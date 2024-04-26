«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России по боксу

Дмитрий Двали — одна из звёзд сборной России по боксу и многократный победитель различных национальных и международных турниров. В прошлом году Дмитрий стал бронзовым призёром чемпионата мира по боксу, а уже в 2024-м победил на Кубке России. На проходящем в Сербии чемпионате Европы Двали вышел в финал. В интервью 23-летний боксёр рассказал об уровне европейского первенства и о том, почему считает, что Олимпиада обесценились. Также Дмитрий поделился своими ценностями в жизни и порассуждал о предстоящем поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

— Какие ожидания от финального боя? Что будет самым сложным?

— Самым сложным будет настроиться психологически, наверное. Так-то опыт за спиной большой — был и чемпионат мира, и престижные международные турниры. Но каждый турнир — как новый, будто в первый раз. Наверное, сложнее всего настроиться психологически и спокойно выйти, сделать своё дело.

— На финал всегда сложнее всего выходить?

— Мне кажется, да. Финал самый тяжёлый. Ну, первый бой и финальный. Их можно сопоставить.

Дмитрий Двали Фото: РИА Новости

— Прошла боль от полуфинала чемпионата мира? (Дмитрий Двали проиграл в полуфинале ЧМ-2023 Ойбеку Жураеву спорным судейским решением. — Прим. «Чемпионата»)

— Да, мы всё пережили, но до сих пор вспоминают люди, даже в сборной. Знаю, что узбеков очень много есть, которые считают, что я выиграл. И из Казахстана подходили люди. Обида прошла, но в памяти осталось. Это никуда не денется.

— Уровень конкуренции на чемпионате Европы упал или всё по-прежнему?

— Нет, всё круто, боксёры все очень сильные. Уровень европейского бокса растёт, мало команд, на самом деле, которые не приехали. Поляки здесь, шотландцы здесь, даже ирландцы, если не ошибаюсь. Англичане не приехали. Да вся Европа здесь, не знаю, кто ещё не приехал. Может, пара человек в каких-то весовых отказалась выступать. А так, я повторюсь: французы, поляки, все основные здесь, все нормально общаемся. Не чувствуется, что упал уровень, очень тяжело боксировать.

— Отсутствие Олимпиады не отбивает мотивацию?

— Нет, на самом деле. Вот эти условия, которые МОК выдвигает — без флага, без гимна, нейтральный статус, какие-то документы — это обесценивание Олимпиады. Я когда смотрел Олимпиаду-2016, то это был предел мечтаний, а сейчас такого нет. Смотрю на эту Олимпиаду, и сплошная политика какая-то — ты поедешь, а ты не поедешь. И смысл? За что там бороться? Тем более не под своим флагом, какие-то бумажки подписать… Не огорчает вообще, на самом деле. Знаю, сейчас будут Игры дружбы. Для меня сейчас чемпионат мира даже престижнее Олимпиады, потому что мы выступаем под своим флагом. Единственные, кто не приехал на прошедший чемпионат мира, это американцы и пара европейских стран, Украина. А так были все лидеры. Те, кто будет на Олимпиаде выступать, там были, все основные номера. Поэтому сейчас мир для нас приоритетнее, чем Олимпиада.

— Как относишься к тому, что кто-то всё же поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе?

— Ни в коем случае не осуждаю их. У кого-то это, может быть, до сих пор детская мечта, они пахали, я понимаю их как спортсмен и не могу осуждать. Это их выбор. У нас в 2021 году в Токио на Олимпиаде все спортсмены выступали под нейтральным флагом, и ничего, их чествовали, всё нормально было. Есть я, который не стал бы участвовать, и есть другие люди… Ну это их работа, это их жизнь, сейчас они выиграют, может быть, успокоятся и начнут заниматься другим делом. Осуждать их я не могу.

— Ты родом из маленького города. Если бы не бокс, кем бы стал?

— Очень интересный вопрос, я его много раз себе задавал. Один из знакомых, с кем я общался во дворе, уехал в Самару в МЧС работать, второй остался там в милиции, а большинство просто метается по заводам, работает. Не говорю, что завод это плохо, но там получают копейки, город не развивается. Был там пару раз в более зрелом возрасте, и в шесть вечера город умирает. Что делать молодёжи? Идти во двор и пиво пить или дома быть. И я до сих пор задаюсь вопросом, кем бы я был, если бы остался там?

— Не было такого, что если бы не бокс, то попал бы в плохую компанию?

— Мне кажется, у меня было две дороги. Я очень хорошо учился, думал куда-то попасть. Возможно, в престижный университет. Но семья моя большим достатком не обладала, и вряд ли бы я смог поступить, потому что сейчас же всё платно. И вторая дорога — я общался с пацанами, которые, так скажем, были бродягами. И не знаю, кем бы я был. Одного знакомого до 18 лет посадили в колонию детскую, один в ПТУ поступил, штукатур-маляр. И вот такая компания, я общался с такими ребятами. Как бы случилось, предполагать не могу. Хорошо, что бокс меня спас.

— Тебя спрашивали про возможную смену имени. Ты сказал, что православные люди не могут так поступать. Какие у тебя ценности в жизни?

— Все традиционные ценности. Семья должна быть полноценная, хочу завести в будущем, образование, конечно же, развиваться надо, и православие. У меня окружение православное, тренер в православие тоже очень погружён, делится рассказами. Вот традиционные ценности: семья, религия и образование. Стараемся жить правильной жизнью. Но у каждого своя правильная жизнь.

Дмитрий Двали Фото: РИА Новости

— Сколько ещё планируешь выступать по любителям?

— Не могу сказать, всё будет зависеть от моего самочувствия, от организма. Вроде бы мне 23 года, но на самом деле большой путь проделан. И уже подходя к стартам каким-то большим, у меня начало сказываться здоровье. Хочется здоровым закончить и достигнуть при этом максимума. По профессионалам я только начал, у меня всего один бой. Хочется ещё в профессионалах стать чемпионом мира. Дай бог здоровья и все условия чтобы совпадали, побоксируем.

— Что думаешь о профессиональном боксе в целом?

— У нас сейчас создают такие условия, чтобы спортсменов узнавали. Журналисты приезжают на сборы, освещают жизнь спортсменов, на соревнованиях, после боёв. Нас много где знают, плюс мы ведём страницы в социальных сетях. Знаю, что наших лидеров — Гаджимагомедова, Атаева — и за границей люди узнают. И медийно мы не уступаем. Возможно, американцам, чемпионам мира, которые владеют всеми поясами, но от этого никуда не деться. Так мир устроен, это не изменить. Но нас узнают, и профессиональный бокс в России очень сильно развивается. Дай бог, что и через пару лет мы будем не хуже других.

— По поводу профессионалов. Россияне Бетербиев и Бивол проведут бой между собой, что не нравится многим экспертам патриотического толка. Ты как относишься к такой точке зрения?

— Ну, во-первых, это спорт. Есть версии в боксе: WBC, IBF и другие. Кто-то обладает одними поясами, кто-то — другими, и, конечно, каждый человек хочет завоевать всё, стать абсолютным чемпионом мира. Так получилось, что это два россиянина, два лучших человека в этой весовой категории. Что делать, это спорт. Не стреляться же они выходят, не убивать друг друга. Это часть спортивной жизни. Спортивный интерес, я бы сказал. Это неизбежно, кто-то хочет стать чемпионом, и так оно и будет. Ни у одного, ни у другого нет поражений, кто-то должен завоевать все титулы. Я не могу сделать прогноз, потому что это противостояние двух стилей. Бетербиев — панчер, нокаутёр, поджимает. Бивол — технарь, скоростной, работает на очки, передвигается, смещается. Результат зависит от того, кто насколько хорошо выполнит свою работу. Бивол, если не подпустит, вымотает Бетербиева и подожмёт в конце, победит. Артур выиграет, если подойдёт и хорошо попадёт.

— Кто тебе ближе?

— По стилю мне нравится Бетербиев, потому что я сам такого стиля. Но очень нравится техника Бивола, потому что это скорость, передвижение на ногах. Канело мне насколько нравится, но Бивол его просто сделал, ничего не позволил. По стилю ближе Бетербиев, однако Биволу очень симпатизирую. Тяжело будет смотреть, но интересно.