PFL 3: бои четырёх непобеждённых россиян и дебют Корешкова в лиге. LIVE

В ночь на 20 апреля в Чикаго на «Винтраст-Арене» пройдёт очередной турнир регулярного сезона PFL 3. В главном событии вечера сойдутся два российских бойца — непобеждённый Магомед Умалатов и Андрей Корешков, присоединившийся к промоушену в этом году из Bellator.

Также на этом турнире выступят ещё несколько россиян. Шамиль Мусаев дебютирует за океаном и встретится с бывшим временным чемпионом Bellator Логаном Сторли.

Тимур Хизриев сойдётся с экс-бойцом UFC Бреттом Джонсом.

А Мурад Рамазанов, известный по выступлениям в One FC, встретится с аргентинцем Лауреано Старополи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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