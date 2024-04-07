В дивизионе Чимаева новая угроза. После реванша с Алленом ветерана UFC унесли из октагона

В ночь с 6 на 7 апреля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир UFC Fight Night 240. Он получился ярким, порадовал большим количеством ярких противостояний. А особенный интерес вызывал главный поединок вечера, в котором столкнулись Брендан Аллен и Крис Кёртис. Бойцы средней весовой категории не оставляют попыток ворваться в чемпионскую гонку. И этот бой должен был стать ключевым, определяющим для шансов этих парней. Поэтому поединок получился фантастическим, порадовал фанатов смешанных единоборств.

Аллен со статистикой 25-5 в MMA является очень мощным и опытным бойцом. А главное, 28-летний американец набрал приличные обороты в UFC. Брендан шёл с рекордом 5-1, когда потерпел поражение от Кёртиса техническим нокаутом. Но после этого Аллен полностью преобразился – выдал серию из шести побед. А в предыдущем бою он оказался сильнее Пола Крэйга. Любопытно, что пять из шести этих поединков завершились досрочно. Причём Брендан неизменно побеждал любимым приёмом – удушением сзади.

Кёртис – очень возрастной боец. 36-летний американец имеет профессиональный рекорд 31-10 в MMA. Любопытно, что всего лишь дважды за карьеру Крис проигрывал досрочно. Он умеет терпеть и выживать. Но в последнее время дела Кёртиса шли откровенно не лучшим образом. За пять предыдущих поединков боец победил лишь дважды. В списке жертв оказались Хоакин Бакли и Марк-Андре Баррио. Поражения Крису нанесли Джек Херманссон и Келвин Гастелум. А поединок с Нассурдином Имавовым завершился ноу-контестом после столкновения головами.

Брендан Аллен — Крис Кёртис Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Начали соперники с мощных разменов в стойке. Любопытно, что Кёртис даже владел инициативой, выглядел поинтереснее. Но Аллен очень быстро решил напомнить, как именно он добывал последние победы. Он перевёл дело в партер и даже накинул на спину соперника «рюкзак». Но опытный Крис смог выдержать натиск оппонента, а затем вернулся в стойку. После экватора первого раунда особенной активности от бойцов не было. Оба работали максимально осторожно, практически не форсировали события.

Вторая пятиминутка также началась с аккуратной работы в стойке. И снова инициатива была в руках Кёртиса, который начал раз за разом попадать по сопернику. А Аллен пытался перехватить преимущество, поскольку ситуация становилась всё более опасной и напряжённой, особенного позитива не прибавляла. При этом Брендан не пытался перевести оппонента на настил. Пятираундовый формат поединка заставил соперников действовать намного осторожнее.

Брендан Аллен — Крис Кёртис Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Третья пятиминутка стартовала с обменов ударами в стойке. Аллен работал сериями, а Кёртис закладывался на мощные одиночные панчи. А затем случился неприятнейший момент. Брендан случайно попал сопернику пальцем в глаз. Возникли опасения, что поединок под угрозой. Но Крис продемонстрировал характер настоящего бойца, быстро продолжил бой. Эта ситуация раскрыла поединок. Оппоненты обменялись очень увесистыми атаками. А затем Аллен вновь забрался за спину сопернику. Но Кёртис вновь вытерпел.

В четвёртом раунде Крис решил не отдавать инициативу и сразу пошёл в атаку. Несколько раз он очень ощутимо достал соперника. И теперь уже Аллен пожаловался на тычок в глаз. Однако повтор ничего подобного не зафиксировал. Рубка в стойке продолжилась. Но Аллен буквально коршуном бросился на оппонента и ушёл за спину, перевёл дело в партер. А Кёртис удивил тем, что практически моментально вышел из неприятной ситуации. И всё-таки концовка раунда осталась за Бренданом.

Заключительная пятиминутка началась с активности от Кёртиса. Но Аллен вновь решил пойти на переход в партер. Казалось, что задумка удалась, однако Крис встал практически моментально. А затем начал доминировать над соперником. Было видно, насколько Брендану тяжело. Его очередная попытка уйти в борьбу ничем не увенчалась. Опытный Кёртис играючи выходил из всех захватов. А в концовке случилось нечто странное. Аллен едва не финишировал соперника, который сразу после сирены с мучительной гримасой боли рухнул на канвас.

Дело довольно неожиданно добралось до судейского решения. А там рефери вынесли раздельный вердикт в пользу Аллена. После боя Брендан начал разбрасываться вызовами. Он предложил поединок и Шону Стрикленду, и Дрикусу дю Плесси. А вот Кёртису пришлось крайне непросто. Ему пришлось покидать октагон на носилках.