Устраивает драки, отжигает на пресс-конференциях. Царукян стал ярче Махачева и Гэтжи

В ночь с 13 на 14 апреля пройдёт грандиозный турнир UFC 300. Юбилейное событие будет буквально изобиловать яркими противостояниями. В главном карде состоится претендентский поединок, в котором зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, который принадлежит Исламу Махачеву. Любопытно, что оба уже сражались с российским чемпионом. И дважды наш соотечественник побеждал. Особенно на реванш рассчитывает Царукян, который бился с Махачевым в далёком 2019 году.

Стоит отметить, что Арман в последнее время очень сильно изменился. Переломным моментом в его карьере стало поражение от Матеуша Гамрота. В напряжённейшем поединке Царукян проиграл единогласным решением судей. Но вердикт получился очень спорным, до сих пор многие напоминают о его несправедливости. Складывается ощущение, что самому Арману та осечка лишь сыграла в плюс. В октагон теперь выходит совершенно другой в ментальном и физическом плане боец.

После обиднейшего поражения Царукян полностью перезагрузился. Он последовательно уничтожил Дамира Исмагулова, Жоакима Силву и Бенеила Дариуша. Особенно красивой получилась последняя победа, которая была добыта нокаутом на второй минуте первого раунда. И теперь Арману осталось совершить один шаг, чтобы наконец-то получить долгожданный титульный поединок. Царукян обладает мощнейшими навыками в плане борьбы, но при этом в каждом бою демонстрирует свою универсальность. Он не стесняется работать в стойке, развлекает публику и перебивает оппонентов.

Арман Царукян Фото: Cooper Neill/Getty Images

А ещё россиянин очень внимательно следит за трендами, понимает особенности бизнеса UFC. Арман стал активно работать над своей медийкой, постоянно мелькает в скандальных событиях и неожиданных инцидентах. Началось всё с конфликта с Бобби Грином в отеле перед турниром UFC Fight Night 233. Царукяну не понравились слова американца об уровне и навыках Ахалкалакца. И он решил разобраться по-мужски с оппонентом.

Арман подошёл к Грину в отеле и поговорил с ним на повышенных тонах. Была и небольшая потасовка, которую получилось быстро погасить. На камерах было видно, что охрана удерживает представителей команды Царукяна и самого Армана, а разговор – не особенно лицеприятный. Конечно, особенного продолжения конфликт не получил. Но при этом россиянин продемонстрировал, что не позволит никому отпускать неприятные слова в свой адрес.

Арман Царукян Фото: Mike Roach/Getty Images

Прошло буквально четыре месяца, а Царукян успел угодить в ещё одну неприятную историю. Но и она лишь добавила фигуре Армана хайпа. На одной из пресс-конференций перед UFC 300 фанат прорвался к микрофону и задал очень неуместный вопрос, который касался Кайлы Харрисон. И Царукян ответил так, что на протяжении длительного времени эту ситуацию комментировали абсолютно все. Арман приучил, что на пресс-конференциях ведёт себя вызывающе. Но теперь всё это вышло на качественно новый уровень.

Стоит отметить, что Царукян всё делает совершенно точно правильно. А всё потому, что дивизион начал откровенно застаиваться. И противостояния уровня Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова уже давно ушли в историю. А сегодняшние топы лёгкого веса не особенно ярко проявляют себя за пределами октагона. Это касается и нынешнего чемпиона Ислама Махачева, который редко отличается неожиданными высказываниями, в конфликты практически не ввязывается. И даже обладателя пояса BMF Джастина Гэтжи, который ведёт себя довольно спокойно. Арман на их фоне становится «глотком свежего воздуха» для дивизиона.

Царукян выстраивает себе шикарный образ за пределами октагона. Он скандалит, конфликтует и раздаёт яркие интервью. Поэтому боец совершенно точно привлекает внимание публики, способен пошуметь перед поединками. Главное, чтобы весь этот хайп не отвлекал талантливого россиянина от выступлений. И предстоящий поединок с Оливейрой ответит на вопрос – насколько Арман готов подкреплять свой яркий образ победами в клетке.