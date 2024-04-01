Титульный реванш или бой со звёздным экс-чемпионом. Что делать дальше Тиму Цзю?

В ночь на 31 марта Тимофей Цзю провёл кровавый поединок с Себастьяном Фундорой, после которого лишился статуса чемпиона мира в первом среднем весе. И если до боя с американцем Цзю только и говорил, что о бое с Теренсом Кроуфордом или, на худой конец, с Эрролом Спенсом, то сейчас о них надо забыть до лучших времён.

Безусловно, одно поражение не перечёркивает всех предыдущих достижений Тима, но без титулов он не будет интересен большим звёздам. Стало быть, сейчас не будет смысла упоминать первого номера рейтинга P4P, да и Спенс нацелен на титульный поединок, так что ему неинтересен такой бой. И для Эррола, и для Кроуфорда это большие риски за минимальное вознаграждение с точки зрения спорта. Бойцам топ-уровня такое не нужно.

Самый очевидный вариант — реванш с Фундорой. Ещё до самого боя менеджер Тима отмечал, что они настояли на пункте о реванше. По его словам, это нетипичная история для Цзю, но короткое уведомление заставило пойти на такой шаг. Теперь у Тимофея есть возможность заявить о праве на реванш и лишить Фундору статусного поединка.

По сути, Себастьян и есть лучшая опция для возвращения. У Цзю есть все основания заявлять, что он может выступить намного лучше в реванше с этим же соперником. Рассечение, которое ему мешало, он получил не от какого-то панча, а в результате столкновения с локтем. И, как ни крути, этот фактор своё влияние оказал, что и отметил Тим: «Рассечение, конечно, сыграло свою роль – глаза заливала кровь, и я ничего не видел, но это не оправдание. Сегодня победил лучший. Я хочу вернуться и сделать это снова, показать лучшее, на что способен».

Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

К бою с Фундорой нужно не только залечить полученные травмы, но и подобрать тактику. Себастьян в первом бою справился лучше, а ещё его угол отлично реагировал на изменения по ходу боя. Грамотная тактика с джебом помогла ему выиграть, однако это был не совсем типичный бой для Фундоры. Как правило, он любит залезть в жёсткие размены, а тут подстроился под Цзю. Тиму этого очень не хватило, как и грамотного катмена в углу.

Если каким-то образом Фундора сумеет избежать реванша в пользу условного боя со Спенсом, то Цзю не стоит сидеть в ожидании Себастьяна. В первую очередь потому, что Фундора может и не удержать пояса, а Тим с незакрытым поражением точно не будет первым претендентом на бой с новым чемпионом. Тогда имеет смысл провести промежуточный поединок. К примеру, неплохой вариант — один из топов этой весовой категории Эриксон Лубин.

С ним уже пытались устроить бой и в прошлом году, а в начале 2024-го появлялась информация, что Эриксон отказался от поединка с Цзю. Сам Лубин быстро опроверг это и заявил, что готов встретиться с чемпионом. Американец — крепкий боксёр, уже претендовал на титул, а в профессионалах проигрывал только Джермеллу Чарли и… Себастьяну Фундоре. Сейчас он на серии из двух побед и точно будет согласен на претендентский бой с экс-чемпионом.

Ещё один вариант — Джермелл Чарло. Цзю давно грезил этим поединком, нескончаемо бросал вызовы, но ничего не получал. А когда мог получить, то Чарло снялся из-за травмы. Сейчас Джермелл является чемпионом в отпуске, но мы знаем, насколько он разборчив с точки зрения выбора соперников. Фундора будет для него неудобным стилистически, а Исраил Мадримов, обладающий титулом WBA, попросту неинтересен Чарло. Почему бы не выбрать для возвращения бой с Цзю, который, как оказалось, и проиграть может? И поединок с историей какого-никакого конфликта, так что в любом случае это будет интересно публике.

Джермелл Чарло Фото: Sarah Stier/Getty Images

Однако пока мы не знаем о планах Чарло по срокам возвращения, поэтому Фундора и Лубин — главные варианты для возвращения Тима. Сомнительно, что Цзю хочет откатываться от чемпионского уровня, так что и оппозиция должна быть соответствующей. Есть, конечно, экстремальный вариант в виде смены дивизиона, но сейчас у Тимофея есть незакрытый вопрос в первом среднем весе. На этом и стоит сосредоточиться.