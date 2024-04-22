Секс-символ UFC дебютирует в боксе. В соперницах — красотка с яркими шоу на взвешиваниях

Мужской профессиональный бокс замер в ожидании сразу двух ярких поединков за звание абсолютного чемпиона мира. Сначала в ринге сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри, а затем – Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Но и у девушек топовых событий становится всё больше. 25 мая на стадионе «NRG Stadium» в Хьюстоне (США) состоится очередной турнир от промоушена Misfits Boxing. И особый интерес вызывает женский поединок, в котором между собой сойдутся Пейдж Ванзант и Элли Брук. Красотки выйдут в ринг и совершенно точно привлекут внимание всей собравшейся публики.

Пейдж в последнее время активно экспериментирует и пробует разные направления. Из UFC она ушла после трёх поражений в четырёх поединках. Последовательно Ванзант били Мишель Уотерсон, Джессика-Роуз Кларк и Аманда Рибас. После этого девушка решила попробовать свои силы в боях на голых кулаках. Но в BKFC старт получился провальным. Пейдж проиграла Бритен Харт и Рейчел Остович, которую в своё время разбила в UFC. Оба раза девушка уступила решениями, но утешением это вряд ли могло стать.

Пейдж Ванзант Фото: Из личного архива Пейдж Ванзант

Пейдж, видимо, устала ставить под угрозу свою красоту, сражаясь на голых кулаках. Говоря откровенно, это один из самых опасных видов единоборств, после которого многие бойцы остаются с жуткими сечками и повреждениями. И на его фоне профессиональный бокс выглядит выигрышно. Во-первых, перчатки существенно снижают получаемый урон, поэтому лицо Ванзант должно страдать намного меньше. Во-вторых, в джентльменском виде спорта не скупятся на гонорары. Поэтому американка сможет очень прилично подзаработать.

Пейдж Ванзант Фото: Из личного архива Пейдж Ванзант

Стоит отметить, что организаторы события постарались и выбрали в соперницы одну из самых ярких представительниц дивизиона. Брук тренируется вместе с экс-чемпионкой из Австралии Эбани Бриджес. А та славилась эпатажным поведением и невероятными перформансами перед поединками. Но Элли смогла превзойти даже подругу. Последнюю церемонию взвешивания британская модель превратила в яркое зрелище.

Элли Брук Фото: James Manning/Getty Images

На пресс-конференции она появилась с короной на голове и лентой конкурса красоты. А дополняли всё это пушистые тапочки, символизирующие образ настоящей американской Барби. А перед официальной церемонией Элли появилась с бокалом пива в руках и сочным гамбургером. В это сложно поверить, но Брук с удовольствием всё это съела и выпила, прежде чем встать на весы. Теперь понятно, кем именно вдохновлялся Райан Гарсия, устроивший похожий трюк перед поединком с Девином Хейни.

Элли Брук Фото: James Manning/Getty Images

Стоит отметить, что свои яркие шоу Элли подтверждает и в ринге. Девушка провела два профессиональных поединка – оба отправила в свою копилку. Более того, дважды британская модель финишировала своих соперниц досрочно, поэтому Пейдж совершенно точно будет ждать серьёзнейшая проверка на прочность.

Пейдж Ванзант Фото: Из личного архива Пейдж Ванзант

Следить за предстоящим событием абсолютно необходимо. Во-первых, девушки порадуют красотой и яркими выходками на пресс-конференции и взвешивании. В этом можно практически не сомневаться, они давно научились прогревать свои поединки и делают это превосходно. Во-вторых, обе обладают очень приличным бойцовским арсеналом и способны порадовать фанатов качеством бокса.