Исаак Крус просто переехал Ромеро! Фантастическое выступление от Питбуля

В Лас-Вегасе (США) в ночь на 31 марта состоялся большой вечер профессионального бокса. В соглавном событии турнира прошёл поединок за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе между обладателем пояса Роландо Ромеро и претендентом Исааком Крусом.

Исаак Крус – перспективный мексиканский боксёр. 26-летний Крус выступает в профессионалах с 2015 года и известен любителям бокса своим ярким и агрессивным стилем. Пожалуй, основную популярность Крус получил за бой с Джервонтой Дэвисом: в декабре 2021 года Исаак проиграл единогласным решением судей, но запомнился зрителям. После этого Крус провёл ещё три боя, одержав во всех победы, и решил подняться в весе, причём сразу же получил титульный бой. На момент поединка с Ромеро в карьере Питбуля было 25 побед, из которых 17 были одержаны нокаутами.

Американец Роландо Ромеро оказался в профессиональном боксе на год позже Круса, но, в отличие от мексиканца, долгое время шёл без поражений, став временным чемпионом в лёгком весе. А первое и единственное поражение в карьере Ромеро получил в бою от всё того же Джервонты Дэвиса, проиграв Танку нокаутом. После этого у Роландо был годовой простой, и вернулся в ринг он уже в первом полусреднем весе. И, как и Крус, сразу же получил титульный шанс. Ромеро разобрался с Исмаэлем Барросо и стал новым чемпионом по версии WBA.

Роландо Ромеро Фото: Steve Marcus/Getty Images

Правда, защитить пояс Ромеро не удалось. Несмотря на наличие титула, чемпион подходил к поединку в статусе андердога. Многие считали, что с агрессивным стилем Круса Роландо справиться не сможет, и, собственно, оказались правы. Исаак с первых же секунд боя включил максимальный прессинг, действовал агрессивно и заставлял чемпиона отступать. Размашистые боковые раз за разом пролетали возле головы Ромеро, но в концовке раунда Крус всё же зацепил соперника. Роландо пошатнулся, но сумел выстоять до гонга, хотя ему приходилось крайне тяжело.

Второй раунд – пожалуй, единственное светлое пятно в этом бою для Ромеро, в котором чемпион старался меньше отступать и отвечать Крусу своими атаками. Но темп и прессинг Исаака вновь сделали своё дело, и Роландо с третьего отрезка вновь стал пятиться.

Удивительно, но даже угол Круса просил своего боксёра чуть сбавить темп, видимо, опасаясь за функциональную составляющую, но Исаак демонстрировал отличный бокс. Он постоянно наседал, много бил и попадал. Моментами Ромеро просто был вынужден включать велосипед и в открытую убегать от претендента. А ещё Роландо придумал клинч как защиту от постоянных атак Исаака. Чемпион очень много клинчевал, вязал руки соперника, не давая тому развивать атаки на ближней дистанции. Рефери, кстати, даже снял за это с Ромеро балл, но чемпион всё равно нет-нет, да спасался в клинче.

Развязка наступила во второй половине поединка. В седьмом раунде Ромеро очень много напропускал, мощные комбинации в виде левого бокового и правого прямого раз за разом достигали цели, но нужно отметить стойкость чемпиона: несмотря на колоссальный урон, Роландо продолжал стоять на ногах. Правда, всё это не нравилось доктору, который внимательно изучал состояние Ромеро, но всё же выпустил того на восьмой раунд, который оказался последним.

Исаак Крус Фото: Steve Marcus/Getty Images

Крус вновь полетел в атаку, размашистыми боковыми стал буквально уничтожать чемпиона, и рефери был вынужден вмешаться в бой. Интересно, что нокдаун так и не был зафиксирован, но Ромеро находился практически в стоячем нокауте, едва держась на ногах.

Исаак Крус одержал яркую победу и заслуженно стал новым чемпионом в первом полусреднем весе. Это первый полноценный титул чемпиона мира в карьере 26-летнего мексиканца.