PFL 3: бои четырёх непобеждённых россиян и дебют Корешкова в лиге. LIVE

⚖️ Все российские бойцы успешно сделали вес перед турниром

Андрей Корешков (77,38 кг) vs Магомед Умалатов (77,25 кг)

Логан Сторли (77,38 кг) vs Шамиль Мусаев (77,47 кг)

Тимур Хизриев (66,22 кг) vs Бретт Джонс (66,04 кг)

Мурад Рамазанов (77,11) vs Лауреано Старополи (79,38)*

Старополи вес провалил и потеряет одно очко в турнирной таблице.