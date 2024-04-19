PFL 3: бои четырёх непобеждённых россиян и дебют Корешкова в лиге. LIVE

В ночь на 20 апреля в Чикаго на «Винтраст-Арене» пройдёт очередной турнир регулярного сезона PFL 3. В главном событии вечера сойдутся два российских бойца — непобеждённый Магомед Умалатов и Андрей Корешков, присоединившийся к промоушену в этом году из Bellator.
Также на этом турнире выступят ещё несколько россиян. Шамиль Мусаев дебютирует за океаном и встретится с бывшим временным чемпионом Bellator Логаном Сторли.
Тимур Хизриев сойдётся с экс-бойцом UFC Бреттом Джонсом.
А Мурад Рамазанов, известный по выступлениям в One FC, встретится с аргентинцем Лауреано Старополи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🙃Шамиль Мусаев — боец с необычным бэкграундом
Мы привыкли, что российские бойцы преимущественно выступают либо в местных лигах, либо в топ-промоушенах за океаном. А вот Мусаев выступал в польском KSW. Мог там даже встретиться с Матеушем Гамротом, но их пути разошлись. А в последнем бою Шамиль разобрал Алексея Кунченко на турнире RCC.
⚖️ Все российские бойцы успешно сделали вес перед турниром
Андрей Корешков (77,38 кг) vs Магомед Умалатов (77,25 кг)
Логан Сторли (77,38 кг) vs Шамиль Мусаев (77,47 кг)
Тимур Хизриев (66,22 кг) vs Бретт Джонс (66,04 кг)
Мурад Рамазанов (77,11) vs Лауреано Старополи (79,38)*
Старополи вес провалил и потеряет одно очко в турнирной таблице.
Где смотреть PFL 3 с главным боем Магомед Умалатов — Андрей Корешков
Посмотреть турнир PFL 3 можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🇷🇺 Корешков: мы оба из России, но это не значит, что мы будем жалеть друг друга
«Я бы сказал, что в этом бою не будет никаких компромиссов, хотя мы оба из России, но это не значит, что мы будем жалеть друг друга в бою. Мы будем драться так же, как и все остальные, так что это будет очень зрелищный, очень жестокий, очень захватывающий бой, так что не моргайте. Он хорош в стойке, хорош в борьбе, на земле — везде. Единственное, что я могу сказать, это то, что пока уровень соперников, с которыми он сталкивался, может быть, и не самый высокий, но все равно он очень опасный и хороший соперник. Также я заметил, что он не устаёт, значит, у него хорошая выносливость», — приводит слова Корешкова Sherdog.
Дата и время турнира PFL 3 с боем Сторли — Мусаев
Турнир PFL 3 с главным боем Магомед Умалатов — Андрей Корешков состоится в ночь с 19 на 20 апреля в Чикаго (США). Турнир стартует в 01:30 по московскому времени.
🤔Умалатов: не могу спорить с регалиями Корешкова, но у меня предостаточно опыта
«Я не могу поспорить с его регалиями и с тем, что он был чемпионом Bellator. В то же время я однозначно встречался с бойцами его уровня и сильнее. Даже если не брать мою профессиональную карьеру, я много дрался в любителях в Союзе ММА, и каждый знает, какой там уровень и какие ребята выступают, поэтому в этом плане у меня предостаточно опыта. Думаю, буду готов ко всему», — сказал Умалатов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Полный кард турнира PFL 3 с главным боем Умалатов — Корешков
Магомед Умалатов — Андрей Корешков;
Брендан Лохнейн — Педро Карвальо;
Логан Сторли — Шамиль Мусаев;
Габриэль Брага — Джастин Гонсалес;
Гоити Ямаучи — Нейман Грейси;
Бубба Дженкинс — Кей Камака;
Адам Борич — Энрике Барзола;
Тимур Хизриев — Бретт Джонс;
Лауреано Старополи — Мурад Рамазанов;
Дон Мадж — Бреннан Уорд;
Тайлер Даймонд — Отто Родригес;
Ромейн Дибьенн — Тед Жан.