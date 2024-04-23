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Райан Гарсия, последний бой, Гарсия победил Хейни, Гарсия — следующий соперник

Гарсия талантливее легендарного Тайсона. Но чемпионские пояса не для него
Игорь Некрасов
Райан Гарсия
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Райан — шоумен, которому не важны титулы.

В минувшие выходные в США состоялся грандиозный вечер профессионального бокса. В главном событии сошлись бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе, чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе непобеждённый Девин Хейни и восходящая звезда современного бокса Райан Гарсия. На кону стоял пояс Хейни, который проводил первую защиту в новом дивизионе.

Как Гарсия совершил громкий апсет?
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Гарсия был андердогом в поединке. Многим казалось, что первое поражение в карьере от Джервонты Дэвиса сломало «золотого мальчика». И даже победа над Оскаром Дуарте в новой для себя весовой категории не убедила. Перед поединком с Хейни Гарсия попросту сходил с ума, кутил в стиле позднего Макгрегора и даже на взвешивание, которое он, кстати, провалил, вышел с бутылкой пива, которую осушил залпом. Казалось, Райан «плывёт» от славы и всего прочего и в бою с подготовленным и мотивированным Хейни ему в таком состоянии ловить нечего. Итог поединка мы все видели: Девин трижды побывал в нокдауне и не проиграл досрочно только благодаря рефери. Гарсия просто уничтожил действующего чемпиона, нанеся ему первое поражение.

Гарсия – безусловный талант и одна из самых ярких звёзд современного бокса. Ещё в любителях Райан заявлял о себе как о потенциальном проспекте, провёл 230 боёв, в которых одержал 215 побед. При этом шесть раз Гарсия встречался в любителях с Хейни, где у них был паритет – 3:3.

В профессионалах карьера Райана также развивалась и развивается крайне успешно. В своё время Гарсия тренировался под руководством Эдди Рейносо – наставника Сауля Альвареса, правда, потом ушёл от него, спарринговал с Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом, у которых набирался опыта. Гарсию очень грамотно вели, он постепенно набивал рекорд, завоёвывал региональные титулы и демонстрировал в ринге яркий бокс. Его габариты, скорость, техника – всё находится на высшем уровне. Несмотря на то что Гарсия довольно худощавый, у него есть нокаутирующая мощь – из 25 побед 20 он одержал нокаутом. Да и непобеждённый Девин Хейни не был был финиширован только чудом.

К спортивной составляющей добавляется трэш-ток и отличное умение подогревать интерес к своим поединкам. Гарсия не лезет за словом в карман, устраивает шоу ещё до боя, что, конечно, нравится публике. И всё это сделало Райана настоящей звездой современного бокса.

Райан Гарсия

Райан Гарсия

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Однако бóльших высот Гарсии будет достичь крайне тяжело. Райан кайфует от того, в каком положении сейчас находится. Ему не нужны титулы, ему нужна слава и громкие бои, неважно, победит он в них или проиграет. Разве мог бы целеустремлённый спортсмен, который выходит едва ли не на бой жизни за пояс чемпиона мира, просто провалить взвешивание? Причём провалить почти на 1,5 кг, а не на какие-то несущественные граммы? Этим Гарсия показал своё отношение к профессиональному спорту, целям, задачам и титулам. Ему это не нужно. Райан хочет купаться в лучах славы, и уж после поединка с Хейни как минимум на ближайшее время он этим обеспечен.

Что творил Гарсия перед боем с Хейни?
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Но Хейни вернётся в ринг сильнее, сделав работу над ошибками. Он больше не поддастся на провокации Гарсии, и есть ощущение, что в реванше, если он, конечно, состоится, Девин вернёт своё.

Гарсия – шоумен. Очень талантливый со спортивной точки зрения шоумен, но для него бокс – это игра. Для него всё, что происходит до поединка и после, гораздо важнее титулов. Обычно такие парни не достигают настоящего величия, не гонятся за поясами. Но свой след в истории бокса и в сердцах фанатов они, конечно, оставляют.

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