Выходит с российским флагом и вырубает. Царевич из Узбекистана быстро покоряет UFC

Осенью прошлого года в UFC неожиданно появился боец из Узбекистана Богдан Гуськов по прозвищу Царевич. У него не было контракта, но он согласился спасти бой на коротком уведомлении и заменил Азамата Мурзаканова в бою с опытнейшим Волканом Оздемиром.

Поединок начался очень резво. Гуськов показал нацеленность на финиш, однако сказались отсутствие боёв с оппозицией подобного уровня и короткое уведомление. Богдан довольно быстро задышал, пропустил в стойке, а потом попался на удушающий и был вынужден постучать. Тем не менее в начале этого года Царевич эффектно вернулся в октагон, сложив ярким нокаутом в первом раунде Зака Паугу.

Бой Богдана Гуськова и Зака Пауги Фото: Jeff Bottari/Getty Images

И вот теперь Богдан снова на победной тропе, но вместо того, чтобы протестировать уроженца Узбекистана на соперниках попроще, его вновь бросают на топового бойца. Теперь это 11-й номер рейтинга полутяжёлого веса Райан Спэнн, и поединок состоится в ночь на 28 апреля в Лас-Вегасе. Он идёт на серии из двух поражений и готовится защищать место в топе от более молодого и более голодного бойца. Но почему такой шанс дают Гуськову с рекордом 1-1 в UFC?

В первую очередь — зрелищность. У Богдана попросту не бывает скучных боёв. Зрелище он устраивал ещё в любителях, причём успевал выступать и по грэпплингу, и по К-1, и по боксу. Гуськов успел охватить всё, прежде чем окончательно решил перебраться в ММА.

Дебют случился в России, где Богдан живёт с 19 лет, а уже в третьем поединке было и первое поражение. После этого Царевич вышел на серию из восьми побед, но был жёстко остановлен Вячеславом Василевским. Пришлось взять паузу, набраться терпения и вернуться на победную тропу. В этом помогли выступления в ММА Серии, где Гуськов одержал три победы подряд, причём все — в первом раунде. Жертвами стали Абдул Саид, Алиреза Вафаи и Карлос Эдуардо.

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Важная деталь — все свои 15 побед Гуськов добыл финишами. Причём всего три раза его победные бои заходили дальше первого раунда. Фантастические цифры, которые лишь подтверждают, что Богдан — максимально нескучный боец, а такие люди очень интересны UFC. И Гуськов при необходимости может разобраться и на земле. Два финиша были добыты именно сабмишенами, всех остальных Царевич из Узбекистана укладывал в стойке.

Гуськов очень благодарен России и не забывает, где он окончательно превратился в профессионального бойца. На бой с Заком Паугой он выходил с двойным флагом Узбекистана и России. И это было первое за два года появление триколора в октагоне.

Богдан Гуськов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«Многие бойцы говорили, что в силу политики не надо поднимать российский флаг. Но я спросил у UFC, они дали разрешение — и я, несмотря ни на что, вынес два флага и испытал гордость! Вообще это, конечно, дорогого стоит», — говорил после боя Гуськов.

Теперь Гуськову предстоит пройти непростое и важное испытание. Спэнн с 2018 года выступает в UFC, бился со многими топовыми бойцами. Откровенно говоря, Райан уступает в классе многим, но на роль гейткипера вполне тянет, так что расслабляться Богдану нельзя. Спэнн умеет бороться, но допускает ошибки, которыми надо пользоваться. Кроме того, это соглавное событие, пускай и турнира серии Fight Night. В любом случае хороший шанс для Гуськова снова обратить на себя внимание и заодно ворваться в топ-15, а потом уже просить бои с оппонентами из десятки сильнейших.