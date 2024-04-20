Корешков неудачно дебютировал в PFL. Умалатов уверенно разобрался с учеником Шлеменко

В Чикаго на «Винтраст-Арене» состоялся очередной турнир регулярного сезона PFL 3. В главном событии вечера сошлись два российских бойца — непобеждённый Магомед Умалатов и Андрей Корешков.

Уроженец Омска начинал свою спортивную карьеру с панкратиона и рукопашного боя, становился чемпионом мира по панкратиону и чемпионом первых Всемирных игр единоборств в Китае. В профессиональных смешанных единоборствах Андрей дебютировал в 2010 году и является одним из самых известных учеников легендарного Александра Шлеменко. На старте карьеры Корешков дрался в различных лигах, в том числе и в Европе, но неизменным оставался тот факт, что Андрей завершал все свои поединки досрочно.

После восьми финишей подряд за два года россиянина подписала лига Bellator, с которой и связана основная часть карьеры российского бойца. Корешков одержал пять побед подряд, в том числе три – в Гран-при полусреднего веса, победителем которого он и стал. Однако затем последовало первое поражение: в бою за чемпионский пояс Корешков уступил Бену Аскрену. После этого Корешков проделал ещё один победный путь в Гран-при и сумел стать чемпионом Bellator, победив Дугласа Лиму. Однако в скором времени Андрей уступил бразильцу в реванше и утратил чемпионский пояс, а позже проиграл Лиме в ещё одном Гран-при лиги. В последний раз Корешков проиграл в 2019 году Лоренцу Ларкину, сейчас же Андрей подошёл к бою на серии из пяти побед, в том числе и над Ларкиным в реванше.

В соперниках у Корешкова оказался непобеждённый Магомед Умалатов. Магомед дебютировал в профессионалах в 2015 году. Российский боец одержал девять побед в различных отечественных лигах, после чего в 2021 году присоединился к PFL. В американском промоушене Умалатов продолжил серию, добыв ещё пять побед. Интересно, что из 14 побед Умалатова 12 являются досрочными, причём 11 были добыты нокаутами. В прошлом году Умалатов должен был драться в финале PFL, но снялся из-за травмы.

Довольно напряжённо начали бойцы поединок. Андрей начал его с лоу-киков, после чего попытался пробить «вертушку». Но Умалатов поймал ногу соперника и провёл первый тейкдаун, правда, Корешков довольно быстро поднялся на ноги. Следом Магомед совершил ещё один эффектный бросок и оказался сверху в партере. Долгое время Корешков сдерживал своего соперника, захватив руку Магомеда, Умалатов хоть и находился сверху, но ничего сделать из этого положения не сумел. Напротив, Корешков был даже активнее снизу.

С начала второго раунда Корешков пошёл вперёд, но нарвался на встречный удар Умалатова и оказался в нокдауне. Андрей упал на пол и попытался перевести дух в борьбе, а Умалатов не форсировал события. Бойцы поднялись в стойку, после чего Магомед провёл тейкдаун и вновь оказался сверху в партере. Весь оставшийся раунд Умалатов контролировал поединок на земле, не давая Корешкову подняться.

Третий раунд начался с разменов в стойке, после чего Магомед вновь сумел перевести бой в партер. Андрей пытался вязать соперника, а Умалатов монотонно улучшал позицию. Зашёл в итоге в гард Корешков и начал наносить мощные удары. Как и в предыдущем отрезке, Умалатов контролировал соперника на земле вплоть до гонга.

В итоге поединок дошёл до судейского решения. Вердикт был очевиден: Магомед Умалатов одержал уверенную победу, забрав победу решением судей, и продолжает оставаться непобеждённым бойцом.