Титульные поединки в боксе, команда Фёдора идёт за поясами PFL. Топ-8 боёв недели

1 апреля стартует новая неделя, которая обещает получиться очень богатой на события в мире смешанных единоборств и профессионального бокса. Откроют программу парни из PFL. На этой неделе там выступят сразу четыре (!) представителя России. Поэтому к турниру будет приковано запредельное внимание. Затем состоится сразу несколько боксёрских поединков, в которых на кону будут стоять чемпионские пояса. А закроет программу недели очередной турнир UFC, который обещает получиться очень ярким. Мы собрали восемь самых ожидаемых событий – с 1 по 7 апреля.

В ночь с 4 на 5 апреля. Анте Делия – Валентин Молдавский

В ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится турнир PFL Europe 1. В главном событии вечера сойдутся хорват Анте Делия (24-5) и россиянин Валентин Молдавский (13-3-1 NC). Это противостояние будет интересно не только самим фактом боя этих оппонентов. Противостоять друг другу в углах будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко. Молдавский не мог победить на протяжении трёх поединков кряду. Но в последнем бою ему всë-таки удалось прервать неудачную серию. Валентин победил Стива Моури в августе 2023 года единогласным решением судей.

В ночь с 4 на 5 апреля. Денис Гольцов – Линтон Васселл

В соглавном бою вечера сойдутся Денис Гольцов (32-8) и Линтон Васселл (23-8-1 NC). Россиянин попытается отомстить за соотечественника. В прошлом году Линтон нанёс болезненное поражение Молдавскому. Стоит отметить, что Гольцов выдал серию из пяти побед. Но в предыдущем поединке он всё-таки уступил. В ноябре 2023 года на финальном турнире Денис проиграл техническим нокаутом Ренану Феррейре. Поэтому теперь россиянин попытается начать новую удачную серию.

В ночь с 4 на 5 апреля. Сергей Билостенный – Благой Иванов

Сергей Билостенный Фото: ACA MMA

В том же карде выступит и ещё один россиянин – Сергей Билостенный (11-3). Его соперником станет крепкий болгарин Благой Иванов (19-6-1 NC), который не так давно покинул UFC. Там он потерпел четыре поражения в пяти последних поединках. Билостенный же в 2023 году провёл два поединка в Bellator. Сначала он обиднейшим образом проиграл Тайреллу Форчуну. Сергей был дисквалифицирован за удары по затылку. А затем техническим нокаутом получилось вырубить Касима Араса.

В ночь с 4 на 5 апреля. Стив Моури – Олег Попов

Олег Попов Фото: MMA Series

Первым же из россиян в этот вечер в октагоне появится Олег Попов (16-1). Его соперником станет Стив Моури (11-1-1-1 NC). Единственное поражение нашего соотечественника случилось в далёком 2016 году. С тех пор получилось выдать серию из 14 побед. Правда, дебютировать в PFL Олег ещё не успел. А вот первый поединок в Bellator, который состоялся в прошлом феврале, завершился победой Гокхана Сарикама. Он оказался сильнее соперника единогласным решением судей.

6 апреля. Бахрам Муртазалиев – Джек Кулькай

Бахрам Муртазалиев Фото: ABBIE PARR/GETTY IMAGES

6 апреля в Фалькензе (Германия) состоится яркий вечер бокса. В его рамках титульный поединок проведут Бахрам Муртазалиев (21-0, 15 KO) и Джек Кулькай (33-4, 14 KO). Они сразятся за чемпионский пояс по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг). Непобеждённый россиянин продолжает штамповать победы и выглядит просто великолепно. Он обладает лютой нокаутирующей мощью, вырубая одного соперника за другим. А теперь уроженец Чечни получит прекрасную возможность завоевать пояс, ранее принадлежавший Джермеллу Чарло.

В ночь с 6 на 7 апреля. Ричардсон Хитчинс – Густаво Лемос

Густаво Лемос Фото: Из личного архива бойца

В ночь с 6 на 7 апреля в Лас-Вегасе состоится яркий боксёрский вечер. Его хедлайнерами станут Ричардсон Хитчинс (17-0, 7 KO) и Густаво Лемос (29-0, 19 KO). Непобеждённые бойцы оспорят титул по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Оба соперника обладают нокаутирующей мощью, но предпочитают побеждать наверняка. Поэтому и теперь довольно сложно ждать досрочного финиша. Скорее всего, поединок доберётся до итогового решения судей.

В ночь с 6 на 7 апреля. Диего Пачеко – Шон Маккалман

Диего Пачеко Фото: Lewis Storey/Getty Images

На том же турнире состоится ещё один поединок непобеждённых боксёров. В его рамках будут биться Диего Пачеко (20-0, 17 KO) и Шон Маккалман (15-0, 7 КО). Они также сразятся в титульном противостоянии. На кону будут стоять два пояса чемпиона — по версиям WBO International и WBC USA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Пачеко обладает мощным нокаутирующим потенциалом. Лишь трижды его поединки добирались до судейского решения. Поэтому и теперь всё вполне может завершиться досрочно.

В ночь с 6 на 7 апреля. Брендан Аллен – Крис Кёртис

В ночь с 6 на 7 апреля состоится турнир UFC Fight Night 240. В главном событии вечера сойдутся Брендан Аллен (23-5) и Крис Кёртис (31-10). Противостояние американцев обещает получиться огненным. Стоит отметить, что Аллен выдал серию из пяти побед в лучшей лиге на планете. Брендан набрал мощнейшие обороты и рассчитывает ворваться в чемпионскую гонку. А опытный 36-летний Кёртис попытается прервать белую полосу соперника. В последнем поединке на его пути пал Марк-Андре Баррио, которого получилось одолеть раздельным решением судей.