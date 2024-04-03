«Политика. Не хотят, чтобы за пояс бились русские парни». Молдавский — о UFC и конкуренции

В ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится турнир PFL 1. Он включает в себя сразу четыре поединка с участием российских бойцов. А в главном событии вечера выступит Валентин Молдавский. Ему будет противостоять хорват Анте Делия. А секундировать и составлять оппозицию друг другу в углах будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко. Мы подготовили интервью с Молдавским, в котором обсудили все самые важные события из мира смешанных единоборств.

– Как прошла подготовка к предстоящему поединку, были ли какие-то особенности?

– Не было никаких особенностей. Последний сбор проводил в Старом Осколе. Тренировались и готовились с командой.

– В чём заключается главная опасность соперника, как его изучали?

– Он опасен во всех аспектах. Победитель Гран-при 2022 года, это уже говорит о его уровне. Хорошо борется, хорошо работает в стойке, хорошо дышит. Универсальный боец, ростом повыше меня.

– В вашем углу Фёдор Емельяненко, в его – Мирко КроКоп. Это добавляет мотивации, принципиальности?

– Может быть, им и придаёт. Мне не придаёт. У меня есть соперник, мне его надо победить – и всё.

Валентин Молдавский Фото: Bellator

– Bellator перешёл под крыло PFL. Что изменилось в финансовом и спортивном плане?

– Другая организация. Это и поменялось. Условия у меня те же. Мой контракт был ещё не закончен. Поэтому перешёл в новую организацию на тех же условиях.

– А нет ли опасений за будущее?

– А в связи с чем могут быть опасения? В данный момент мой контракт продолжает своё действие. Несколько боёв проведу 100%, а дальше будет видно.

– А что по поводу UFC, есть ли желание попасть туда?

– Думаю, что все идут в UFC с мыслью бороться за титулы. Если так сложится, было бы хорошо. Но не могу сказать, что у меня какое-то жгучее желание. Всё будет зависеть от предложений.

Бой Валентина Молдавского против Райана Бейдера в Bellator Фото: Bellator

– Анонсирован поединок Майка Тайсона с Джейком Полом. А раньше говорилось о вероятности боя ветерана с Фёдором Емельяненко. Как вы оцениваете такую перспективу?

– Я не знаю. Пока не сложилось. Но если об этом бое договорятся, тогда уже будет видно.

– В UFC планируют провести бой Волкова и Павловича. Как вы оцениваете то, что лига собралась свести двух россиян?

– Кто-то уже сказал, что они таким образом хотят выкинуть одного из россиян из титульной гонки. В UFC не хотят, чтобы за пояс бились русские парни. Они делают так, чтобы точно одного исключить, политика.

– А как на месте спортсмена лучше себя повести?

– Даже не знаю. Наверное, даже если они откажутся, их не выгонят. Хотя в UFC могут вычудить что угодно.

– А вы готовы подраться с кем-нибудь из россиян в PFL?

– Если я его не знаю, то всё равно. А если хорошо знакомы, то не хотелось бы.

– С Вадимом Немковым точно не подерётесь?

– Думаю, вряд ли так сложится. Я в Гран-при, он вне. Мы по разным местам рейтинга, такой вопрос не стоит. И, думаю, вряд ли он вообще возникнет.

– А какие перспективы у него сейчас в PFL?

– Победил чемпиона 2021 года, показал свой уровень. А дальше я даже не знаю, как договорятся, с кем будет биться в следующем бою.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

– Как вы считаете, в перспективе Немков может добраться до боя с Фрэнсисом Нганну?

– Не знаю. Есть стойкое ощущение, что Нганну не вернётся в MMA, останется в боксе. Он молодец. Зарабатывает деньги. Первый бой неплохо провёл, во втором не получилось. Думаю, немного потренируется и ещё покажет себя.

– PFL может конкурировать с UFC прямо сейчас?

– Как промоутер не оценивал никогда рынок. Но, наверное, в данный момент PFL может подвинуть UFC, составить серьёзную конкуренцию. Объединение двух лиг, бойцов и административного ресурса должно разогнать промоушен.

– А как вам формат Гран-при, он не изжил себя?

– Я уже дрался в таком формате в Rizin. Он интересен. Больше поединков, ты находишься в тонусе. Мне этот формат подходит.

Валентин Молдавский Фото: Bellator

– Сейчас много людей приходит в профессиональный спорт из других сфер. Как вы это оцениваете?

– Людям это нравится. Если есть спрос, будет и предложение. Хорошо это или плохо? Когда блогеры выходят и дерутся с такими же блогерами, а получают больше, чем профессиональные спортсмены… Но они в своём направлении раскрутились, тоже молодцы. Людям интересно за этим наблюдать. Как спортсмен думаешь: «За что им такие зарплаты?» Но он раскрутился. И за ним будут наблюдать. И не важно, будет он драться или об стену головой биться.

– Вы упоминали, что не собираетесь кривляться, провоцировать. А как относитесь к таким фигурам, как Конор Макгрегор? Их поведение злит, дополнительно мотивирует перед поединками?

– Если брать Конора Макгрегора, не так важно, провоцирует он или нет. С ним любой будет рад подраться. Потому что понятно, что тебе заплатят намного больше, чем до этого. А если брать вопрос мотивации – у тебя должна быть спортивная злость, а не вот эта безумная. Если ты просто пошёл в размахайку, тебя поймают. Даже на дискотечной драке. Бойцовский интеллект должен присутствовать.

– Вы говорили, что не считаете себя талантливым бойцом. Почему?

– Особенно в бою с Васселом это проявилось (смеётся). Ну, там я захотел зрелища, нарвался на «плюху». Я же вижу людей, у которых есть талант. И тех, у кого его нет. Это объективное мнение. Возможно, если бы у меня был талант, я бы ничего не добился.

– А кого вы бы назвали самыми талантливыми бойцами? В вашей команде и в мире.

– В команде – Вадим Немков и Анатолий Токов. И всё. Пусть не обижаются остальные пацаны. А из мировых – Джонс, определённо, учитывая его образ жизни. Не знаю, кого ещё назвать.

– А Хабиб Нурмагомедов?

– Он слиток. Но больше пахоты. А талант – определённо есть.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

– Вы бы хотели посмотреть на поединок Джонса и Нганну?

– Конечно, конечно. Я надеялся, что они подерутся. Но вряд ли это станет возможно. Хотя за такой бой им бы с двух сторон насыпали очень много. По боксу – это не то. По боксу Нганну будет фаворитом в этом противостоянии. А по MMA – Джонс.

– Ещё один талант, которого вы упомянули – Токов. Ждёте ли вы его поединок с Магомедом Исмаиловым?

– В России всем интересен этот бой, поэтому, конечно, жду. Объективно, шансы – 55/45 в пользу Токова. Толя будет получше. Если бой продлится дольше, преимущество будет у Толи. Главное — подвестись в хорошей форме. В последних боях это не получалось.