Джонс снова тренируется. С кем теперь должен подраться чемпион

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс приступил к тренировкам после восстановления от травмы, полученной осенью. Джонс выложил в социальных сетях фотографию из зала.

«Первый день в зале после получения травмы. Чувствую себя великолепно. Это также означает, что работа началась», – написал Джонс в социальных сетях.

Джон получил травму во время подготовки к поединку со Стипе Миочичем, который должен был состояться в ноябре 2023 года. За время простоя в дивизионе произошли изменения, у Джонса появились новые реальные конкуренты, и теперь интересно, какой вариант продолжения карьеры выберет чемпион.

Самый очевидный — всё тот же поединок со Стипе Миочичем. Наверное, самый безопасный вариант для Джонса и самый громкий в плане имён. «Лучший боец всех времён против лучшего тяжеловеса всех времён» — именно так называют потенциальный поединок Джона и Стипе. Оба бойца уже давно дали согласие на бой, а Миочич и вовсе не собирается ни с кем драться, кроме как с чемпионом.

Но не стоит забывать, что Джонс появлялся в клетке в последний раз больше года назад. Даже при всём уважении к Джонсу и его заслугам в случае боя со Стипе дивизион застопорится больше чем на полтора года. И это, мягко говоря, не очень честно по отношению к другим претендентам.

Джон Джонс Фото: Christian Petersen/Getty Images

В первую очередь — к Тому Аспиналлу. Британец за время отсутствия Джонса принял тяжёлый бой против Сергея Павловича, победил в нём нокаутом и завоевал временный пояс. С точки зрения спортивной составляющей поединок Джонса и Аспиналла — чемпиона с временным чемпионом — куда логичнее, чем бой Джонса с Миочичем, который не выступает три года. Том всячески пытался раскачать бой с Джоном, но тот лишь отвечал с сарказмом в свойственной ему манере: мол, бой с Аспиналлом, которого никто не знает, ничего не даст Джону, кроме риска.

«Всего четыре узнаваемых соперника, а уже считает себя королём Англии. И вправду забавно. О тебе и твоих позорных призывах будут слагать легенды. Это так не работает. Я был чемпионом, когда мне было 23 года. Нельзя в 30 лет притворяться, будто преследовал меня всю свою жизнь. Я понятия не имею, что за поединки составляют 90% его резюме», — написал Джонс на своей официальной странице в социальных сетях.

А вот бой с Миочичем — другое дело: меньше риска, больше денег и славы. Но если Джонс не собирается на пенсию и планирует выступать, то бой с Аспиналлом просто неизбежен. У Тома есть временный пояс, и если Джонс собирается избегать британца, то в UFC просто могут лишить Джона пояса, как это в своё время было с Конором Макгрегором.

Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов пару Сергей Павлович – Александр Волков. Два топовых российских тяжеловеса согласились на очный бой, и победитель вполне может претендовать на чемпионский поединок. Сергей занимает третью строчку в рейтинге, уступая лишь Тому Аспиналлу и Сирилю Гану. Но не забываем, что француз уже показал «великолепное» выступление против Джонса, проиграв ему за две минуты, так что ещё один шанс Сириль точно не получит, во всяком случае, не сейчас. А вот Павлович в случае победы над Волковым точно будет в титульной гонке. При этом и Александр в случае победы над Сергеем станет одним из главных претендентов на титул, тем более что Волков ни разу не дрался за пояс, хотя выступает в лиге уже давно.

Джонс – одна из главных звёзд UFC, и в этом случае соперников ему выбирает не лига, а он сам. Захочет Джон поединок со Стипе – будет драться со Стипе, захочет проверить себя в поединках с Аспиналлом или Павловичем – будет проверять. А может, Джонс захочет ещё раз с Ганом подраться, кто знает. В UFC будут прислушиваться к Джону и к его мнению, поэтому во многом всё зависит именно от чемпиона. И судя по тому, что он уже тренируется, в скором времени титульная гонка в тяжёлом весе получит своё развитие.