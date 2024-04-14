Выбрался из удушающего и победил экс-чемпиона! Царукян устроил драму на UFC 300

На UFC 300 едва ли не каждый бой заслуживал самого пристального внимания, но большинство российских болельщиков, конечно, прежде всего интересовал поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры. Хотя Арман на пресс-конференции снова подтвердил, что представляет Армению, в нашей стране у него по-прежнему много болельщиков. Да и поединок носил статус претендентского, а чемпионским поясом в лёгком весе владеет россиянин Ислам Махачев. В общем, интриг было достаточно.

Большинство экспертов и болельщиков были уверены в победе Царукяна. На стороне армянского бойца имелись молодость, голод до больших побед и завидный спортивный универсализм. Впрочем, заранее списывать Оливейру было бы глупо: этот парень был чемпионом UFC, снёс множество именитых соперников и владеет рекордом промоушена по количеству бонусов. Да, Чарльз с 2022 года только один раз вышел в октагон, зато тогда показал, что находится в полном порядке.

Царукян, кстати, во время выхода к октагону умудрился устроить небольшую потасовку со зрителями, но уже через минуту был абсолютно спокоен, несмотря на освистывание трибун. Арман начал поединок активно, однако уже на первой минуте поскользнулся и сразу попался на неприятный захват шеи. Армянский боец с большим трудом выдержал давление, хотя оставался под Оливейрой. Впрочем, Царукян достаточно быстро перебрался в выгодную позицию, где получил запрещённый удар ногой: бразилец поспешил атаковать соперника, хотя тот находился на трёх точках опоры. Первый раунд получился эмоциональным, хотя и несколько сумбурным.

Вторая пятиминутка началась с работы в стойке, но спортсменов постоянно тянуло в борьбу. Именно в партере Царукян и Оливейра показывали все свои навыки, причём инициативой постоянно владел армянский спортсмен. Нельзя было сказать, что Чарльз получил чрезвычайно много урона или был близок к поражению сабмишеном, зато Царукян уверенно набирал очки и нанёс бразильцу серьёзное рассечение, приблизив свою победу.

Тем не менее, учитывая спорный первый раунд, всё должно было решиться в заключительном отрезке боя. И бойцы решили немного порубиться в стойке — с переменным успехом. На третьей минуте шея Армана опять оказалась в захвате, но бразилец угрожал сабмишеном скорее символически. Царукян внешне легко развернул экс-чемпиона, забрал спину и тотальный контроль. Тем не менее, на последней минуте сверху оказался уже Оливейра — так бой и закончился.

Хотя оба бойца вскинули руки, было ощущение, что Царукян всё-таки был сильнее в двух раундах из трёх. То же самое говорила и статистика: по количеству выброшенных и акцентированных ударов, по времени контроля Арман забрал уверенное лидерство. Пусть и раздельным решением судей, Царукян всё-таки забрал и итоговую победу — одолев экс-чемпиона UFC!