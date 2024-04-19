Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 3 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

АСА 174, Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов, реванш, Борисов — Витрук, где смотреть трансляцию, во сколько начало

АСА 174: Токов возвращается в Россию для реванша, Борисов защищает титул чемпиона. LIVE
Яхья Гасанов
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов, Олег Борисов
Комментарии
Также на турнире состоится дебют экс-бойца лиги Хабиба и бывшего чемпиона Naiza.

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 174. В главном событии вечера действующий чемпион организации в легчайшем весе Олег Борисов будет защищать титул в поединке с Павлом Витруком. Также на этом турнире состоится бой экс-чемпиона ACB Анатолия Токова. Боец из команды Фёдора Емельяненко сойдётся в реванше с Шарафом Давлатмуродовым, которого побеждал на турнире Bellator 2,5 года назад.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Как завершился один из последних турниров АСА:
ACA 171: Омаров и Гасанов защитили чемпионские пояса! Парни в финалах Гран-при
ACA 171: Омаров и Гасанов защитили чемпионские пояса! Парни в финалах Гран-при

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир ACA 174 Когда начало турнира ACA 174 Полный кард турнира ACA 174
Live Яхья Гасанов

🤝 Шамилов дебютирует в АСА на этом турнире

Экс-чемпион Naiza FC, а также бывший боец М-1 и Eagle FC накануне подписал контракт с АСА. В первом поединке Шамилов столкнётся с бразильцем Эвертоном Полакуини.

11:10 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир ACA 174

Трансляция всего турнира ACA 174 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

11:08 Яхья Гасанов

🤔Олег Борисов должен был биться с Магомедом Бибулатовым в рамках Гран-при, но получил тра

Тогда на замену Борисову вышел Томаш Дэк и был нокаутирован. Сейчас Олег будет защищать пояс в поединке с Павлом Витруком.

11:05 Яхья Гасанов

Когда начало турнира ACA 174

Турнир ACA 174 состоится 19 апреля в Москве. Его старт запланирован на 17:25 по московскому времени.

11:04 Яхья Гасанов

🫡Токов в марте должен был встретиться с Магомедом Исмаиловым, но бой сорвался

Исмаилов незадолго до турнира получил травму колена и был вынужден сняться с турнира. Токов в итоге спустя месяц подерётся с другим соперником — Шарафом Давлатмуродовым.

11:02 Яхья Гасанов

Полный кард турнира ACA 174

Основной кард:
Олег Борисов — Павел Витрук;
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов;
Александр Матмуратов — Херберт Батиста;
Михаил Долгов — Крис Ханикатт;
Фелипе Фроес — Глеб Хабибуллин.

Предварительный кард:
Евгений Ерохин — Кайо Биттенкурт;
Иван Богданов — Азамат Джигкаев;
Евгений Галочкин — Иван Соловьёв;
Денис Измоденов — Георгий Кичигин;
Ренато Гомес — Алексей Шуркевич;
Руслан Шамилов — Эвертон Полакуини;
Михаил Егоров — Андерсон дос Сантос;
Никита Приходько — Зухриддин Гофуров;
Артём Душенко — Лазизбек Абдусалимов.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android