«У меня нет работы в дивизионе». Махачеву не с кем биться в своём весе — нужен второй пояс

В самом начале лета, в ночь на 2 июня, российский чемпион UFC Ислам Махачев отправится проводить третью защиту пояса, и в соперниках на этот раз будет Дастин Порье, который, в свою очередь, в третий раз попытается завоевать титул.

Очевидно, что Порье стал вариантом на титульный бой на безрыбье, которое образовалось в лёгком дивизионе. Самым реальным вариантом ещё с прошлого года называли Джастина Гэтжи. Он выиграл пояс BMF, нокаутировав Порье, и ждал возможности сразиться с Махачевым. Ислам тоже упоминал Хайлайта в качестве потенциального соперника и котировал его выше, чем Чарльза Оливейру или Армана Царукяна.

Ислам Махачев Фото: Mike Lawrie/Getty Images

Даже тренер российского бойца Хавьер Мендес выделял Джастина, но так вышло, что Гэтжи самоликвидировался из титульной гонки. А стало быть — минус один возможный бой для Махачева. Это отмечает и Мендес: «На мой взгляд, из всех возможных соперников Махачева стилистически самым опасным для него был Джастин Гэтжи. Из-за его борцовской базы и сильной ударки. Я действительно считал Джастина самой большой угрозой для нас. Но теперь он, вероятно, навсегда выбыл из титульной гонки, так что больше нет необходимости говорить о нём как об угрозе».

В итоге сейчас будет бой с Порье, который идёт после успешного боя с 12-м номером дивизиона, а Махачев уже явно заскучал в лёгком весе: «У меня нет интересных боёв. Дастин идёт после одной победы, Армана я уже побил. У меня нет работы в моём дивизионе. Честно, это моё мнение. Они [UFC] должны дать мне шанс, потому что я всех побил».

Шанс, о котором говорит Махачев — бой за второй пояс в полусреднем весе. Мы ещё в прошлом году слышали, что это бой мечты для Ислама, он просил этот поединок, и были инсайды, что ему даже предлагали встретиться с Леоном Эдвардсом на UFC 300. Но из-за наложения на Рамадан Махачев не мог выступить на этом турнире.

Ислам прав в том, что ему практически не с кем биться в своём дивизионе. И важно, что он не отклоняет реванш с Арманом Царукяном и готов его принять. А вот потом будут пустота и одиноко стоящий Матеуш Гамрот, которому титульник давать особо не хотят. Оливейра и Гэтжи идут после поражений, с Порье бой уже назначен, Царукян ждёт. А больше никого и нет.

Арман Царукян Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«После боя в октябре я сказал, что буду готов в марте. И я был готов, но никто не согласился на бой. На тот момент не было соперника, и я сказал, что проделал всю работу в своём дивизионе. Все бойцы из топ-5 уже побили друг друга. Мне нужны новые испытания, новые соперники и новый пояс. Я не недооцениваю Порье, но думаю, что должен его финишировать. Потом ещё один бой, потому что Арман будет следующим, и всё», — резюмирует Махачев в интервью New York Post.

Бой с Арманом Царукяном состоится, возможно, в октябре. Для этого Исламу нужно справиться с Порье и без травм подойти к номерному турниру в Абу-Даби. А уже после этого, в случае победы, Махачев может смело подниматься в весе. Если всё действительно сложится так, то Ислам станет единоличным обладателем рекорда по количеству защит пояса в лёгком дивизионе. Никто не защищал титул в этом весе больше трёх раз, у Махачева такой шанс есть.

Возможно, единственный человек, который сможет задержать Ислама в лёгком весе — Конор Макгрегор. Если Ноториус выиграет у Майкла Чендлера, то есть вероятность, что он может потребовать титульный бой. Да, Конор не в рейтинге, а бой с Чендлером проходит в полусреднем весе, но для этого парня правил не существует. Да и Махачеву это со всех сторон выгодно — огромные деньги, хайп и стилистически удобный соперник.

Однако всё равно останется вопрос, а сможет ли Макгрегор вообще уложиться в лимит лёгкого дивизиона и нужно ли ему биться с человеком, который может вызвать флэшбеки из 2018 года? Если да, то Ислам наверняка задержится в дивизионе, но на один бой.

А уже потом новые оппоненты, новые вызовы и новый пояс.