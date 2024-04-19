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PFL 3 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:30 Мск
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PFL 3, Умалатов — Корешков, Сторли — Мусаев, Хизриев — Джонс, Рамазанов — Старополи, когда и где смотреть, трансляция

PFL 3: бои четырёх непобеждённых россиян и дебют Корешкова в лиге. LIVE
Яхья Гасанов
Умалатов — Корешков, Сторли — Мусаев
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Новый десант из России на турнире в США.

В ночь на 20 апреля в Чикаго на «Винтраст-Арене» пройдёт очередной турнир регулярного сезона PFL 3. В главном событии вечера сойдутся два российских бойца — непобеждённый Магомед Умалатов и Андрей Корешков, присоединившийся к промоушену в этом году из Bellator.

PFL 2024. PFL 3, Чикаго, США
Андрей Корешков - Магомед Умалатов
20 апреля 2024, суббота. 07:00 МСК
Андрей Корешков
Не началось
Магомед Умалатов

Также на этом турнире выступят ещё несколько россиян. Шамиль Мусаев дебютирует за океаном и встретится с бывшим временным чемпионом Bellator Логаном Сторли.

PFL 2024. PFL 3, Чикаго, США
Логан Сторли - Шамиль Мусаев
20 апреля 2024, суббота. 06:00 МСК
Логан Сторли
Не началось
Шамиль Мусаев

Тимур Хизриев сойдётся с экс-бойцом UFC Бреттом Джонсом.

PFL 2024. PFL 3, Чикаго, США
Тимур Хизриев - Бретт Джонс
20 апреля 2024, суббота. 03:40 МСК
Не началось

А Мурад Рамазанов, известный по выступлениям в One FC, встретится с аргентинцем Лауреано Старополи.

PFL 2024. PFL 3, Чикаго, США
Лауреано Старополи - Мурад Рамазанов
20 апреля 2024, суббота. 03:15 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

На PFL 1 россияне выступили максимально успешно:
PFL 1: Молдавский, Гольцов и Попов нокаутировали соперников, Билостенный победил решением
PFL 1: Молдавский, Гольцов и Попов нокаутировали соперников, Билостенный победил решением

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Где смотреть PFL 3 с главным боем Магомед Умалатов — Андрей Корешков Дата и время турнира PFL 3 с боем Сторли — Мусаев Полный кард турнира PFL 3 с главным боем Умалатов — Корешков
Live Яхья Гасанов

🙃Шамиль Мусаев — боец с необычным бэкграундом

Мы привыкли, что российские бойцы преимущественно выступают либо в местных лигах, либо в топ-промоушенах за океаном. А вот Мусаев выступал в польском KSW. Мог там даже встретиться с Матеушем Гамротом, но их пути разошлись. А в последнем бою Шамиль разобрал Алексея Кунченко на турнире RCC.

13:35 Яхья Гасанов

⚖️ Все российские бойцы успешно сделали вес перед турниром

Андрей Корешков (77,38 кг) vs Магомед Умалатов (77,25 кг)
Логан Сторли (77,38 кг) vs Шамиль Мусаев (77,47 кг)
Тимур Хизриев (66,22 кг) vs Бретт Джонс (66,04 кг)
Мурад Рамазанов (77,11) vs Лауреано Старополи (79,38)*

Старополи вес провалил и потеряет одно очко в турнирной таблице.

13:34 Яхья Гасанов

Где смотреть PFL 3 с главным боем Магомед Умалатов — Андрей Корешков

Посмотреть турнир PFL 3 можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

13:34 Яхья Гасанов

🇷🇺 Корешков: мы оба из России, но это не значит, что мы будем жалеть друг друга

«Я бы сказал, что в этом бою не будет никаких компромиссов, хотя мы оба из России, но это не значит, что мы будем жалеть друг друга в бою. Мы будем драться так же, как и все остальные, так что это будет очень зрелищный, очень жестокий, очень захватывающий бой, так что не моргайте. Он хорош в стойке, хорош в борьбе, на земле — везде. Единственное, что я могу сказать, это то, что пока уровень соперников, с которыми он сталкивался, может быть, и не самый высокий, но все равно он очень опасный и хороший соперник. Также я заметил, что он не устаёт, значит, у него хорошая выносливость», — приводит слова Корешкова Sherdog.

13:34 Яхья Гасанов

Дата и время турнира PFL 3 с боем Сторли — Мусаев

Турнир PFL 3 с главным боем Магомед Умалатов — Андрей Корешков состоится в ночь с 19 на 20 апреля в Чикаго (США). Турнир стартует в 01:30 по московскому времени.

13:33 Яхья Гасанов

🤔Умалатов: не могу спорить с регалиями Корешкова, но у меня предостаточно опыта

«Я не могу поспорить с его регалиями и с тем, что он был чемпионом Bellator. В то же время я однозначно встречался с бойцами его уровня и сильнее. Даже если не брать мою профессиональную карьеру, я много дрался в любителях в Союзе ММА, и каждый знает, какой там уровень и какие ребята выступают, поэтому в этом плане у меня предостаточно опыта. Думаю, буду готов ко всему», — сказал Умалатов в интервью MMA.Metaratings.ru.

13:33 Яхья Гасанов

Полный кард турнира PFL 3 с главным боем Умалатов — Корешков

Магомед Умалатов — Андрей Корешков;
Брендан Лохнейн — Педро Карвальо;
Логан Сторли — Шамиль Мусаев;
Габриэль Брага — Джастин Гонсалес;
Гоити Ямаучи — Нейман Грейси;
Бубба Дженкинс — Кей Камака;
Адам Борич — Энрике Барзола;
Тимур Хизриев — Бретт Джонс;
Лауреано Старополи — Мурад Рамазанов;
Дон Мадж — Бреннан Уорд;
Тайлер Даймонд — Отто Родригес;
Ромейн Дибьенн — Тед Жан.

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