АСА 174: Токов возвращается в Россию для реванша, Борисов защищает титул чемпиона. LIVE

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 174. В главном событии вечера действующий чемпион организации в легчайшем весе Олег Борисов будет защищать титул в поединке с Павлом Витруком. Также на этом турнире состоится бой экс-чемпиона ACB Анатолия Токова. Боец из команды Фёдора Емельяненко сойдётся в реванше с Шарафом Давлатмуродовым, которого побеждал на турнире Bellator 2,5 года назад.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤝 Шамилов дебютирует в АСА на этом турнире
Экс-чемпион Naiza FC, а также бывший боец М-1 и Eagle FC накануне подписал контракт с АСА. В первом поединке Шамилов столкнётся с бразильцем Эвертоном Полакуини.
Где смотреть турнир ACA 174
Трансляция всего турнира ACA 174 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
🤔Олег Борисов должен был биться с Магомедом Бибулатовым в рамках Гран-при, но получил тра
Тогда на замену Борисову вышел Томаш Дэк и был нокаутирован. Сейчас Олег будет защищать пояс в поединке с Павлом Витруком.
Когда начало турнира ACA 174
Турнир ACA 174 состоится 19 апреля в Москве. Его старт запланирован на 17:25 по московскому времени.
🫡Токов в марте должен был встретиться с Магомедом Исмаиловым, но бой сорвался
Исмаилов незадолго до турнира получил травму колена и был вынужден сняться с турнира. Токов в итоге спустя месяц подерётся с другим соперником — Шарафом Давлатмуродовым.
Полный кард турнира ACA 174
Основной кард:
Олег Борисов — Павел Витрук;
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов;
Александр Матмуратов — Херберт Батиста;
Михаил Долгов — Крис Ханикатт;
Фелипе Фроес — Глеб Хабибуллин.
Предварительный кард:
Евгений Ерохин — Кайо Биттенкурт;
Иван Богданов — Азамат Джигкаев;
Евгений Галочкин — Иван Соловьёв;
Денис Измоденов — Георгий Кичигин;
Ренато Гомес — Алексей Шуркевич;
Руслан Шамилов — Эвертон Полакуини;
Михаил Егоров — Андерсон дос Сантос;
Никита Приходько — Зухриддин Гофуров;
Артём Душенко — Лазизбек Абдусалимов.