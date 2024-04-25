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Девин Хейни – Райан Гарсия, как завершился бой, кто победил, результат поединка, подготовка Гарсии, обманул фанатов

Гений или безумец? Гарсия сначала обманул, а потом поразил весь мир
Сергей Сорокин
Гарсия сначала обманул, а потом поразил весь мир
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Райан признался, что просто водил всех за нос.

В ночь с 20 на 21 апреля на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) состоялся грандиозный боксёрский вечер. Его украшением стал поединок, в котором бились Девин Хейни и Райан Гарсия. Стоит отметить, что «золотого мальчика» все успели списать со счетов ещё до боя. Райан вёл себя очень нестандартно, походил на безумца и показывал всем, что практически не тренируется. А затем вышел в ринг и совершил грандиозный апсет, буквально уничтожив Девина. К сожалению, Гарсия провалил взвешивание, поэтому до чемпионского пояса не дотянулся. Но теперь Райан внезапно решил раскрыть все карты и признаться в хитрости.

Девин потерпел первое поражение в карьере и побывал в трёх нокдаунах:
Что творит «золотой мальчик»! Гарсия уничтожил Хейни, но чемпионом не стал
Что творит «золотой мальчик»! Гарсия уничтожил Хейни, но чемпионом не стал

До начала поединка за Райана действительно было страшно. Он всячески показывал, что к предстоящей битве совсем не готов. И даже не собирается тренироваться. Вместо этого Гарсия раздавал пугающие интервью, вызывал ощущение неуравновешенного человека. А параллельно выкладывал фотографии и видео с алкоголем. Главным штрихом стало признание Райана в том, что он буквально каждую ночь напивался, абсолютно не соблюдал режим.

В такой ситуации мало кто верил в то, что Гарсия вообще сможет хоть что-то противопоставить сопернику в ринге. А шоу продолжилось на взвешивании. Его Райан превратил в показательное выступление. В рамки своего дивизиона он не протиснулся. Но на весы вышел с бутылкой пива, которую практически моментально осушил. После этого эксперты в очередной раз напомнили, что такой Гарсия ничего не сможет противопоставить одному из самых талантливых американских боксёров. Однако в ринге всё было совершенно иначе. Там Райан показал себя во всей красе, трижды отправил оппонента на настил и совершенно заслуженно победил.

Райан Гарсия — Девин Хейни

Райан Гарсия — Девин Хейни

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

А после поединка Гарсия внезапно решил раскрыть все карты. И заявил, что всё это время попросту водил всех за нос: Это было придумано заранее – несколько месяцев назад. «Я тогда сказал: «Собираюсь убедиться, что все будут думать, что я спятил». Всё это задокументировано. Планировал это несколько месяцев назад. Не знаю, что заставило меня прийти к этой идее, я просто решил пойти ва-банк и следовать плану, который у меня был. Меня недооценили из-за социальных сетей. В них можно заставить кого угодно выглядеть определённым образом. Они обманули сами себя».

Такой трюк Гарсии полностью оправдал себя. Складывается ощущение, что в определённый момент сам Хейни попросту поверил, что выиграл этот поединок ещё до выхода в ринг. Особенно после перформанса Райана на взвешивании. Вот только оказалось, что и это было обычным трюком. Гарсия рассказал, что в бутылке были яблочный сок и газированная вода. Однако всё сработало. Все были уверены, что «золотой мальчик» продолжает употреблять алкоголь и отжигать по полной. А в это время Райан совершенно спокойно готовился к поединку, ни на что больше не обращая внимание.

Райан Гарсия

Райан Гарсия

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Гарсия – удивительный боксёр. И на этом его чудачества перед поединком не закончились. По завершении боя стало известно, что Райан поставил крупную денежную сумму на свою победу. Да-да, так делать разрешено (нельзя ставить на своё поражение). В СМИ появилась информация, что он поставил $ 2 млн на свою победу в поединке с Хейни, благодаря чему заработал $ 12 млн. Позже Гарсия фактически подтвердил эту информацию в своих социальных сетях: «Если делаете ставки, то ставьте на себя».

Райан — шоумен, которому не важны титулы:
Гарсия талантливее легендарного Тайсона. Но чемпионские пояса не для него
Гарсия талантливее легендарного Тайсона. Но чемпионские пояса не для него

Гарсия – невероятный талант и фантастический боксёр. Но, к сожалению, свои профессиональные навыки он использует далеко не на максимум. Зато создаёт классный антураж вокруг своих поединков. Конечно, второй раз такой трюк уже не сработает. Поэтому Райану придётся подготовить к своему следующему бою что-то новое. Но складывается ощущение, что и это не вызовет у него особых затруднений. Гарсия делает всё, чтобы навсегда войти в историю профессионального бокса как один из самых ярких и популярных спортсменов. И, говоря откровенно, следить за Райаном очень интересно.

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