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Андрей Корешков — Магомед Умалатов, как завершился бой, кто победил, PFL 3, результаты боёв, обзор поединка

Корешков неудачно дебютировал в PFL. Умалатов уверенно разобрался с учеником Шлеменко
Игорь Некрасов
Корешков неудачно дебютировал в PFL
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Магомед отправил экс-чемпиона Bellator в нокдаун и завалял в партере.

В Чикаго на «Винтраст-Арене» состоялся очередной турнир регулярного сезона PFL 3. В главном событии вечера сошлись два российских бойца — непобеждённый Магомед Умалатов и Андрей Корешков.

PFL 2024. PFL 3, Чикаго, США
Андрей Корешков - Магомед Умалатов (W)
20 апреля 2024, суббота. 06:50 МСК
Андрей Корешков
Окончено
UD
Магомед Умалатов

Уроженец Омска начинал свою спортивную карьеру с панкратиона и рукопашного боя, становился чемпионом мира по панкратиону и чемпионом первых Всемирных игр единоборств в Китае. В профессиональных смешанных единоборствах Андрей дебютировал в 2010 году и является одним из самых известных учеников легендарного Александра Шлеменко. На старте карьеры Корешков дрался в различных лигах, в том числе и в Европе, но неизменным оставался тот факт, что Андрей завершал все свои поединки досрочно.

Одна из самых ярких побед Корешкова:
Американец проявил неуважение. Корешков нокаутировал его за 38 секунд. Видео
Американец проявил неуважение. Корешков нокаутировал его за 38 секунд. Видео

После восьми финишей подряд за два года россиянина подписала лига Bellator, с которой и связана основная часть карьеры российского бойца. Корешков одержал пять побед подряд, в том числе три – в Гран-при полусреднего веса, победителем которого он и стал. Однако затем последовало первое поражение: в бою за чемпионский пояс Корешков уступил Бену Аскрену. После этого Корешков проделал ещё один победный путь в Гран-при и сумел стать чемпионом Bellator, победив Дугласа Лиму. Однако в скором времени Андрей уступил бразильцу в реванше и утратил чемпионский пояс, а позже проиграл Лиме в ещё одном Гран-при лиги. В последний раз Корешков проиграл в 2019 году Лоренцу Ларкину, сейчас же Андрей подошёл к бою на серии из пяти побед, в том числе и над Ларкиным в реванше.

В соперниках у Корешкова оказался непобеждённый Магомед Умалатов. Магомед дебютировал в профессионалах в 2015 году. Российский боец одержал девять побед в различных отечественных лигах, после чего в 2021 году присоединился к PFL. В американском промоушене Умалатов продолжил серию, добыв ещё пять побед. Интересно, что из 14 побед Умалатова 12 являются досрочными, причём 11 были добыты нокаутами. В прошлом году Умалатов должен был драться в финале PFL, но снялся из-за травмы.

Онлайн-трансляция турнира:
PFL 3: Мусаев уничтожил Сторли! Корешков неудачно дебютировал в лиге, проиграв Умалатову
PFL 3: Мусаев уничтожил Сторли! Корешков неудачно дебютировал в лиге, проиграв Умалатову

Довольно напряжённо начали бойцы поединок. Андрей начал его с лоу-киков, после чего попытался пробить «вертушку». Но Умалатов поймал ногу соперника и провёл первый тейкдаун, правда, Корешков довольно быстро поднялся на ноги. Следом Магомед совершил ещё один эффектный бросок и оказался сверху в партере. Долгое время Корешков сдерживал своего соперника, захватив руку Магомеда, Умалатов хоть и находился сверху, но ничего сделать из этого положения не сумел. Напротив, Корешков был даже активнее снизу.

С начала второго раунда Корешков пошёл вперёд, но нарвался на встречный удар Умалатова и оказался в нокдауне. Андрей упал на пол и попытался перевести дух в борьбе, а Умалатов не форсировал события. Бойцы поднялись в стойку, после чего Магомед провёл тейкдаун и вновь оказался сверху в партере. Весь оставшийся раунд Умалатов контролировал поединок на земле, не давая Корешкову подняться.

Третий раунд начался с разменов в стойке, после чего Магомед вновь сумел перевести бой в партер. Андрей пытался вязать соперника, а Умалатов монотонно улучшал позицию. Зашёл в итоге в гард Корешков и начал наносить мощные удары. Как и в предыдущем отрезке, Умалатов контролировал соперника на земле вплоть до гонга.

В итоге поединок дошёл до судейского решения. Вердикт был очевиден: Магомед Умалатов одержал уверенную победу, забрав победу решением судей, и продолжает оставаться непобеждённым бойцом.

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