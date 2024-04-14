«Я из России, не надо так делать». Царукян ударил болельщика и жёстко подставил UFC

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходил юбилейный турнир UFC 300. Особенный интерес вызывал поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры. Они провели претендентский бой, а теперь победитель будет биться с чемпионом организации в лёгком весе – Исламом Махачевым. Но стоит отметить, что яркие события начались ещё до момента попадания Армана в октагон. Во время выхода в клетку Царукян угодил в очень неприятную историю.

Арман появился на арене максимально заряженным. Но в момент выхода внезапно бросился к ограждениям, которые отделяли его от фанатов. На трансляции не было особенно видно, что именно случилось. А комментаторы даже предположили, что Царукян решил с кем-то обняться. Но позже появилось видео, которое пролило свет на ситуацию. На нём было хорошо видно, что россиянин несколько раз попытался ударить болельщика.

Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть момент можно в телеграм-канале Чемп.FIGHTS.

На время самого боя об инциденте забыли. Но вернулись к нему на пресс-конференции. Первым свет на неё пролил сам Арман. Он рассказал, что именно случилось в момент конфликта: «Он показал мне средний палец и хотел меня ударить. Я попытался ударить его в ответ. Ты можешь показать мне средний палец с расстояния в 200 метров – я не смогу тебя ударить. Но если ты рядом – удар летит на автомате. Я из России. Так что не делайте так. Иначе я здесь в тюрьму сяду».

Арман Царукян Фото: Carmen Mandato/Getty Images

А позже на инцидент среагировал и глава лиги Дана Уайт. Он отметил, что теперь из-за несдержанного поведения россиянина промоушен могут ждать очень большие проблемы: «Вам не надо хватать бойцов в момент, когда они идут в клетку. Потому что эти ребята заряжены и… Видимо, на нас подадут в суд – проверим это в понедельник».

Стоит отметить, что Арман действительно продолжает обрастать шлейфом скандальных историй. Совсем недавно в эксклюзивном интервью для «Чемпионата» топовый российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, что Царукян разобрался в хайпе и чемпионском менталитете. Но не хочется, чтобы все эти инциденты сказались негативно на карьере россиянина. Поединок получился скомканным, а уже на первой минуте Оливейра был близок к тому, чтобы финишировать Армана. И есть ощущение, что ситуация также сыграла в этом серьёзную роль. Теперь же Царукяну стоит отбросить все сторонние вещи и полностью сосредоточиться на реванше с Махачевым.