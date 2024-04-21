«Вытру Чимаевым настил». Любимец UFC ещё ничего не добился, но уже «поймал звезду»

В прошлые выходные завершился юбилейный турнир UFC 300, где, помимо признанных звёзд промоушена, выступил непобеждённый боец Бо Никал — один из любимцев Даны Уайта.

На бой с Коди Брандейджем борец, которого называют американским Хабибом, выходил с довольно скудным профессиональным бэкграундом — всего пять боёв, два из которых – на Претендентской серии. Брандейдж был самым большим андердогом в истории, но продержался до второго раунда и оказался довольно живучим парнем. От Никала же, учитывая расклады до боя, ожидали сверхуверенной победы.

Бо задушил Брандейджа, но удостоился «комплимента» от Хамзата Чимаева — «дерьмовая борьба». Никал и сам был не особо доволен выступлением, о чём успел рассказать после боя, однако не упустил возможности уколоть Борза в ответ. А затем ещё раз и ещё раз.

Первый выпад получился странным: «Моя борьба дерьмовая? Этот парень сумасшедший. Знаете, я тоже недоволен своим выступлением. Так что легко критиковать меня. Но, в конце концов, я финиширую соперников, а Хамзат побеждает решением. Если мы подерёмся с Чимаевым, это будет горячая битва, но я выиграю. И тем самым пропасть между нами станет ещё больше. Я каждый день доказываю, что между нами пропасть, если честно».

Пока пропасть между Никалом и Хамзатом совсем не в пользу Бо. Разумеется, и Чимаев проходил через оппозицию низкого уровня, но он её просто уничтожал. Вспомните убийственную статистику, когда за первые четыре боя Борз пропустил всего один удар. А в топ-15 Чимаев и вовсе выбил дверь с двух ног, размазав Ли Джинлианга. Да, с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом вышли победы решениями, но это бойцы уровня топ-5, а Нигерийский кошмар и вовсе экс-чемпион и бывший номер один рейтинга P4P. Так что сравнения Никала выглядят нелепо и смешно.

Бой Бо Никала и Коди Брандейджа Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Что касается потенциального боя с Чимаевым, то Бо очень в себе уверен: «Думаю, я бы сделал с ним то же самое, что сделал с Брандейджем — переводил бы его в партер, вытер бы Хамзатом настил, пошвырял бы по октагону. Он не крупный средневес, он устанет. В первом раунде он будет лучше? Вероятно. Но если этот бой состоит из пяти раундов, я не думаю, что он продержится пять раундов, если быть честным. Для меня это своего рода общая оценка. Будет ли тяжело поначалу? Будет ли он напирать? Абсолютно. Но я не думаю, что он сможет по-настоящему сделать мне больно или нанести такой большой урон, что я не смогу просто нарастить преимущество по ходу боя.

Хотел бы спросить его: «Эй, с кем ты дрался при моём рекорде, братан? Со случайным чуваком в Европе? Я дерусь в UFC на турнире UFC 300, так что это другой уровень. Думаю, людям просто нужно узнать меня получше. Чем лучше они меня узнают, тем больше поймут, что я тот самый парень, и никто ничего с этим не поделает. Не удивлюсь, что когда мы будем драться, то я буду фаворитом с коэффициентом -1000, как и против всех остальных парней».

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Безусловно, Чимаев дал повод в себе усомниться в последнем поединке, когда просто выдохся в бою с Камару Усманом, который выходил на коротком уведомлении. Сейчас у Хамзата репутация бойца одного раунда, но не стоит забывать, что даже в этом раунде он может доставить невероятно много проблем. Никто и никогда не валял Усмана так, как это делал Чимаев.

А в своём пятом поединке в профессиональной карьере Хамзат, к слову, бился с Икрамом Алискеровым и нокаутировал его в первом раунде. Тогда же Борз покорил Brave CF, выступая в двух дивизионах, так что стартовал он вполне неплохо, Никал зря на это пеняет. Начало карьеры у Чимаева получилось гораздо более ярким, и не было вопросов о том, действительно ли он может вырасти в топового бойца.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Бо Никал — безусловная звезда в США, там очень ценят достижения в борьбе на уровне колледжей, и там Никал по-настоящему блистал. Однако в ММА сталкивается с теми же проблемами, которые обычно возникают у борцов — есть переводы, но нет умений быстро и грамотно выйти на сабмишен. Поэтому Никал пока не убеждает: Пикетта он перевёл после удара в пах, который остался без внимания рефери, с Брандейджем возился. А Вэл Вудбёрн, которого он нокаутировал, выходил на недельном уведомлении и оказался залётным персонажем — уже уволен из UFC.

Такого послужного списка, очевидно, маловато для звёздной болезни, которую, судя по всему, подхватил Бо. Чимаев этому парню сейчас точно не по зубам, именно поэтому в UFC ведут американца предельно аккуратно, понемногу поднимая уровень оппозиции. Пока Никалу рано даже биться с Энтони Эрнандесом, которого он упомянул после победы над Брандейджем.

К слову, «случайный чувак в Европе», с которым бился Чимаев в пятом поединке в своей карьере, уже бросал вызов Никалу, но Бо предпочёл проигнорировать Алискерова. Зато уверен, что будет швырять Чимаева.