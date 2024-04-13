Шёл к титульнику, но нарвался на крепкого поляка. Как Царукяна «ограбили» в США

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоится юбилейный турнир UFC 300. Одним из его главных хедлайнеров станет Арман Царукян. Россиянин сразится в претендентском поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Арман решительно настроен на то, чтобы всё-таки дотянуться до своего титульного шанса. Царукян окончательно оправился от последнего поражения в лучшей лиге на планете. Тогда победную серию россиянина прервала сенсационная осечка, вызвавшая огромное количество споров.

25 июня 2022 года Арман провёл поединок с Матеушем Гамротом. К нему Царукян подходил на серии из пяти побед. После поражения от Ислама Махачева получилось набрать приличные обороты. Последовательно на пути россиянина пали Оливье Обен-Мерсье, Дави Рамос, Мэтт Фревола, Кристос Гиагос и Хоэль Альварес. Казалось, что набравший ход Арман приблизился вплотную к потенциальному титульному бою. А победа над Гамротом могла существенно повысить шансы его получить.

Поляк начал карьеру в UFC с поражения раздельным решением от Гурама Кутателадзе, зато потом одержал три победы кряду. Скотт Хольцман, Джереми Стивенс и Диего Феррейра были повержены, не дотянув даже до третьего раунда. Гамрот был настроен на противостояние решительно, обещал расправиться с Царукяном. И перед поединком вёл себя максимально вызывающе, постоянно провоцировал и пытался вывести на эмоции. Арман был спокоен и не реагировал на поведение оппонента.

Стердаун Армана Царукяна и Матеуша Гамрота Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Пятираундовое противостояние получилось очень вязким и тягучим. Арман быстро завладел инициативой и начал доминировать. Любопытно, что в партере соперники выглядели практически одинаково хорошо. А в стойке складывалось ощущение, что Царукян попросту перебивает оппонента. В итоге Царукян отказался от попыток проводить тейкдауны и начал перерабатывать поляка на руках. И количество, и качество ударов были на стороне россиянина. А Матеуш был вынужден спасаться и буквально виснуть на Армане.

Матеуш понял, что отсиживаться в защите больше нельзя, иначе соперник просто заберёт победу по очкам. И он начал активно идти в размены, постоянно форсировать события. Арман стал пропускать, а его преимущество в скорости и точности таяло буквально на глазах. В итоге очень многое зависело именно от пятого раунда. А там стойку забрал Царукян, но Гамрот отреагировал классным тейкдауном и минутой контроля. Было понятно, что судей ждёт очень сложная работа. В итоге рефери абсолютно неожиданно отдали победу Матеушу, причём единогласным (!) решением. Все судьи отдали победу Гамроту со счётом 48-47.

После боя такой вердикт вызвал массу споров. В восторге от боя остались Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Но оба отметили, что поединок был очень близким. Некоторые бойцы, комментаторы и аналитики отмечали, что признать победу Гамрота можно, но она вряд ли была добыта именно единогласным решением. А особенно красноречиво высказался Белал Мухаммад: «Не знаю, для меня Арман выиграл в одну калитку».

Теперь Арман попытается не повторить ошибок, которые один раз уже прервали его продвижение к титульному поединку в лучшей лиге на планете. Россиянин настроен решительно, набрал мощный ход и выглядит здорово. А в поединке с Бенеилом Дариушем Царукян наглядно продемонстрировал, что больше не собирается доводить дело до судейского решения. Арман хочет снимать все вопросы досрочно, чтобы больше не дать возможности «ограбить» себя.