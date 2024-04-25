Гений или безумец? Гарсия сначала обманул, а потом поразил весь мир

В ночь с 20 на 21 апреля на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) состоялся грандиозный боксёрский вечер. Его украшением стал поединок, в котором бились Девин Хейни и Райан Гарсия. Стоит отметить, что «золотого мальчика» все успели списать со счетов ещё до боя. Райан вёл себя очень нестандартно, походил на безумца и показывал всем, что практически не тренируется. А затем вышел в ринг и совершил грандиозный апсет, буквально уничтожив Девина. К сожалению, Гарсия провалил взвешивание, поэтому до чемпионского пояса не дотянулся. Но теперь Райан внезапно решил раскрыть все карты и признаться в хитрости.

До начала поединка за Райана действительно было страшно. Он всячески показывал, что к предстоящей битве совсем не готов. И даже не собирается тренироваться. Вместо этого Гарсия раздавал пугающие интервью, вызывал ощущение неуравновешенного человека. А параллельно выкладывал фотографии и видео с алкоголем. Главным штрихом стало признание Райана в том, что он буквально каждую ночь напивался, абсолютно не соблюдал режим.

В такой ситуации мало кто верил в то, что Гарсия вообще сможет хоть что-то противопоставить сопернику в ринге. А шоу продолжилось на взвешивании. Его Райан превратил в показательное выступление. В рамки своего дивизиона он не протиснулся. Но на весы вышел с бутылкой пива, которую практически моментально осушил. После этого эксперты в очередной раз напомнили, что такой Гарсия ничего не сможет противопоставить одному из самых талантливых американских боксёров. Однако в ринге всё было совершенно иначе. Там Райан показал себя во всей красе, трижды отправил оппонента на настил и совершенно заслуженно победил.

Райан Гарсия — Девин Хейни Фото: Cris Esqueda/Getty Images

А после поединка Гарсия внезапно решил раскрыть все карты. И заявил, что всё это время попросту водил всех за нос: Это было придумано заранее – несколько месяцев назад. «Я тогда сказал: «Собираюсь убедиться, что все будут думать, что я спятил». Всё это задокументировано. Планировал это несколько месяцев назад. Не знаю, что заставило меня прийти к этой идее, я просто решил пойти ва-банк и следовать плану, который у меня был. Меня недооценили из-за социальных сетей. В них можно заставить кого угодно выглядеть определённым образом. Они обманули сами себя».

Такой трюк Гарсии полностью оправдал себя. Складывается ощущение, что в определённый момент сам Хейни попросту поверил, что выиграл этот поединок ещё до выхода в ринг. Особенно после перформанса Райана на взвешивании. Вот только оказалось, что и это было обычным трюком. Гарсия рассказал, что в бутылке были яблочный сок и газированная вода. Однако всё сработало. Все были уверены, что «золотой мальчик» продолжает употреблять алкоголь и отжигать по полной. А в это время Райан совершенно спокойно готовился к поединку, ни на что больше не обращая внимание.

Райан Гарсия Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Гарсия – удивительный боксёр. И на этом его чудачества перед поединком не закончились. По завершении боя стало известно, что Райан поставил крупную денежную сумму на свою победу. Да-да, так делать разрешено (нельзя ставить на своё поражение). В СМИ появилась информация, что он поставил $ 2 млн на свою победу в поединке с Хейни, благодаря чему заработал $ 12 млн. Позже Гарсия фактически подтвердил эту информацию в своих социальных сетях: «Если делаете ставки, то ставьте на себя».

Гарсия – невероятный талант и фантастический боксёр. Но, к сожалению, свои профессиональные навыки он использует далеко не на максимум. Зато создаёт классный антураж вокруг своих поединков. Конечно, второй раз такой трюк уже не сработает. Поэтому Райану придётся подготовить к своему следующему бою что-то новое. Но складывается ощущение, что и это не вызовет у него особых затруднений. Гарсия делает всё, чтобы навсегда войти в историю профессионального бокса как один из самых ярких и популярных спортсменов. И, говоря откровенно, следить за Райаном очень интересно.