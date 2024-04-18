«Он просто не умеет бороться». Перейра — самый уникальный чемпион UFC

В минувшие выходные на UFC 300 состоялся титульный поединок в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и экс-обладателем пояса Джамалом Хиллом. Перейра брутально нокаутировал претендента и успешно защитил титул.

Победа Алекса вызвала бурную реакцию в мире смешанных единоборств. Пожалуй, ярче всех по этому поводу высказался экс-чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Даниэль Кормье.

«Я постоянно думаю — как Перейра смог всего этого добиться? При всем моём к нему уважении он не умеет бороться. Он просто не знает, как это делать. Не знает, что делать, когда его хватают за ногу. Он вообще ничего не понимает в борьбе, но у него есть другие навыки, которые настолько хороши, что они всё компенсируют. Он добился огромного успеха для человека, не умеющего бороться», — приводит слова Кормье ESPN.

Даниэль Кормье Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Путь Перейры в смешанных единоборствах, как и его навыки, уникален. Элитный кикбоксёр, чемпион Glory в 2015 году решил пойти по стопам своего именитого соперника – Исраэля Адесаньи – и дебютировал в ММА. Дебютировал неудачно: мощного ударника задушили в третьем раунде. Несмотря на это, бразилец вернулся в октагон, одержал три победы яркими нокаутами и залетел в UFC. Конечно, Дана Уайт и матчмейкеры хотели свести Алекса и Исраэля как можно быстрее, поэтому вели Перейру очень грамотно. Всего три победы в лиге – и бразилец получил долгожданный титульник.

Перейра и Адесанья обменялись яркими нокаутами, и после поражения Алекс решил перейти в полутяжёлый вес. Там он победил Яна Блаховича и финишировал Иржи Прохазку, а следом отправил «спать» Джамала Хилла. Восемь боёв в UFC, семь побед, пять из которых над чемпионами, два титула в разных дивизионах – просто фантастическая статистика, которую вряд ли кто-то сможет повторить.

И, как правильно отметил Даниэль Кормье, Перейра сделал это совершенно без борьбы. Блахович пытался бороться с Алексом, но победить не сумел, а в остальных поединках Перейра навязывал всем оппонентам свой стиль. В среднем весе Алекс брал за счёт своих габаритов, он был просто огромен для этого дивизиона. Да что говорить: он и для полутяжёлого великоват, спустя сутки после взвешивания перед боем с Хиллом Перейра показал на весах 105 кг.

Алекс – очень грамотный ударник, который постоянно гнёт свою линию. Он оказывает колоссальное давление на своих оппонентов, заставляя их постоянно отступать. За счёт размаха рук и габаритов Перейра умеет грамотно чувствовать дистанцию, поэтому перевести Алекса чрезвычайно сложно: любой проход в ноги может закончиться встречным ударом. И, напомним, Перейра очень хорошо сложён физически, и опрокинуть такого парня – задача крайне непростая. А ещё более непростая задача – удержать его на земле.

Кормье прав в том, что Перейра достиг всего без борьбы. Ему просто это не нужно: сам он бороться не любит, а соперники, по крайней мере те, которые были, тоже не желали или не могли идти с Алексом в борьбу. Но это совершенно не говорит о том, что бразилец не умеет этого делать. Алекс тренируется с Гловером Тейшейрой, и уж кто-кто, а Гловер в борьбе понимает и наверняка отрабатывает с Перейрой и борьбу, и партер. Просто Алекс это не применяет – пока что незачем.

У бразильца отменная техника в стойке, Перейра достаёт своих соперников сериями на руках, активно использует кики по разным этажам, вставляет жёсткие колени, особенно в клинче. Всего этого ему хватило для того, чтобы убрать с пути пять бывших чемпионов и забрать два пояса в разных весах. Все они смотрели бои Перейры, знали, что он из себя представляет, понимали, что, возможно, борьба – тот самый ключ к успеху. Но никто не воплотил это в жизнь, потому что Алекс не дал им это сделать.

Алекс Перейра Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, среди оппонентов бразильца ещё не было топовых борцов, и от этого поединок с Магомедом Анкалаевым кажется потенциально очень интересным. Россиянин отлично чувствует себя в стойке, но при этом и уровень борьбы у него значительно выше, чем у всех остальных оппонентов Перейры. Также вызывает интерес и потенциальный поединок с Томом Аспиналлом в тяжёлом весе, который будет настоящим испытанием для бразильца.

Но пока Перейра просто уничтожает всё, что есть у него на пути. Бразилец заставляет соперников играть по его правилам, и в этих правилах Алексу нет равных.