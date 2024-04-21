Что творит «золотой мальчик»! Гарсия уничтожил Хейни, но чемпионом не стал

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидели титульный поединок в первом полусреднем весе между чемпионом по версии WBC Девином Хейни и Райаном Гарсией.

Оба боксёра не нуждаются в особых представлениях. Девин Хейни – бывший абсолютный чемпион в лёгком весе. Американец дебютировал в профессионалах в 2015 году, набивал рекорд и завоёвывал локальные титулы. В 2019 году Девин провёл свой первый поединок за пояс чемпиона мира против россиянина Заура Абдуллаева. Хейни был неудержим в тот вечер, сломал Зауру орбитальную кость и за четыре раунда стал новым чемпионом мира.

После этого Девин провёл три успешные защиты и вышел на бой за звание абсолютного чемпиона мира против Джорджа Камбососа. Хейни уверенно победил решением судей и стал новым королём дивизиона. В реванше Хейни смотрелся ещё увереннее и защитил титулы, а вот в поединке против Василия Ломаченко всё было не так однозначно. Украинец дал близкий бой чемпиону, но Девин ещё раз защитил титулы и поднялся в весе. В первом же поединке в первом полусреднем весе Хейни уверенно разобрался с Реджисом Прогрейсом и стал новым чемпионом по версии WBC.

Райан Гарсия – одна из главных звёзд современного бокса. Долгое время Гарсия считался одним из главных проспектов лёгкого веса, шёл без поражений и имел солидный рекорд. В апреле 2023 года Гарсия провёл громкий бой против Джервонты Дэвиса, в котором потерпел своё первое поражение. После этого Райан сумел успешно вернуться в ринг, победив Оскара Дуарте Хурадо, и вышел на ещё один громкий поединок против Девина Хейни.

Удивительно, но в такой ответственный момент Гарсия провалил взвешивание – в этом и есть весь «золотой мальчик». Для него на кону не стоял пояс WBC, но победа могла повысить котировки Гарсии в разы.

Претендент очень активно начал бой, уже в первом раунде сумев потрясти чемпиона. Хейни остался на ногах, но было видно, что ему приходится крайне тяжело. В последующих раундах Девин постарался перехватить инициативу, работать первым номером, но никак не мог подстроиться под манеру высокого Гарсии. Постепенно Хейни всё же завладел инициативой, стал работать джебом, доносить силовые панчи, и уже у Гарсии мало что получалось.

Решающим отрезком стал седьмой раунд. Райан попал левым хуком, и Хейни неожиданно для всех оказался в нокдауне. Причём нокдаун был крайне тяжёлым, и Девин, продолживший бой, был вынужден выживать. Гарсия старался закончить бой здесь и сейчас, но Хейни достоял до гонга. Тяжело пришлось чемпиону и в следующем раунде, но к девятому отрезку, казалось, Девин сумел восстановиться, стал идти в атаку первым номером, много пробивать по корпусу. Однако в 10-м раунде Хейни вновь оказался в нокдауне, и вновь левый хук от Гарсии отправил Девина на пол. Чемпион восстановился и продолжил бой, правда, ему пришлось много клинчевать и сушить поединок.

В 11-м раунде чемпион в третий раз оказался в нокдауне, Гарсия запрыгнул на канаты и начал праздновать победу, но Хейни восстановился и в этот раз. Райан уверенно завершил поединок, танцуя в ринге и позволяя себе играть на публику. Чемпион же выглядел полностью подавленным – не такого выступления мы ждали от Хейни.

В итоге поединок дошёл до судейского решения. Интересно, что на судейских записках оказалось всё не так очевидно. Один судья даже увидел ничью, но два других отдали победу Гарсии. Райан нанёс Девину Хейни первое поражение в карьере и вернул себя в топ дивизиона, не завоевав при этом чемпионский пояс.