный ключ Чимаева — разумеется, борьба. Борз работает очень агрессивно, и в этом плане он уникальный боец для среднего дивизиона. Уиттакера за карьеру в UFC переводили 12 раз, но надо сказать, что соперники с базой, которая хотя бы приближена к борьбе, спокойно укладывали австралийца на канвас. Это делал Йоэль Ромеро, но он уже тогда был не в лучшей форме и не выжимал из этого дивиденды. А вот дзюдоист Дрикус дю Плесси не просто перевёл Уиттакера, а ещё и полноценно доминировал над ним, нанося ущерб в граунд-энд-паунд.

Есть основания полагать, что Хамзат без проблем будет бороть Роберта, вопрос в том, насколько австралиец сможет выживать. Кроме того, как это часто бывает, ударную мощь борцов недооценивают. Чимаев до прихода в UFC одержал больше побед нокаутами, чем сабмишенами. Он — единственный, кто нокаутировал (и в принципе побеждал) Икрама Алискерова, причём это был однопанчевый нокаут. И в целом в Brave при четырёх победах Хамзат трижды финишировал соперников благодаря мощи в руках.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Уиттакер, к слову, эту угрозу прекрасно осознаёт: «Хамзат – сильный боец, он любит бороться, и у него есть нокаутирующая мощь. Он любит играть роль злодея, но на самом деле он благородный и уважительный боец. Мы выйдем и проведём честный бой, и оба собираемся оставить всё в октагоне. Он никогда не сдаётся, я никогда не сдаюсь, и я с нетерпением жду возможность творить историю в Саудовской Аравии».

К «держаку» Уиттакера уже начинают появляться вопросы. Это логично, у австралийца большой опыт и, соответственно, немалый накопленный урон, который так или иначе влияет на то, как боец держит удар. Это видно и визуально. В последнем бою Пауло Коста попал с разворота, и Уиттакер закачался, но его спас гонг. Боем ранее Роберт присел от силового джеба дю Плесси, но там уже повезло меньше — технический нокаут через несколько секунд. Вполне вероятно, что и Чимаев сможет удивить Жнеца не только в борьбе, но и в стойке.

Безусловно, большой вопрос в том, как Хамзат выдержит дистанцию в пять раундов, если это будет необходимо. Последний бой с Камару Усманом оставил множество вопросов именно с точки зрения выносливости Борза. Что, если у него не получится финишировать Уиттакера в первом или втором раунде? Сможет ли Хамзат правильно распределить силы? Всё же это первый пятираундовый бой Чимаева, а в том, что его соперник умеет проходить такую дистанцию, сомнений нет.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Тем не менее Хамзат заслуженно будет фаворитом в этом бою. Ключей к победе у него больше, и когда, если не сейчас и не с таким соперником, подтверждать свои претензии на титул.

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