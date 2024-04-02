80 раундов и шесть часов в ринге! Один из самых утомительных боёв в истории бокса

135 лет назад в Каутсе (штат Индиана, США) состоялся самый продолжительный бой в боксе по правилам маркиза Куинсберри. В нём сошлись ирландец Айк Уэйр и англичанин Фрэнк Мёрфи.

Правила Куинсберри, или же по-другому правила лондонского призового фонда – правила бокса, которые были распространены в XIX веке. Они основывались на ряде правил британского боксёра Джека Бротона, которые были придуманы ещё за 100 лет до этого. Боксёры в большинстве случаев выступали без перчаток, а также могли проводить броски и приёмы (правда, впоследствии броски с приёмами были отменены, как и захваты. — Прим. ред.). Но самая важная отличительная черта заключалась в том, что банально отсутствовало ограничение по количеству раундов. Так, раунд заканчивался результативным ударом или броском одного из спортсменов. В это время его оппоненту давались 30 секунд перерыва, а также 8 секунд на то, чтобы прийти в себя. Если же боксёр находил в себе силы продолжить поединок, то бой возобновлялся.

Таким образом, поединок не ограничивался во времени. Заканчивался он только тогда, когда один из спортсменов признавал своё поражение и не мог больше продолжать бой. Был возможен и другой вариант, при котором боксёры должны были признать поединок ничейным.

Вместе с отсутствием ограничения количества раундов не было и ограничения времени раунда. Он мог быть и коротким, и очень длинным. К слову, это позволяло спортсменам использовать хитрости и падать от незначительных ударов или приёмов, чтобы получить дополнительный отдых для восстановления сил, поэтому часто возникали паузы, и поединок затягивался. Это неудивительно: трудно представить, насколько тяжело приходилось спортсменам, которые проводили в ринге не один час.

Правила появились в 1838 году, масштабно изменялись в 1853 году, а последний поединок по ним прошёл в 1889 году. Конечно, эти правила были далеки от современных, но всё же послужили мостиком к современному боксу. Тогда появились рефери, чёткие границы ринга, список легальных и запрещённых ударов. При этом бой проходил на открытом воздухе, под ногами спортсменов был дёрн, и зачастую боксёры дрались на голых кулаках.

Как раньше проходили соревнования по боксу Фото: Getty Images

Пожалуй, самым удивительным поединком той поры стал бой ирландца Айка Уэйра и англичанина Фрэнка Мёрфи. Они разделили ринг 31 марта 1889 года и устроили, пожалуй, самый длительный бой в истории. Он проходил в США, и на кону стоял титул чемпиона мира в полулёгком весе. Видимо, это сильно мотивировало спортсменов, потому что ни один из них не собирался уступать. Поединок начался после полуночи и продлился почти шесть часов! Закончили парни только под утро.

В это трудно поверить, но боксёры провели 80 раундов — невероятная цифра. И, что самое удивительное, за шесть часов Уэйр и Мёрфи так и не выявили победителя. Уставшие боксёры были вынуждены признать поединок ничейным, как бы ни было обидно обоим. Пусть им не удалось завоевать чемпионский титул, зато оба точно вошли в историю мирового бокса, закатив такую долгую драку. Цифры выглядят пугающе и романтично, но, если говорить откровенно, такие бои очень утомительны. Хорошо, что сейчас правила более щадящи к боксёрам и зрителям.