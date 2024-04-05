Фёдор победил Кро Копа ещё и как тренер. Молдавский легко забил хорвата

В Сан-Антонио (США) завершился первый турнир нового регулярного сезона лиги PFL. В главном карде турнира состоялся поединок россиянина Валентина Молдавского и хорвата Анте Делии.

Валентин Молдавский пришёл в спорт относительно поздно. Только в 17 лет он активно начала заниматься боевым самбо, где у него сразу пошли результаты: уже через год Валентин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. Из боевого самбо Молдавский, как это часто бывает, попал в смешанные единоборства. На любительском уровне стал победителем Кубка России, а также серебряным призёром чемпионата страны, проиграв в финале только Магомеду Анкалаеву. После этого Валентин уже дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах и присоединился к команде Фёдора Емельяненко Fedor Team, за которую выступает и по сей день.

В профессионалах проявлялись отличные самбистские навыки Валентина, в первых трёх боях он одержал победы сабмишенами. Молдавский попал в Rizin, где после нескольких побед добрался до финала Гран-при, но там потерпел первое поражение. Раздельным решением судей учение Фёдора уступил Амиру Алиакбари. После этого Валентин подписал контракт с Bellator, где вновь вышел на победную серию. Молдавский набрал серьёзный ход, одержав в промоушене шесть побед подряд, в том числе победив Линтона Васселла, Роя Нельсона и Тимоти Джонсона, завоевав титул временного чемпиона.

Но последние два года нельзя назвать успешными в карьере Молдавского. В январе 2022 года он проиграл Райану Бейдеру в титульном поединке, после этого последовал бой против Стива Моури, признанный в итоге несостоявшимся, а затем Валентин проиграл Линтону Васселлу, которого побеждал ранее. Закрыть неудачную серию Валентин сумел победой над Стивом Моури, и теперь он нацелен одержать победу в Гран-при PFL.

В соперниках у Молдавского оказался опытный хорват Анте Делия. Делия оказался в профессиональных смешанных единоборствах в 2011 году. В начале карьеры выступал у себя на родине, также были поединка и в российских лигах, например, в М-1. В 2019 году Анте оказался в PFL, в 2021 году дошёл до финала Гран-при, победив по пути Дениса Гольцова, но в решающем поединке уступил Бруно Каппеллоце. Зато спустя год хорват вновь дошёл до финала и сумел завоевать титул и $ 1 млн.

Дополнительной интригой в этом поединке послужил тот факт, что в углу бойцов оказались легендарные тяжеловесы, закатившие в 2005 году бой десятилетия. Валентина поддерживал Фёдор Емельяненко, а секундантом Делии выступил Мирко Филипович.

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Достаточно спокойно начали бой Делия и Молдавский, но после пристрелки Валентин пошёл вперёд. Превосходил в скорости Молдавский своего соперника, поджимал к сетке и мощно включался в серии. Во второй половине первого раунда Делии приходилось крайне тяжело, после очередного пропущенного удара Анте стал перекрываться в глухой защите. Валентит тут же включился, выбрасывал колени в голову, работал серийно и вынудил рефери остановить поединок. Шикарная победа Валентина Молдавского, который возглавил турнирную таблицу тяжёлого веса.