Также на турнире состоится дебют экс-бойца лиги Хабиба и бывшего чемпиона Naiza.

АСА 174: Токов возвращается в Россию для реванша, Борисов защищает титул чемпиона. LIVE

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 174. В главном событии вечера действующий чемпион организации в легчайшем весе Олег Борисов будет защищать титул в поединке с Павлом Витруком. Также на этом турнире состоится бой экс-чемпиона ACB Анатолия Токова. Боец из команды Фёдора Емельяненко сойдётся в реванше с Шарафом Давлатмуродовым, которого побеждал на турнире Bellator 2,5 года назад.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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